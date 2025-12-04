Atípusos tüdőgyulladás fokozott kockázatú csoportokban: várandósok, gyermekek, cukorbetegek

Bár az atípusos tüdőgyulladás gyakran enyhe lefolyású, a típusos pneumóniától eltérően sokszor nem jár hirtelen jelentkező súlyos panaszokkal (magas láz, intenzív köhögés), lehetséges szövődményei miatt a sérülékenyebb csoportokhoz tartozóknál fontos a felismerése.

Atípusos tüdőgyulladás terhességben

A várandósság alatt a légzési mechanika és az immunválasz megváltozik, emiatt a kismamák fogékonyabbak a légúti fertőzésekre, könnyebben alakul ki atípusos tüdőgyulladás (nem tipikus lefolyású tüdőgyulladás) is.

Terheseknél gyorsabban jöhet létre légzési nehezítettség, nagyobb az oxigénhiány veszélye, ami a magzat számára is jár kockázattal. A bakteriális kórokozók többségénél nem, de a vírusos formák (influenza, COVID-19) tünetei súlyosabbak lehetnek, hipoxia és láz esetén pedig nő a koraszülés és magzati stressz kockázata.

Terhesség esetén a rendelkezésre álló gyógyszerek egy részének tilos az alkalmazása, ezért a terápiás lehetőségek szűkebbek, ez még fontosabbá teszi a korai felismerést és a kezelés megkezdését. Biztonsággal adható azithromycin (első választás) és erythromycin antibiotikum. A tetracyclinek és fluorokinolonok terhesség idején tiltottak.

Atípusos tüdőgyulladás gyermekeknél

Gyermekeknél a Mycoplasma és a Chlamydia igen gyakori kórokozó, különösen óvodai és iskolai közösségekben terjednek könnyen, így az atípusos tüdőgyulladás gyermekeknél is gyakori.

Jellemző tünetek gyerekekben:

elhúzódó száraz köhögés (2–3 hétig is),

hőemelkedés, mérsékelt láz,

torokfájás, rekedtség,

fejfájás, fáradékonyság,

fiatalabbaknál akár hasi tünetek is (hányinger, hasfájás).

Az atípusos tüdőgyulladás azért veszélyes gyermekeknél, mert könnyen továbbadják egymásnak, a tünetek „szegényesek”, ezért későn kerülnek orvoshoz, az elhúzódó köhögés miatt pedig hosszú az iskolai hiányzás, illetve a fizikai terhelhetőség csökkenését okozhatja.

Kezelésére gyermekeknél az azithromycin a leggyakoribb választás, 8 év felett doxycyclin is adható. Vírusos eredet esetén csak tüneti terápia lehetséges.

Atípusos tüdőgyulladás cukorbetegeknél

A cukorbetegek immunrendszere csökkent hatékonysággal védekezik, ezért náluk magasabb a fertőzések kockázata (köztük a légúti fertőzéseké) , lassabb a gyógyulás, nagyobb a szövődmények valószínűsége (mellhártyagyülem, légzési elégtelenség), a vércukorszint minden fertőzés alatt romlik.

Jellemző tünetek cukorbetegeknél:

elhúzódó köhögés,

kifejezettebb fáradtság,

fertőzés alatt gyakran ingadozó vércukorszint,

a láz lefolyása lehet hiányos vagy atípusos.

Bakteriális eredet esetén kezelésére makrolid antibiotikumok biztonsággal adhatók. Súlyosabb esetben fluorokinolon is szóba jöhet, de alkalmazásakor a vércukorszintet szorosabban kell figyelni, gyakori glükózellenőrzés javasolt. Kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás.