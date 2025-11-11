Paracetamol a várandósság időszakában

Egyes kutatások állítása szerint a terhesség alatti paracetamolszedés növelheti az autizmus kialakulásának kockázatát a születendő gyermeknél, ugyanakkor további vizsgálatok megállapították: a paracetamol biztonságos és hatékony szer a láz, a fájdalom csillapítására a várandóság alatt is.

Biztonságos-e, ha a kismamák paracetamolt használnak lázcsillapításra? A kérdés pár évvel ezelőtt már felmerült, amikor kutatók bejelentették: eredményeik szerint a terhesség alatti paracetamolszedés az autizmus megjelenésének megnövekedett kockázatához vezethet a születendő gyermeknél. (Okozhat, tehát nem bizonyított, csak felmerült egyes kutatásokban.)

A kérdés - érthető módon - nyugtalanságot keltett a kismamák között. Nemrégiben újra megjelentek ezzel a témával foglalkozó tanulmányok eredményei, melyek ismerete fontos a várandós nők megnyugtatása szempontjából.

Hirdetés

Újabb vizsgálatok a terhesség alatti paracetamolhasználatról

Egy tanulmány közel 2,4 millió, 1995 és 2019 között Svédországban született gyermek adatait hasonlította össze. A tanulmányban olyan testvérpárokat is vizsgáltak, akik közül az egyik gyermek édesanyja a terhesség alatt szedett paracetamolt, a másik terhességekor viszont nem. A testvérek szervezetének teljes örökítő információjának a fele megegyezik, neveltetésük és az édesanya egészségi állapota azonos. Ezzel a módszerrel a kutatók nem találtak összefüggést a paracetamol és az autizmus között.

A más tanulmányokban talált kapcsolatokat a gyógyszer és a betegség között zavaró tényezők is magyarázhatják. Ezek a tényezők is lehetnek okai annak, hogy a kapcsolatot vizsgáló tanulmányok egymásnak ellentmondó eredményeket adnak:

Ilyen lehet az a tényező, hogy a gyógyszer vény nélkül kapható, a kutatók a szülők önbevallására tudnak csak támaszkodni, ez viszont megbízhatatlan lehet egy tanulmányban.

Azok a kismamák, akik rendszeresen paracetamolt szednek, általában egészségi állapotuk rosszabb, mint akiknek nem kell láz- és fájdalomcsillapítót bevenniük. A gyermekeknél kialakuló autizmusért ezeknek az egészségügyi tényezők, lázzal járó betegségek is lehetnek felelősek, és nem feltétlenül a paracetamollal magyarázható.

Az első trimeszterben különösen veszélyes az influenza Átlagosan 50 százalékkal magasabb lehet a fejlődési zavarok kialakulásának kockázata azoknál a magzatoknál, akiknél az édesanya a várandósság első trimeszterében (ekkor fejlődnek ki a magzat szervei) influenza fertőzésen esik át – állapították meg a Semmelweis Egyetem kutatói. A leggyakoribb, nem genetikai eredetű rendellenességek között a velőcsőzáródási-problémák (nyitott gerinc és egyéb agyi fejlődési rendellenességek), az ajak- és szájpadhasadékok, illetve a veleszületett szívhibák szerepelnek. Ezért különösen fontos az influenza elleni védőoltás beadatása már a terhesség tervezésekor és azalatt is.

Az autizmus-diagnózisok számának emelkedését az is magyarázza, hogy nőtt az autizmussal kapcsolatos tudatosság, egyre több autizmussal élő jut el orvoshoz. Változtak a diagnosztikai kritériumok, felnőttekre is alkalmazhatóak, és mivel egyre több ember fordul orvoshoz, egyre több embert is diagnosztizálnak.

A terhesség közben szedett paracetamol és az autizmus közötti kapcsolatról ellentmondásos kutatási eredmények születnek, de az erősebb, szigorúbb vizsgálatok afelé mutatnak, hogy a hatóanyag biztonságos, és nincs szerepe az autizmus kialakulásában.

A hazai ajánlások

Ezt erősítette meg El Koulali Zakariás, az NNGYK országos tisztifőgyógyszerésze is: „Szeretnék mindenkit megnyugtatni, a paracetamol biztonságos és hatékony szer a láz, a fájdalom csillapítására a várandóság alatt is.” A tisztifőgyógyszerész az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA részletes vizsgálatára hívta fel a figyelmet, melyet 2020-ban végeztek. Ez a vizsgálat kimutatta, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy a paracetamol bármilyen idegrendszeri fejlődési problémát okozna.

„A gyógyszerhatóságok, így a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is folyamatosan figyelik a gyógyszerek biztonságosságát. Ha bármilyen új adat felmerül egy gyógyszer esetleges biztonsági profiljával kapcsolatosan, azonnal értékeljük, és szükség esetén megtesszük az intézkedéseket.” – mondta El Koulali Zakariás.

Hozzátette: amire a kismamáknak figyelniük kell, és ez minden gyógyszerszedésre igaz, hogy konzultálni kell az orvossal. Konzultáljanak a kezelőorvosukkal, a nőgyógyászukkal vagy a gyógyszerésszel, mert így biztosítható, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a kezelés.

Lázcsillapítás terhesség idején

A várandósság alatti gyógyszeres lázcsillapítás során a következőket érdemes követnie a kismamáknak:

Amennyiben nem szükséges, ne vegyünk be gyógyszert! Lázról 38°C feletti testhőmérséklet esetén beszélünk. Már a terhesség tervezésekor is kikérhetjük nőgyógyászunk tanácsát, hogy biztosan tudjuk, kismamaként mi a teendő láz esetén. A láz csillapításához nem gyógyszeres lehetőség, a hűtőzuhany használata is hozzájárulhat.

Amennyiben azt klinikailag szükségesnek tartja az orvos, a paracetamol adható terhesség alatt, de a legalacsonyabb hatásos adagban, a lehető legrövidebb ideig és a lehetséges legkisebb gyakorisággal kell alkalmazni. Minden gyógyszer, így a paracetamol alkalmazásakor is egyeztessünk kezelőorvosunkkal! Kikérhetjük a gyógyszerészünk tanácsát is.

A láz csillapítása terhesség alatt fontos, mivel a tartós és magas láz a magzatra is veszélyes. Ha a testhőmérséklet 38°C-nál még magasabbra emelkedik, mindenféleképp orvoshoz kell fordulni. Az orvosi javaslat nélkül, indokolatlanul beszedett gyógyszer viszont fölösleges kockázatot jelenthet.

Tegyünk meg mindent a lázas betegségek megelőzésért: higiénia, nagyobb társaság kerülése, orvosi rendelőkben maszk használata, influenza elleni védőoltás (még a szezon előtt, november-decemberben).

Lásd még Terhesség alatt ellenjavallt gyógyszerek

Gyógyszerkereső Paracetamol hatóanyagtartalmú gyógyszerek listája

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Források: Nature, PubMed, InfoRádió