Tudnunk kell! Gyermekek újraélesztése

Bármikor találkozhatunk olyan esetekkel, amikor újraélesztés válhat szükségessé: lehet játszótéri vagy közúti baleset, vízbefúlás, háztartási baleset, áramütés, félrenyelés. Ha ilyen helyzettel találkozunk, nem szabad megijednünk, pánikba esnünk, hanem meg kell kezdenünk az elsősegélynyújtást.

Vészhelyzet esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése, mert így kevesebb az esély a tévedésre és nagyobb eséllyel tudunk hatékonyan segíteni a rászoruló gyermeknek. El kell kerülni a túlzott félelmet is: gondoljunk arra, hogy bármit tenni jobb, mintha semmit sem tennénk.

Elsőként mérjük fel a baleset helyszínét és biztosítsuk a gyermek és a saját magunk biztonságát. Ha áramütés történt, akkor áramtalanítsunk, ha utcai baleset, akkor biztosítsuk a helyszínt, tegyük ki gyorsan az elakadást jelző táblát stb. Ha van valaki a helyszínen, kérjük a segítségét, ő hívja a mentőket, mi pedig kezdjük el az elsősegélynyújtást.

Figyelem! A gyermekek és felnőttek újraélesztésének és az elsősegélynyújtásnak a szempontjai részben eltérőek, ezért felnőtt sérült esetén a következő cikket ajánljuk: Újraélesztés lépésről lépésre. Részben eltérőek lehetnek a jellemző kiváltó okok is a különböző életkorokban, gyermekkorban gyakoribb ok a légúti idegen test miatti fulladás, míg felnőttkorban a szív eredetű keringésleállás fordul elő gyakrabban.

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Állapotfelmérés, az életjelek ellenőrzése

Először meg kell állapítani, hogy a gyermek eszméleténél van-e. Hangosan kérdezzük meg, hogy ”Jól vagy? Mi történt?”. Érintsük meg, enyhén megmozgathatjuk a vállát, kivéve, ha arra van gyanú, hogy a gerince sérült a gyermeknek (pl. közúti baleset, magasról történő leesés stb.). Ha eszméleténél van a gyermek, akkor hívjunk segítséget, illetve helyezttől függően részesítsük elsősegélyben: vérzés esetén kezdjük meg annak az ellátását, fuldoklás eseték kíséreljük meg a légúti akadály eltávolítását, vagy takarjuk be a gyereket a kihűlés ellen az orvosi segítség megérkezéséig.

Ha eszméletlen a gyermek, azt mindig kritikus állapotnak kell tekinteni, mivel előzetesen nem tudhatjuk, hogy rövid ájulásról vagy súlyos állapotról van-e szó. Eszméletlen gyermek esetén először hívjuk a mentőket (112), az operátor segítségével, telefonunkat kihangosítva könnyebb lesz az elsősegély biztosítása is.

Ezt követően az ABC-szabály alapján mérjük fel a gyermek állapotát és szükség esetén kezdjük meg az újraélesztést a mentők kiérkezéséig. Fontos, hogy gyorsan cselekedjünk, minden másodperc számít!

Az ABC-szabály lépései

A (airway) – Légutak átjárhatóságának biztosítása

Nézzük meg, hogy a légútjai átjárhatóak-e, azaz a gyermek szájába be kell nézni, és az ott lévő idegen anyagot (pl. ételmaradékot, játékot) el kell távolítani. Csecsemők esetében legyünk óvatosak, mindig csak azt távolítsuk el, amit biztosan ki tudunk venni anélkül, hogy lejjebb csúszna a légutak felé.

A légúti idegen test gyakori oka a gyermekkori elsősegélynyújtásnak, akár eszméletlen, akár még eszméletén lévő, fuldokló gyermekről van szó. A légúti akadályt képező idegen test szakszerű eltávolításáról külön cikkben írtunk részletesen: Légúti akadály eltávolítása csecsemő- és gyermekkorban.

Ha ezt megtettük, és nincs nyaki illetve egyéb gerinc sérülése a gyermeknek, akkor a gyermek homlokát fogjuk meg egyik kezünkkel és enyhén hajlítsuk hátra, a másik kezünkkel pedig az állát emeljük fel. A fej pozícionálása már önmagában elég lehet, hogy a légzés biztosított legyen vagy meginduljon.

Vigyázzunk arra, hogy ne nagyon hajlítsuk erősen a gyermek fejét, mert akkor a légcső megtörik és a lélegeztetés sem lesz hatásos. Serdülőkortól ettől már kevésbé kell tartani.

B (breathing) – Légzés ellenőrzése

Nézzük meg, lélegzik-e a gyermek. Ehhez helyezkedjünk el a fekvő gyermek oldalánál, majd a fejünket fülünkkel az orra elé fordítva nézzük, hogy kitér-e a mellkasa, érezzük-e a leheletét az arcunkon, illetve halljuk-e a légzés hangját.

Erre tíz másodpercnél több időt ne vesztegessünk el! Nem egyértelmű helyzetekben sokkal veszélyesebb az újraélesztés megkezdésének késése, mint az esetleg felesleges szívmasszázs.

C (circulation) – Keringésmegindítás, mellkaspompresszió megkezdése

Ha a beteg gyermek nem mutat egyértelmű életjeleket, azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést. A szívműködés ellenőrzése felesleges időveszteség, amivel eszméletlen és nem lélegző gyermeknél nem kell foglalkoznunk, feltételezhető a keringésleállás. Laikus elsősegélynyújtók ráadásul gyakran nem is tudják megfelelően kitapintani a pulzust, különösen vészhelyzetben.

Újraélesztés: a mellkaskompresszió és a levegőbefújás módja gyermekek esetében

5 befújás

A gyermek orrát és száját egyszerre szánkkal fogjuk be és 5 alkalommal fújjunk be levegőt. Egy-egy befújás nagyjából 1 mp-ig tartson. Figyeljünk arra, hogy a befújás ne legyen túl erős.

A levegőbefújás (ventiláció) gyermekek esetében jelentősebb, mint felnőtteknél, ezért a felnőtt újraélesztéstől eltérően ezzel kell kezdeni a folyamatot.

Minden befújás után fejünket fordítsuk oldalra és nézzük meg, hogy a mellkas kitér-e. Ha nem tér vissza a légzés, folytassuk a folyamatot.

30 mellkaskompresszió

Életkoronként eltérő, hogy a mellkaskopresszió megkezdéséhez milyen módon helyezzük el kezünket:

Egy év alatti csecsemőt magunkkal szembe fordítunk, a két hüvelykujjunkat a szegycsont alsó harmadára teszünk (a mellbimbókat összekötő vonal alatt körülbelül 1 cm-rel), miközben a többi ujjunkkal átfogjuk a kicsi mellkasát és úgy nyomjuk be a mellkasát hüvelykujjainkkal.

1-8 év közötti gyerekeknél egyik tenyerünk csukló felőli részét helyezzük a szegycsont alsó felére, miközben karunk nyújtva van.

Ennél nagyobb gyerekeknél pedig felnőtteknél alkalmazott két tenyérrel végzett szívkompressziót alkalmazhatjuk, ugyancsak a szegycsont alsó felére helyezve kezeinket.

A mellkast annyira kell benyomni, hogy a mellkas körülbelül teljes keresztmetszetének megfelelően kb. 1/3 részt süllyedjen, ez serdülő gyermekeknél is legfeljebb 5-6 cm, kisebbeknél ennél kevesebb. Bár a nagyon erős nyomástól tartózkodni kell, a gyakorlatban inkább az a probléma, hogy az elsősegélynyújtó nem meri elég erővel végezni a kompressziót.

A nyomás legyen ütemes, percenként 100-120 kompresszió az ajánlás, azaz másodpercenként kétszeri alkalomra kell törekedni. Figyelni kell arra, hogy közben mindig engedjük visszaemelkedni a mellkast, azaz nyomást követően azonnal emeljük fel a kezünket, ne támaszkodjunk folyamatosan a mellkasra.

Egymás után, megszakítás nélkül 30-szor (újszülöttek esetén 3-szor) történjen mellkaskompresszió, ezt követően ismét lélegeztetés következhet.

Felváltva mellkaskompresszió és befújás

A szívkompressziók és a lélegezetés számának meghatározott szabálya van a kezdeti 5 befújás után.

Újszülöttek esetében a szívkompresszió-lélegeztetés aránya 3:1, azaz minden 3. szívmasszázst 1 befújásos lélegeztetés követ.

Az 1 év feletti életkorban ez az arány 30:2, azaz 30 mellkaskompresszió után mindig 2 befúvás történjen. (Gyermekek újraélesztésében jártas, képzett elsősegélynyújtóknak az ajánlás 15:2.)

Próbáljunk meg nem elveszni az eseményekben, ami nagyon nehéz, és gondoljunk arra, hogy az arányok eltévesztése is jobb, mintha nem tennénk semmit. Amennyiben bármilyen okból képtelenek vagyunk a befúvásos lélegeztetésre, akkor bátran alkalmazzuk a lélegeztetés nélküli folyamatos szívmasszázst, ezzel a módszerrel is jelentősen emelhetjük a beteg gyermek túlélésének esélyét.

Defibrillátor használata gyermekek esetében Mikor használjuk? Defibrillátor készülék (AED) minden életkorban bátran használható, amennyiben rendelkezésre áll, lehetőség szerint vegyük igénybe. 25 kg-nál könnyebb (általában 8 évesnél fiatalabb) gyermekeknél a gyermek üzemmód kiválasztása szükséges, nagyobb gyermekeknél vagy ha a készüléken nincs külön program gyermekeknek, alkalmazható a standard program is. Mi a prioritás? Ha egy elsősegélynyújtó van, akkor a mentőhívás és az újraélesztés megkezdése az elsődleges, ne hagyjuk magára a gyermeket. Ha több személy is van a helyszínen, akkor az egyikük kezdje meg az újraélesztést, a másikuk értesítse a mentőket, majd szerezze be és üzemelje be az AED eszközt. Ezt követően a defibrillátor utasításait kell követni.

Meddig folytassuk az újraélesztést?

Addig végezzük az újraélesztést, amíg a gyermek spontán légzése és szívműködése vissza nem tért, vagy amíg szaksegítség nem érkezik.

A saját teherbíró képességünk is limitáló tényező. Ha többen vagyunk, szükség esetén cseréljünk, azonban lehetőleg minél ritkábban szakítsuk meg az újraélesztést, törekedjünk a folyamatosságra.

Fontos tudni, hogy gyermekek esetében a 30 percen túli újraélesztésnek is van értelme.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos

Aktualizálva a European Resuscitation Council 2025-ös irányelvei alapján