Hüvelyfertőzések - Mire utal a hüvelyfolyás jellege?

A hüvelyi fertőzések kapcsán makacsul tartja magát a tévhit, hogy a kellemetlen tünetek mögött elsősorban gombásodás állhat. Nem árt tudni, hogy a hüvelyi fertőzések előidézője nemcsak gomba, hanem baktérium, vírus, de akár allergia is lehet, nem beszélve egyes gyógyszerek mellékhatásáról, vagy a hormonháztartásban keletkezett változásokról.

Mire utal a hüvelyi folyás jellege?

A folyás mennyiségének, sűrűségének, színének megváltozására mindenképpen fontos odafigyelni, és orvosi vizsgálattal kell kideríteni, mi okozza.

Előfordulhat, hogy még nem kórokozó, hanem csak a hüvely pH-értékének megváltozása áll a váladék „felszaporodása” mögött; viszont ez a tényező hüvelyi fertőzés kialakulásához vezethet. Ha például a hüvely pH tartománya eltolódik a lúgos irányba, a savbázis egyensúlyvesztése következtében bizonyos mikroorganizmusok elszaporodhatnak, aminek következménye lehet a hüvelyfertőzés kialakulása. A hüvelyi kémhatás felborulásának gyakori oka a védő hatást kifejtő lactobacillusok számának csökkenése (nem megfelelő intim higiénia, antibiotikumok mellékhatása, hormonális változások, betegségek vagy akár a stressz hatására).

Az elhanyagolt, „félrekezelt” hüvelyi fertőzések – bármi legyen is előidézőjük – krónikus gyulladásokhoz, illetve akár szövődmények kialakulásához is vezethetnek.

A normál hüvelyi folyás A hüvelyből ürülő váladék többkomponensű. Kiürülnek a nemi mirigyek váladékai, a hüvelyi nyálkahártya elhalt sejtjei, a hüvelyben élő lactobacillusok, illetve egyéb hüvelyflórát alkotó kórokozók, de időnként távozik a méhszájban lévő nyákcsap is. Bővebb mennyiségben termelődik nemi izgalom hatására, menstruáció előtt, valamint ovuláció és várandósság idején. Fő szerepe a fertőzésekkel szembeni védekezés a benne található tejsavbaktériumoknak köszönhetően, ezek ugyanis segítik a savas közeg létrejöttét, amely nem kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának. Színét tekintve általában átlátszó, esetleg fehér, szagtalan, nem darabos. Ha megváltozik a hüvelyváladék színe, szaga, állaga és mennyisége, az hüvelyi fertőzésre utalhat. (Dr. Lőrincz Ildikó, Nőgyógyászati Központ)

A hüvelyfertőzések jelei

A hüvelyfertőzések a leggyakoribb női megbetegedések közé tartoznak. A kórokozók jelenlétére az esetek többségben a betegség kezdeti stádiumában a megszokottnál bővebb hüvelyváladékozás utalhat. Sokszor ezt követően változik meg a folyás jellege (sűrűsége, színe, szaga), színe legtöbbször sárgásfehér vagy szürkésfehér. Amennyiben a váladék barnás vagy vér látható benne, mindenképp forduljon orvoshoz, mert fertőzésen kívül más is okozhatja a változást.

A folyás intenzitása és jellege nagymértékben függ attól, hogy gombás, vírusos vagy bakteriális fertőzés, avagy allergia okozta-e a változásokat. A legtöbb esetben gomba vagy baktérium okozhatja a megváltozott folyást.

Hüvelygomba

A Candida albicans sarjadzó gomba okozta hüvelyfertőzéssel minden nyolcadik nő találkozik élete folyamán. Ennek a gombás hüvelyi fertőzésnek a jele lehet a hüvelyi folyás, a váladék sárgás színűvé, „túros” állagúvá válása, a fertőzés előrehaladtát pedig viszkető érzés jelezheti a hüvely, a szeméremtest tájékán, olykor a hüvelybemenetben. A combhajlatban is megjelenhetnek gombás bőrelváltozások. A fertőzésre hajlamosító tényezők között ott találjuk a legyengült immunrendszert, az elhanyagolt vagy fel nem ismert cukorbetegséget, az elhízást, az orális fogamzásgátlók, valamint az antibiotikumok szedését.

Bakteriális hüvelyfertőzés

A szürkés, halszagú folyás esetén legtöbbször kevert (többféle baktérium okozta) bakteriális hüvelyfertőzésre, azaz bakteriális vaginózisra kell gondolni. Erre utal az is, ha a közösülés után vagy menzesz idején a hüvelyváladék szaga bűzössé válik. Leggyakrabban az E-coli baktérium okoz rendellenes folyást, amely jellemzően a végbélnyílás környékéről jut a hüvelybe, továbbá a szexuális úton terjedő Chlamydia fordul elő nagy számban.

Miért kockázatos a hüvelyi folyás öngyógyítása?

Az esetek többségében a beteg találomra, a kórokozó ismerete nélkül kiválasztott, vény nélkül kapható szerekkel, vagy intim kozmetikai készítményekkel próbál megszabadulni a zavaró szagtól és a hüvelyfolyástól, és nem megy nőgyógyászhoz. Ez növelheti a későbbi szövődmények kialakulásának a kockázatát, ami lehet a fertőzés felfelé terjedése, a méhnyálkahártyagyulladás, illetve a kismedence gyulladás (petefészekgyulladás).

A hüvelyöblítés (irrigálás), az intim sprayk, a műszálas fehérneműk, de a nem megfelelően kiválasztott, helyileg ható, vény nélkül kapható mikrobaölő készítmények használata is súlyosbíthatja is a panaszokat. Bakteriális hüvelyfertőzés esetén a gombaellenes készítmények, míg hüvelygomba esetén az antibakteriális hatású szerek nemcsak feleslegesek, hanem a hüvely normál flórájához tartozó organizmusok károsításával tovább ronthatják a helyzetet.

Miért fontos a megfelelő kezelés?

A szakorvos által előírt kezelés nem a kórokozók teljes kiirtására, hanem elszaporodásuk megfékezésére irányul. Emellett törekedni kell nem csak a kórokozó visszaszorítására, hanem a normál hüvelyflóra és a tejsavat termelő lactobacillusok megfelelő számának helyreállítására, hosszabb távon ez jelenti a legfőbb védelmet a fertőzés kiújulása ellen.

Az öngyógyítás rövid ideig hatékonynak bizonyulhat, ám a betegség időről időre kiújulhat. Amennyiben egy éven belül több mint 5-6 alkalommal jelentkeznek a tünetek, már nem szabad öngyógyítással kísérletezni és mindenképp orvosi segítséget kell kérni. Az orvosi kivizsgálás a folyást okozó fertőző ágens azonosítása, továbbá a háttérben álló okok azonosítása miatt is fontos.

Azt sem árt tudni, hogy a hüvelyfertőzések az esetek többségében a partnert is érinthetik. Ezt hámló udvarú, apró piros pöttyök jelezhetik a hímvesszőn. A visszafertőződés elkerülésében sokat segíthet, ha szexuális partnerünk is gyógyszeres kezelésben részesül. Az orvosok arra is fel szokták hívni pácienseik figyelmét, hogy a gombás fertőzés „kezelésének” idejében tartózkodjanak a szexuális együttléttől.

