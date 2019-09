Milyen egyéb betegségekkel kell számolniuk a veseelégtelenségben szenvedőknek?

A veseelégtelenség nemcsak egyszerűen a vizeletkiválasztás zavarát jelenti, hanem számolni kell egyéb következményekkel is.

Magas vérnyomás (hipertónia)

A magasvérnyomás-betegség egyrészt veseelégtelenséghez vezethet, viszont a fennálló veseelégtelenség is okozhat magasvérnyomás-betegséget, mivel a vese nem képes eltávolítani a feleslegben lévő sót és vizet. A vérnyomás csökkentése a veseelégtelenség előrehaladásának lassítása szempontjából is alapvető jelentőségű. Idült veseelégtelenségben szenvedő betegekben, illetve hipertóniás vagy diabeteses nephropathiás (vesekárosodásos) betegekben a célvérnyomás értéke 130/80 Hgmm alatt van.

Bővebben A magas vérnyomás és a cukorbetegség összefüggései

Vérszegénység

A vese a vérképzésben is részt vesz,a vörösvértestképzést serkentő hormon (eritropoetin) termelésével. Veseelégtelenség esetén a vese képtelen elegendő mennyiségű eritropoetint termelni, ezért a hemoglobinszint csökkenése miatt nem jut elegendő oxigénhez a szervezet. Más vérképzőszervi elváltozások is kialakulhatnak: például vérzési, alvadási zavarok. Napjainkban a krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek és a dialízisre szorulók is rendszeresen kapnak eritropoetininjekciókat, mellyel a vérszegénység megszüntethető.

Hirdetés

Csontritkulás (oszteoporózis)

A kalcium kiválasztásának zavara és a csökkent D-vitamin-képződés, valamint a foszfátanyagcsere zavara együttesen vezethet veseelégtelenségben csontritkuláshoz. Ez a már dialízisre szoruló betegek esetén is érvényes. Ezért szükséges a kalcium és a D vitamin megfelelő pótlása, hogy megóvjuk a betegeket a csonttörések veszélyétől.Idült veseelégtelenségben gyakori tünet az izomgyengeség, a csont- és izomfájdalom is.

Zsíranyagcsere-zavarok

Krónikus vesebetegségben nem ritka a magas koleszterinszint, az LDL-koleszterin és a triglicerid szint is gyakran emelkedett. Ezek fokozzák az érelmeszesedésre való hajlamot, ezért is fontos megfelelő gyógyszeres kezeléssel (sztatinok) ezen laboratóriumi eltéréseknek a csökkentése.

Olvasson tovább! Érelmeszesedés és szívroham - a megelőzés lehetőségei

Ionháztartási zavarok

Hiperkalémia, a káliumszint emelkedése is kialakulhat a veseműködés csökkenésekor, mivel a kálium vizelettel való kiválasztása is károsodik.Az emelkedett káliumszint szívritmuszavarhoz vezet. Ezért fontos a krónikus veseelégtelenség esetén a káliumszint rendszeres ellenőrzése, valamint a javasolt diétás megszorítások betartása.

Bőrtünetek

Gyakran észlelhetők bőrtünetek veseelégtelenségben, elsősorban a bőr viszketése (pruritus) és a bőrszárazság, melyek tüneti szerekkel kezelhetőek.

Gyógyszeradagolás

Veseelégtelenség esetén minden esetben körültekintőnek kell lenni a gyógyszeres kezeléseket illetően, mivel ezek jelentős része a veséken keresztül választódik ki. A nem megfelelő veseműködés során a kiválasztás lelassul és a más esetben megfelelő gyógyszerek felhalmozódhatnak a szervezetben, emiatt nem várt mellékhatások jelentkezhetnek. Ilyen esetben az orvos, ha van rá lehetősége, akkor egyrészt a májon át kiválasztódó szereket rendel, ha ez nem lehetséges, akkor az adott gyógyszert csökkentett adagban javasolja. Természetesen vannak olyan gyógyszerek, melyeknek az alkalmazása veseelégtelenségben ellenjavallt.

Ide tartozik még, hogy veseelégtelenség esetén bizonyos intravénás vagy az artériákba juttatott kontrasztanyaggal történő radiológiai vizsgálatokat nem, vagy csak nagyon alapos indokkal, igen súlyos, életveszélyes állapotban lehet elvégezni. Súlyos veseelégtelenség esetén a jódos kontrasztanyagok (CT, érfestés, röntgen) a veseműködést tovább ronthatják, gadolíniumos kontrasztanyag (MR) más szerveken okozhat szövődményeket.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter