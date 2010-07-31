Kalciumpótlás és szívbetegségek - Hogyan függnek össze?

A kalcium nélkülözhetetlen a szív normál működéséhez, a túlzott bevitel, mely elsősorban kalciumtartalmú étrend-kiegészítők szedése esetén fordulhat elő, azonban fokozhatja az érelmeszesedés és a koszorúérbetegség kockázatát.

A kalcium szerepe elsősorban a csontsűrűség megőrzésében közismert, ugyanakkor szerepet játszik több élettani folyamatban. Szükséges a csontok és a fogazat felépítése mellett a véralvadáshoz, a sejtképződéshez, emésztőenzimek termeléséhez, a normál idegrendszeri működéshez, izomműködéshez, így a szív és az erek élettani funkcióinak fenntartásához is.

Kalcium és szív-érrendszer

Ingerületvezetésben és izomműködésben betöltött szerepe hatással van a szívizom-összehúzódásra és az érfalak összehúzódására-elernyedésére, így a szívritmus és a vérnyomás szabályozásához is nélkülözhetetlen. Súlyos kalciumhiány esetén szívritmuszavarok jelentkezhetnek (bár elsősorban a nátrium és a kálium jelentős az elektrolitok közül).

Több kérdés merült fel a kalciumszint és az érelmeszesedés kapcsolatáról. Az érfalakon lerakódó plakkok jelentős részben kalciumból állnak, erre utal az érelmeszesedés kifejezés is. A kalcium kimutatása kardio-CT vizsgálattal fontos diagnosztikai eljárás a koszorúerek állapotának felmérésében.

Kutatási eredmények azonban arra utalnak, hogy a kalciumbevitel önmagában nem áll összefüggésben azzal, hogy a kalciumnak mekkora része rakódik le az erek belső falán, és az érelmeszesedés nem előzhető meg a kalciumfogyasztás csökkentésével. A plakk-képződés összetett anyagcserefolyamat, aminek a megakadályozására a normál anyagcsere fenntartása, a magas koleszterinszint csökkentése a megoldás, nem a tápanyagok bevitelének korlátozása.

Az étrendi kalcium hatása a koszorúérbetegségekre

Kutatások szerint az étrendi kalcium bevitele nem járt együtt az érelmeszesedés fokozott kockázatával, sőt az eredmények (JACC Journals, 2024) arra utalnak, hogy éppen a kevés kalciumban gazdag táplálékot fogyasztók körében magasabb a koszorúérbetegséget jelző kalciumlerakódás mértéke. A megfelelő kalciumellátottság ugyanis segít a vérnyomás szabályozásában, ami előnyösen hat az érbelhártya állapotára, gátolva a plakkok lerakódását. A kalciumot elegendő mennyiségben fogyasztók körében 20-30 százalékkal alacsonyabb a szívinfarktus előfordulása.

Ez az egyik oka annak, hogy a magas vérnyomás kezelésére és számos szívbetegség megelőzésére ajánlott DASH diéta is támogatja az alacsony zsírtartalmú, kalciumban gazdag tejtermékek napi fogyasztását. A tejtermékek (preferáltan joghurt, sovány sajt) mellett kalciumban gazdag növényi fehérjeforrás a szója, a zab, a halak, a hüvelyesek.

Kalciumbevitel a gyakorlatban
Magyarországon egy átlagember napi 400–600 mgnyi kalciumot fogyaszt, holott a kalcium bevitelének napi szükséglete - életkor és nem függvnyében - 1000 és 1500 mg között mozog, terhes nőknél még nagyobb. Hazánk lakosságának megközelítőleg harmada tejcukorérzékeny, így a legfőbb kalciumforrást, a tejet nem is fogyasztja. Ráadásul a civilizált világ lakossága 50–70 százalékának a szervezetében nincs elegendő a D-vitaminból, holott az szükséges lenne a kalcium felszívódásához és a kalcium csontba épüléséhez is. (Dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus)

A kalciumpótló kezelés hatása a koszorúérbetegségekre

Az előnyök a kalcium természetes, étrendi bevitele mellett jelentkeznek egyértelműen, amellyel az emberek többsége biztosítani tudja az optimális kalciumszintet. Az egészséges, változatos táplálkozással általában elegendő kalciumhoz jut a szervezet, és terhesség, szoptatás, illetve menopauza idején lehet szükség a bevitel növelésére. A nagy dózisban szedett kalciumpótló készítmények kapcsán végzett kutatások ugyanakkor ellentmondásos eredménnyel jártak. Kalcium tablettákat (önmagával vagy D-vitaminnal kombinálva) leggyakrabban a csontritkulás kezelésében alkalmaznak.

Egyes kutatások szerint növelik a szívinfarktus bekövetkezésének kockázatát, míg más vizsgálatok szerint a szükséges mennyiségű kalciumpótlás hatására - az étrendi bevitelhez hasonlóan - csökken szív-érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata. A témában született kutatásokat összegző elemzés szerint (BMJ, 2011) ezen készítmények szedése összességében emelheti a kardiovaszkuláris problémák előfordulásának kockázatát, az összefüggés elsősorban az idősebb, egészséges nők körében jelentkezett, akik a menopauzával összefüggésben kezdtek nagy dózisú kalciumpótlásba. A placebo-csoporthoz képest a szívinfarktus előfordulása 20-24 százalékkal volt gyakoribb, függetlenül attól, hogy a kalciumot D-vitaminnal kombinálva, vagy anélkül szedték.

Fontos megjegyezni, hogy a túlzottan magas kalciumbevitel jelenthet kockázatot. A túlzott bevitel étrendi bevitel mellett nem fordulhat elő, tablettaszedéssel viszont orvosi indok nélküli szedés esetén bekövetkezhet, ebből fakadhat a kockázatnövekedés. A gyakorlatban azonban a népességre az alacsony kalciumbevitel jellemző, a csontritkulás szövődményeinek elkerülése érdekében pedig szükség van a kalciumpótló kezelésre az orvos által ajánlott mértékben.

A kulcs a kalciumpótlás optimális szintje: a kalciumhiányos állapot egyértelműen magasabb infarktusrizikóval áll összefüggésben, és valószínűleg a túlzott mennyiségű kalciumpótlás is. Az optimális kalciumszint elérésével mind a szívinfarktus, mind a stroke előfordulása csökken, az orvos által meghatározott mértéket azonban ne lépjük túl.

A kalciumpótlás és a D-vitamin
A D-vitamin a kalcium bélből való felszívódását, és a vizelettel való kiválasztás csökkenését segíti, hiányában szinte biztosan nem szívódik fel elég kalcium. A napi ajánlott mennyiségű D-vitamin megfelelő kalciumszintet biztosít az egészséges csontozat kialakításához, viszont túl nagy mennyiségben még a csontokból is felszabadítja a kalciumot, ezért nem szabad túlzásba vinni szedését.

A kalcium túladagolása az érelmeszesedésre gyakorolt hatása mellett káros lehet a veseműködésre, vesekőképződésre hajlamosít, emellett emésztési panaszok, ritkán szívritmuszavarok hátterében is állhat.Az európai ajánlások szerint a napi bevitel maximális tolerálható szintje 2500 mg, még fokozott kalciumigényes állapotokban (terhesség, szoptatás) is. A szervezet túl magas kalciumszintje (hiperkalcémia) legtöbbször más rendellenességre, nem túlzott bevitelre utal.

(WEBBeteg összeállítás)

