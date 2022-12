A hüvelyváladék tenyésztés

Ha a hüvelyfertőzés kezelése sikertelen, vagy vegyes fertőzés valószínű, esetleg krónikussá vagy visszatérővé válnak a panaszok, akkor hüvelyváladék tenyésztésre van szükség.

A hüvelyben számos mikrobiológiai ágens él, baktériumok, gombák. Ha a hüvelyben a normál flóra egyensúlya felborul, vagy külső fertőzés következtében szaporodnak el betegséget okozó baktériumok, protozoonok, illetve nagy számban lesznek jelen gombák, akkor jelentkeznek a hüvelyfertőzés tünetei: váladékozás, fájdalom, viszketés, bűzös - akár túrós állagú, vagy megváltozott színű - hüvelyi folyás.

Sok esetben már a klinikai tünetek annyira jellegzetesek, hogy a fertőzés oka megállapítható, de előfordul, hogy mégsem sikeres a kezelés, vagy vegyes fertőzés valószínű, krónikussá vagy visszatérővé válnak a panaszok, ilyenkor pedig nincs más megoldás a sikeres kezelés megtalálása érdekében: hüvelyváladék tenyésztésre van szükség.

Terhesség során is el szokták végezni ezt a vizsgálatot, mert a hüvelyben lévő Streptococcus baktériumok felszálló fertőzés révén magzatburokgyulladást, koraszülést, vagy akár egyéb magzati problémákat is okozhatnak.

Hirdetés

Magát a mintavételt endocervikális mintavételnek (az endocervix a méh nyílása), vagy méhnyak mintavételnek, esetleg genitális, illetve nemi traktus vizsgálatnak is nevezhetik. Hazánkban ezt a mintavételt nőgyógyászok végzik. A vizsgálat fájdalmatlan, esetleg kis kellemetlen érzés tapasztalható, az eredmény néhány munkanap alatt elkészül.

Fontos tudni Ha azt gyanítja, hogy genitális vagy húgyúti fertőzése van, kérjen időpontot kezelőorvosához. Ilyenkor (ha a tünetek alapján nem egyértelmű egyből, hogy mi okozza a betegséget) hüvelyváladék mintavételt és tenyésztést végezhetnek, hogy segítsen pontosan meghatározni a tünetek kiváltó okát. Ez a teszt segíthet diagnosztizálni a chlamydia, a gonorrea, a nemi herpesz, a húgycsőgyulladás és a kismedencei gyulladásos betegségek kiváltó okát.

Milyen esetekben rendel el a nőgyógyász hüvelyváladék tenyésztést?

Minden nő tapasztal hüvelyi folyást, különösen a fogamzóképes évek alatt. A normál folyásnak fehérnek vagy sárgának kell lennie. A váladék mennyisége a menstruációs ciklus különböző szakaszaiban változhat. A hüvelyváladék szokatlan változásai azonban fertőzés tünetei lehetnek: ez szokatlan színű, szagú vagy mennyiségű folyást jelent, vagy ha fájdalom kíséri a váladékozást.

Az endocervikális mintavétel és a tenyésztés segíthet orvosának pontosan meghatározni a tünetek okát, és meghatározni a megfelelő kezelést. Orvosa ezért hüvelyváladék tenyésztést rendelhet el, ha:

a hüvelyváladék mennyisége jelentősen megnőtt vagy csökkent,

a váladék színe vagy állaga megváltozott,

a váladéknak kellemetlen szaga van,

kismedencei fájdalmai vannak,

sebek, vagy egyéb elváltozások vannak a nemi szervén,

húgyúti fertőzés tünetei állnak fenn, például égő érzés vizelés közben (mivel a női nemi traktus anatómiai sajátosságai miatt gyakran együtt járhat a húgyúti- és a hüvelyfertőzés),

cukorbetegség tünetei is fennállnak, mint például fokozott szomjúságérzet, fokozott étvágy vagy fogyás,

az egyéb tünetek mellett láza is van.

Feltétlenül kérjen időpontot orvoshoz, ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja. A hüvely- vagy méhnyakfertőzés átterjedhet a méhre, a petevezetékre és az egész kismedencei területre, ha nem kap időben megfelelő kezelést. Ez súlyos szövődményeket okozhat, beleértve a fájdalmas szexuális együttlétet, de akár meddőséget is okozhat.

Részletesen A hüvelyi folyásokról

Orvosa hüvelyváladék tenyésztést rendelhet el akkor is, ha szexuális úton terjedő fertőzések (STD-k) gyanúja merül fel, vagy ezek szűrésének céljából. Például elrendelhetik a tesztet, ha egyik szexuális partnerénél nemi betegséget diagnosztizáltak, még akkor is, ha önnek nincsenek is tünetei.

A hüvelyváladék tenyésztés továbbá segíthet orvosának monitorozni a húgycsőgyulladást okozó kórokozókat, és a kismedencei gyulladásos betegségeket is, amikor a fertőzés a hüvelyből vagy a méhnyakból a méhre, a petevezetékekre, a petefészkekre, vagy a medencére terjed át.

Hogyan kell felkészülni a hüvelyváladék mintavételre?

A mintavétel előtt néhány nappal lehetőleg kerülje a közösülést. A megfelelő eredményhez ugyancsak kerülje el a hüvelyi termékek használatát (kúpok, zselék, krémek stb.), az előzetes hüvelyöblítést, illetve a hüvelyi gyógyszerek használatát is. (A hüvelyöblítés, vagy a hüvely speciális termékekkel történő tisztítása akár terjesztheti is a fertőzést!) Különösen fontos, hogy a vizsgálat előtt legalább 24 órával ne zuhanyozzon.

Hogy történik pontosan az eljárás?

Kezelőorvosa a mintavétel során nyálkahártya sejtmintát vesz az endocervixből. Megkérik, hogy vetkőzzön le deréktól lefelé, és feküdjön egy vizsgálóasztalra. Altestét egy papírtörlővel eltakarják, és arra kérik, hogy helyezze a kengyelbe a lábát.

Kezelőorvosa egy fém vagy műanyag eszközt, úgynevezett spekulumot („kacsát”) fog használni, hogy nyitva tartsa a hüvelyét. Ezután egy steril tampont/vattapálcát használva törlő mozdulatokkal mintát vesznek a méhnyak nyálkahártyájából. Az eljárás ezen része alatt nyomást, akár görcsöket, kényelmetlenséget érezhet.

Orvosa ezután a hüvelyváladék sejtmintáit tárgylemezre, vagy táptalajt tartalmazó csőbe/tartályba helyezi, majd elküldi egy laboratóriumba. A laboratóriumi technikusok a tenyésztés során ellenőrizni fogják, hogy a minta tartalmazott-e olyan mikroorganizmust, amelyek fertőzést okozhatnak.

Mit jelentenek a teszteredmények?

Egyes mikroorganizmusok általában normál hüvelyflóra esetében is megtalálhatóak a hüvely területén, ezért a tenyésztés során is kimutathatóak, de mégsem okoznak problémát (nem patogének). Számos mikroorganizmus azonban okozhat fertőzést és panaszokat, ezek leggyakrabban a:

Ha a laboratóriumi eredmény rendellenességre utal, akkor orvosa specifikus kezelést írhat elő, például antibiotikumokat vagy egyéb gyógyszereket, bizonyos esetekben pedig további vizsgálatokat rendelhet el. A kitenyészett kórokozó lehet baktérium is, ilyen esetben az antibotikumérzékenysége is meghatározható, és így kiválasztható a kórokozóra ható gyógyszerhatóanyag.

Részletesen A leggyakoribb hüvelyfertőzések

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos