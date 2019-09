Veseátültetésre végstádiumú veseelégtelenség esetén kerülhet sor. A műtét alapvető feltétele, hogy a betegek előzőleg már tartósan dialízisre szoruljanak és a transzplantációs listára is felkerüljenek.

A várt műtét nem időrendi sorrendben történik, hanem alapvetően a vércsoport és az úgynevezett HLA-rendszer (humán leukocyta antigén), transzplantációs tulajdonság határozza meg, hogy kibe melyik vese ültethető.

Ki alkalmas veseátültetésre?

A vesedialízisre járó betegeknek csak egy része alkalmas a vesetranszplantációra, ezt a részletes vizsgálatok, fennálló társbetegségek, életkor alapján döntik el. A veseátültetés történhet halott donorból (ide tartoznak a még dobogó szívű, de az agyhalál állapotába került donorok is) és élő donorból egyaránt. Élő donor általában közvetlen hozzátartozó szokott lenni, ilyenkor a genetikai hasonlóság miatt a beteg szervezete jobban befogadja a donor vesét.

Az élő donorból történő átültetés további előnye, hogy nincs várakozási idő, a műtét tervezhető, és még a veseelégtelenség végstádiumának kialakulása előtt el lehet végezni az átültetést. Nemzetközi adatok azt bizonyítják, hogy az élődonoros vesék fele húsz év fölött is működőképes marad, míg az agyhalottból származó vesék felének működése 13 év alatt megszűnik. Ha a transzplantált vese működése megszűnik, a beteg ismételten dialízisre kerülhet, illetve újabb transzplantáció jöhet szóba.

Hová ültetik be?

Az átültetett vese nem az eredeti helyére kerül, hanem a hasüreg alsó részének bal, vagy jobb oldalára ültetik. A veséket ellátó ereket ezt követően csatlakoztatják az alsó végtagot ellátó erekhez, a húgyvezetéket pedig a beteg saját húgyvezetékéhez, vagy a húgyhólyaghoz.

A beteg vesét nem veszik ki, mivel az plusz megterhelést, kockázatot jelentene a betegnek. Ha a már működésképtelen vese nem gennyes, nincs benne daganat, vagy nem okoz jelentős magas vérnyomást, akkor a helyén maradhat. Sikeres veseátültetés után a veseelégtelenség szinte minden tünete rövid idő alatt megszűnik.

A kilökődés veszélye

A szervezet az átültetett vesét idegen anyagként ismeri fel, mely ellen védekezik. Az átültetés utáni védekező reakciót nevezzük kilökődési reakciónak. A kilökődési reakciónak több típusa ismert. Az azonnali reakció közvetlenül a műtétet követően jelentkezik, ilyenkor láz, magas vérnyomás jelentkezik, vizelet nem választódik ki.

A heveny kilökődési reakció során romló vesefunkció is megfigyelhető a magas vérnyomás és láz mellett, ilyenkor a megfelelő gyógyszeres beavatkozás segíthet. A krónikus vagy idült kilökődési reakció során a vesefunkció lassú romlása figyelhető meg.

Ennek elkerülése érdekében a betegnek a műtétet követően kilökődésgátló (immungyengítő) gyógyszereket adnak. Kezdetben a betegek az azatioprin nevű és a szteroid tartalmú gyógyszereket kaptak. Napjainkban újabb kilökődést gátló gyógyszerek kerültek forgalomba, azonban minden hatásos gyógyszernek súlyos mellékhatásai is vannak. Ezért a gyógyszereket egyénre szabottan állítják be, hogy a lehető legkevesebb nemkívánatos hatás jelentkezzen. Az alkalmazott hatóanyagok azonban nem csak a kilökődés lehetőségét csökkentik, hanem a szervezet védekezőképességét is. A betegek a szervátültetést követően fokozottabban ki vannak téve a fertőzéseknek, a daganatos betegségeknek, és ezek lefolyása is sokkal súlyosabb.

A transzplantált vese hosszú távú működéséhez elengedhetetlen, hogy a beteg vérnyomása a normális határokon belül legyen, ezt rendszeresen kell mérni, és az ettől való eltérésről is értesíteni kell az orvost. A naponta termelt vizelet mennyisége is érzékeny mutatója annak, hogy az új vese megfelelően működik-e.

Veseátültetés után

A veseátültetett betegeknek csakúgy, mint más transzplantáción átesetteknek, fokozottan kell óvakodniuk a fertőzések kialakulásától. Megelőzésként influenza elleni passzív védőoltásuk javasolható. Aktív védőoltások az átültetés után ellenjavalltak; viszont mivel a transzplantáció előre tervezett műtét, ideális lenne, ha a felkészítő-előkészítő időszakban a megfelelő aktív védőoltásokban részesülhetnének.

A transzplantáción átesett betegek nagy többsége visszatér a normális, betegség előtti életviteléhez. Fontos a megfelelő táplálkozás, mozgásban aktív életmód. A szedett kortikoszteroid gyógyszer általában megnöveli az étvágyat, emelheti a vércukorszintet is. Sok esetben jelentős súlytöbblet alakul ki, de megfelelő étrend összeállításával ez kiküszöbölhető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter