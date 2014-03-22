Az aszpirin rákmegelőző hatása
Több évtizedes megfigyelés és számos kutatás szerint az elsősorban fájdalomcsillapítóként ismert acetilszalicilsav (aszpirin) szignifikánsan csökkentheti több daganatos betegség előfordulását. Alkalmazásának ugyanakkor megvannak a korlátai és kockázatai is, ezért a bíztató eredmények ellenére az aszpirin rendszeres szedése rákmegelőzési céllal jelenleg nem ajánlott.
Az aszpirin (szakmai elnevezéssel az acetilszalicilsav hatóanyag) az egyik leggyakrabban használt fájdalom- és lázcsillapítóként régóta vizsgálatok tárgya, hatásáról több, nagyszámú beteg adatain alapuló és a betegeket évtizedekig nyomon követő elemzés született. Az eddigi kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy az aszpirin komoly befolyással lehet egyes daganattípusok kialakulására és fejlődésére is.
A tudományosan megalapozott eredmények ellenére az acetilszalicilsav hatásai kapcsán még sok a megválaszolatlan kérdés, némely területen ellentmondásos eredmények születtek, továbbá a hatóanyagnak - mint minden gyógyszernek - megvannak a kockázatot jelentő mellékhatásai is, ezért tartós szedésük különös körültekintést igényel. Csak akkor válhat rákmegelőzési céllal is ajánlott készítménnyé, ha egyértelműen igazolódik, hogy szedésének előnyei meghaladják a kockázatokat.
Az aszpirin valószínűsíthető hatásai a daganatos betegségekre
- Az eddigi vizsgálati eredmények szerint az acetilszalicilsav több daganattípus előfordulását is csökkenti. A leginkább egyértelmű összefüggés egyes gyomor-bélrendszeri daganatok (vastagbélrák, végbélrák, hasnyálmirigyrák) megelőzésében mutatkozik, a különböző vizsgálatok 20-50%-os kockázatcsökkenést mértek. Ezen kívül egyes vizsgálatok szerint a prosztatarák, a limfómák, a gyomorrák, a petefészekrák és a mellrák esetében is előnyös hatás mutatkozhat.
- A szakértők kezdetben úgy gondolták, az aszpirin megelőző hatása csak nagy dózis esetén érvényesül, az újabb kutatások fényében azonban úgy tűnik, a hosszabb ideig kis dózisban (75-150 mg/nap) szedett aszpirin is képes csökkenteni egyes daganatok kialakulásának kockázatát.
- A kedvező hatás kimutatható a korai kezdetű, azaz az 50 éves kor előtt kialakuló vastagbéldaganatok megelőzésében is.
- A daganatok előfordulásának csökkenése mellett a daganat okozta halálozások száma is kedvezőbb a rendszeres aszpirinszedést folytató önkéntesek körében. Ebből kutatók arra következtetnek, hogy kialakult tumor esetén is előnyösen befolyásolja annak növekedését és az áttétképződést.
- A kedvező hatás mindenképp csak rendszeres szedés esetén kimutatható, több kutatás pl. 5 éven keresztül történő alkalmazást követően vizsgálata az adatokat. Az alkalmi - pl. fejfájás, megfázás - esetén alkalmazott aszpirintől nem várható rizikócsökkenés.
A korlátok és megválaszolatlan kérdések
- Az aszpirinnek nincs egyértelmű hatása minden daganatra. A vizsgálatok eddig nem, vagy nem kellően szignifikáns hatást mutattak ki leukémia, tüdőrák, húgyhólyagrák, nyelőcsőrák esetén. Valószínűleg a vastagbéldaganatok esetében is egy szövettani típus, az adenoma esetén érvényesül a megelőző hatás. Egyes daganattípusoknál a betegminta alacsony száma miatt nem lehet megalapozott eredményt közölni.
- Nem tisztázott, hogy pontosan milyen dózis mellett érvényesül a hatás. Valószínű, hogy napi 100 mg acetilszalicilsav tartós szedése is csökkenti a rizikót, de további vizsgálatokat igényel annak megállapítása, hogy mi az a legkisebb hatóanyagmennyiség, amivel a legnagyobb megelőző hatás jelentkezik.
- Felmerült, hogy a kedvező hatás nem mindenkinél érvényesül, csak bizonyos genetikai mutációk fennállása esetén. Ebben az esetben az emberek jelentős részénél egyáltalán nem várható előny az aszpirin szedésétől.
- Módszertani bizonytalanságok is felmerülnek a vizsgálatok kapcsán. Mivel az eredmények megállapításához a vizsgálati alanyok hosszú, akár több évtizedes nyomon követése szükséges, rendkívül sok lehet a kiküszöbölendő változó. Nem biztos, hogy az acetilszalicilsavat szedők kedvezőbb eredményei tényleg ok-okozati összefüggésben állnak egymással, és nem valamely más tényezőre vezethető vissza a statisztikai összefüggés.
- Hatásmechanizmusuk miatt hasonló hatás valószínű más nemszteroid gyulladáscsökkentők, pl. az ibuprofen szedésétől is, az eddigi eredmények szerint ugyanakkor az aszpirin esetében kedvezőbbek az eredmények, és már kisebb adagban is jelentősebb a preventív hatása.
Az acetilszalicilsav tartós szedésének kockázatai
- Az acetilszalicilsav vény nélkül kapható gyógyszer és eseti szedése biztonságos. Tartós szedése esetén azonban komoly mellékhatásokkal kell számolni, már alacsony dózisban is. A nyálkahártyák védelmének gyengülését és a vér alvadékonyságának csökkenését okozza, ami sok betegnél gyomor- és nyombélfekélyt, és gyomorvérzést, bélrendszeri vérzést okozhat.
- A gyomornyálkahártya-irritáció gyomorégést, émelygést, étvágytalanságot okozhat.
- A véralvadásgátló hatás miatt egyéb vérzések is felléphetnek, pl. véraláfutások, orrvérzés, ritkán akár agyvérzés.
- A vesefunkció romlása is előfordulhat tartós szedés esetén.
- Nem szedhetnek aszpirint gyermekek, fekélybetegek, vérzékenységben szenvedők, de terhesség alatt is csak orvosi javallatra.
A fentiek mérlegelése alapján az acetilszalicilsav hatóanyagú gyógyszerek jelenleg nem tartoznak a daganatos betegségek javasolt megelőzési módszerei közé. A hatások pontos feltárása nélkül előfordulhat, hogy az orvosi ajánlás nélkül tartósan szedett gyógyszerrel egy személy úgy teszi ki magát a mellékhatások kockázatának, hogy nem egyértelmű a szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában.
Lásd még Az aszpirin - Amit tudnunk kell róla
Egyéb hatások
Azt már régóta tudjuk, hogy az aszpirin vérlemezkék összecsapzódását gátló hatása miatt segíthet a szívroham és a stroke megelőzésében. Mellékhatásai miatt azonban ilyen célból történő alkalmazása is körültekintést igényel, a szakmai irányelvek szerint fokozott rizikóval élőknek ajánlott, orvosi ajánlásra.
|
Tippek a rák megelőzéséhez
|Az alábbiakban közöljük a 10 legfontosabb teendőt, melyet az Amerikai Dietetikusok Szövetsége tett közzé chicagói konferenciájukon. Bár a legtöbb tanács közismert, a legtöbben mégsem teszünk meg mindent, hogy csökkentsük a rákos megbetegedés esélyét. 10 egyszerű tanács a rák megelőzéséhez
WEBBeteg hírösszeállítás - PubMed, MTI, Medipress,