Terhesség és aszpirin

A terhesség alatt kis mennyiségű acetilszalicilsav (aszpirin) adagolása segíthet megelőzni a preeclampsiából adódó komplikációkat, ugyanakkor fájdalom- és lázcsillapítási céllal nagyobb dózis bevétele már ellenjavallt.

Kis dózisú acetilszalicilsav

A szülésszeti ajánlások szerint a preeclampsia (terhességi toxémia, terhességi magas vérnyomás fehérjevizeléssel) kockázatának kitett várandós nőknek - szakorvosi ajánlásra - a 12-16. héttől van szükségük kis dózisban acetilszalicilsav (aszpirin) rutinszerű szedésére, egészen a 36-40. hétig. A hatóanyag javítja a méhlepény vérkeringését, ezzel hozzájárul a preeclampsia, illetve következményei: a vetélés, koraszülés, súlyfejlődési hiányosságok kockázatának csökkentéséhez.

A preecplampsia az első gyermeküket váró anyák 5 százalékánál, általábana 20. hét után kialakuló veszélyes állapot, különösen kései gyermekvállalás és elhízás esetén gyakori az előfordulása. További kockázati tényező a korábbi terhességben előforduló preecplampsia, a várandósság előtti magas vérnyomás, az ikerterhesség, a meddőségi kezelés és több krónikus betegség (diabétesz, vesebetegség, lupusz).

A terhességben alkalmazható alacsony dózis napi 75-150 mg acetilszalicilsav, legáltalánosabban 100 mg/nap adagban használják. A Semmelweis Egyetem kutatása szerint ez a mennyiség 60 százalékára csökkenti a kockázatot, a dózis 150 mg-ra történő növelése viszont nem jár további kockázatcsökkenéssel, ezért felesleges növelni a bevitt hatóanyag mennyiségét.

Ugyancsak javasolhatja orvosa a kis dózisú acetilszalicilsav szedését azoknak a nőknek, akik véralvadásgátló, szív-érrendszeri betegségeket megelőző hatása miatt korábban is szedték a készítményt. Ebben a mennyiségben az acetilszalicilsav rendszeres szedése nem jár kockázatokkal a terhességre és a magzatra, annak későbbi egészségére sem.

Bár az acetilszalicilsav-készítmények vény nélkül is kaphatóak, alkalmazásukat mindig egyeztetni kell a szülész-nőgyógyásszal. Léteznek ugyanis bizonyos ellenjavallatok, mint pl. a vérzékenység, amikor a hatóanyag vérhígító hatása miatt nem alkalmazható.

Fájdalom- és lázcsillapítási célú dózis

Fájdalom- és lázcsillapítási céllal az acetilszalicilsav jóval magasabb dózisban hatásos, alkalmanként rendszerint 500 mg mennyiségben, ami naponta 2000-3000 mg hatóanyagot jelent. Terhesség alatt a nagy dúzisú aszpirinszedés nem ajánlott, mivel fokozza a vérzékenységet, károsan hathat a magzati fejlődésre is, továbbá gyakorivá válnak a gyomor-bélrendszeri mellékhatások. A nagy dózisban szedett acetilszalicilsav összefüggésben hozható a vetélés (első trimeszter), magzati vesebetegség, alacsony magzatvízszint (második trimeszter), szívfejlődési zavar vagy újszülöttkori agyvérzés (harmadik trimeszter) magasabb kockázatával.

Várandósság alatt fájdalom és láz csillapítására az első választás a paracetamol, az aszpirinhez hasonlóan nem szedhető más nemszteroid gyulladáscsökkentő (pl. ibuprofen) sem.

