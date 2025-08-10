Biztonságos-e a csókolózás a gluténérzékenyek számára?
Sok gluténérzékeny személy aggódik amiatt, hogy csókolózás alkalmával akár glutén is juthat a szervezetébe, különösen, ha partnere nem követ gluténmentes étrendet. Egy friss kutatás azonban megnyugtató eredményeket hozott: a csókolózás minimális kockázatot jelent a gluténátvitel szempontjából.
A kutatás részletei
A Columbia Egyetem kutatói tíz párt vizsgáltak, ahol az egyik fél cöliákiás volt, a másik pedig nem. A nem cöliákiás partner 10 darab sós kekszet fogyasztott el, majd különböző időzítéssel és előkészületekkel csókolóztak:
- 5 perc várakozás után,
- 15 perc várakozás után,
- 30 perc várakozás után,
- azonnal, 1,2 dl víz elfogyasztása után.
A csókolózás után az érzékeny partner nyálmintáját elemezték gluténtartalom szempontjából. Az eredmények szerint a glutén szintje a nyálban 5 ppm (részecske per millió) és 153,9 ppm között mozgott, de csak két esetben haladta meg a 20 ppm-es határértéket, amelyet a gluténmentes termékeknél biztonságosnak tekintenek. Csak egy esetben mutattak ki glutént a vizeletmintában, és egyik résztvevő sem számolt be tünetekről 6 és 12 órával a csók után.
Gyakorlati tanácsok
A kutatás vezetője, dr. Anne Lee, PhD. szerint a gluténérzékenyek megnyugodhatnak: a csókolózás utáni gluténátvitel minimális, különösen, ha a partner egy pohár vizet iszik az étkezés után. Ez az egyszerű lépés jelentősen csökkentheti a nyálban maradó glutén mennyiségét.
További óvintézkedések
Bár a kutatás eredményei megnyugtatóak, néhány további óvintézkedés segíthet minimalizálni a gluténátvitel kockázatát:
- A partner alapos szájhigiéniája (fogmosás, szájvíz használata) étkezés után.
- Az arc és az ajkak megtisztítása, különösen, ha sminket vagy ajakbalzsamot használtak.
- Az étkezés utáni várakozás, mielőtt csókolóznának.
Ezek az egyszerű lépések tovább csökkenthetik a gluténátvitel esélyét, és hozzájárulhatnak a gluténérzékenyek nyugalmához.
A kutatás eredményei alapján a gluténérzékenyek számára tehát a csókolózás nem jelent jelentős kockázatot, különösen, ha néhány egyszerű óvintézkedést betartanak. Ez hozzájárulhat a társas kapcsolatok és az életminőség javításához anélkül, hogy veszélyeztetnék az egészségüket.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
