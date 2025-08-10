Biztonságos-e a csókolózás a gluténérzékenyek számára?

Sok gluténérzékeny személy aggódik amiatt, hogy csókolózás alkalmával akár glutén is juthat a szervezetébe, különösen, ha partnere nem követ gluténmentes étrendet. Egy friss kutatás azonban megnyugtató eredményeket hozott: a csókolózás minimális kockázatot jelent a gluténátvitel szempontjából.

A kutatás részletei

A Columbia Egyetem kutatói tíz párt vizsgáltak, ahol az egyik fél cöliákiás volt, a másik pedig nem. A nem cöliákiás partner 10 darab sós kekszet fogyasztott el, majd különböző időzítéssel és előkészületekkel csókolóztak:

5 perc várakozás után,

15 perc várakozás után,

30 perc várakozás után,

azonnal, 1,2 dl víz elfogyasztása után.

A csókolózás után az érzékeny partner nyálmintáját elemezték gluténtartalom szempontjából. Az eredmények szerint a glutén szintje a nyálban 5 ppm (részecske per millió) és 153,9 ppm között mozgott, de csak két esetben haladta meg a 20 ppm-es határértéket, amelyet a gluténmentes termékeknél biztonságosnak tekintenek. Csak egy esetben mutattak ki glutént a vizeletmintában, és egyik résztvevő sem számolt be tünetekről 6 és 12 órával a csók után.

Gyakorlati tanácsok

A kutatás vezetője, dr. Anne Lee, PhD. szerint a gluténérzékenyek megnyugodhatnak: a csókolózás utáni gluténátvitel minimális, különösen, ha a partner egy pohár vizet iszik az étkezés után. Ez az egyszerű lépés jelentősen csökkentheti a nyálban maradó glutén mennyiségét.

További óvintézkedések

Bár a kutatás eredményei megnyugtatóak, néhány további óvintézkedés segíthet minimalizálni a gluténátvitel kockázatát:

A partner alapos szájhigiéniája (fogmosás, szájvíz használata) étkezés után.

Az arc és az ajkak megtisztítása, különösen, ha sminket vagy ajakbalzsamot használtak.

Az étkezés utáni várakozás, mielőtt csókolóznának.

Ezek az egyszerű lépések tovább csökkenthetik a gluténátvitel esélyét, és hozzájárulhatnak a gluténérzékenyek nyugalmához.

A kutatás eredményei alapján a gluténérzékenyek számára tehát a csókolózás nem jelent jelentős kockázatot, különösen, ha néhány egyszerű óvintézkedést betartanak. Ez hozzájárulhat a társas kapcsolatok és az életminőség javításához anélkül, hogy veszélyeztetnék az egészségüket.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: