Szülés gátmetszéssel vagy anélkül? - Mindkettőnek lehetnek következményei

Cikkünkben a gátmetszésről, annak lehetséges szövődményeiről olvashat, valamint arról is szót ejtünk, milyen esetleges következményekkel járhat az, ha elmarad a gátmetszés.

Mi a gátmetszés?

A gát a hüvelybemenet és a végbélnyílás közötti terület. A gátmetszés a hüvelybemenetből kiinduló metszés, ami lehet egyenesen lefelé vagy oldalra irányuló.

Mikor indokolt a gátmetszés?

A gátmetszésre szükség lehet egyrészt az anya testének védelme érdekében, hiszen a saját alkatától és a baba méreteitől függően igen nagy, komoly és kifejezetten komplikált sérülések következhetnek be a szülés során. Szükség lehet ezen túl a magzat védelme érdekében is gátmetszésre két fontos helyzetben is: Az egyik ilyen helyzet, amikor koraszülés történik, illetve ha a baba nagyon picike. A másik magzati ok, amely miatt kötelező gátmetszést végezni, az a magzat károsodásának a lehetősége. Az érett újszülött is károsodhat több ok miatt is, például ha túl sok időt tölt el a szülőcsatornában, vagy bármi olyan fenyegető állapot lép fel, ami miatt a mihamarabbi szülés a kívánatos.

Gátvédelem

Gátvédelem során a szülést vezető orvos vagy szülésznő kézzel tartja, védi a gátat, hogy lehetőség szerint ne repedjen el. Hüvelyi szülés során MINDIG törekedni kell a gátvédelemre. Nemcsak akkor, ha nincs gátmetszés. Gátmetszés után a következő mozdulat az olló ledobása után a gátvédő steril lap megragadása, és a gát azzal történő további támasztása. Hiszen egy gátmetszés után ugyanúgy tovább tud repedni gyakorlatilag bármilyen irányba a gátseb, mint gátmetszés nélkül a gát is. Tehát a rutinszerű szülésvezetés során, ha van gátmetszés, ha nincs, gátvédelem akkor is van, egyszerűen azért, mert kell. A köznapi ismeretbe úgy épült be a gátvédelem, hogy ezzel lehet elkerülni a gátmetszést, holott a gátvédelem mindig jelen van. Így könnyen megérthetjük, hogy azt nem kell választani, vagy kérni, hogy gátvédelem legyen a szülésnél. Amennyiben a kismama részéről igény van rá, sokkal inkább a gátmetszés lehetőség szerinti elkerülését kell előre megbeszélni a személyzettel. Ezt azért fontos megérteni, mert általában ugyanarról beszél mindkét oldal, csak elbeszélnek egymás mellett.

Hirdetés

A gátmetszés lehetséges szövődményei

Mint minden orvosi beavatkozásnak, a gátmetszésnek is lehetnek szövődményei. Ahhoz, hogy tájékozottan tudjon egy kismama dönteni a gátmetszés engedélyezéséről, érdemes tisztában lenni a lehetséges szövődményeivel is.

Vérzés

A gát vérellátása nagyon jó, bőven vannak itt kisebb, nagyobb erek. Ez nagyon fontos a szövetek rugalmasságához, és a könnyű sebgyógyuláshoz is, de bizony gátmetszés során könnyen átvághatunk egy-egy eret, amiből azonnal vérzés is indulhat. Szerencsére szülés után sokszor maguktól is csillapodnak az ilyen vérzések, de általában könnyen el is láthatóak, és a gátmetszés megvarrásával egyúttal a vérzés forrását is megszüntetjük. Nem kell tehát attól tartani, hogy a gátsebből jelentős mennyiségű vért veszíthetünk.

Vérömleny kialakulása a gáton

Egy igen ritka szövődmény, amikor a gátmetszés összevarrása után egy-egy pici erecskéből mégiscsak tovább szivárog a vér. Ilyenkor, mivel a sebet már összevarrtuk, a vér általában a bőr alatt, valahol a gátmetszésben vagy a mellette levő szövetekben gyűlik össze, és alakul ki egy kisebb-nagyobb vérömleny. Ez alattomos is lehet, mert a vérzés nem mindig okoz szemmel látható duzzanatot kifelé, így jelentősebb vérveszteséget is okozhat. Gátmetszés után csak nagyon ritkán látunk ilyen szövődményt, inkább a hüvelyfali repedések után gyakoribb. (Azt viszont kivédeni sajnos nem lehet, és a gátmetszéshez nincs köze.)

A gátseb továbbrepedése

Sajnos minden gondosság és helyes gátvédelem ellenére a gátseb tovább is repedhet. Jó eséllyel a repedés iránya a metszés irányába indul, így többnyire oldalra, vagy a mélyebb rétegekbe, az izomba tör be. Ritkán azonban a gátmetszés ellenére a seb mégis a végbél irányába reped tovább, függetlenül attól, hogy milyen irányú maga a seb, és a végbélnyílás meg is sérülhet. Ez mindig azonnal látszik, és a gátmetszés ellátásával egyidejűleg fontos a precíz és gondos sebegyesítés, a későbbi szövődmények, mint a székletinkontinencia vagy a fisztulák (kicsi rések, járatok, amelyek olyan helyen alakulnak ki, ahol egyébként összeköttetés nem lenne) kialakulásának elkerülése érdekében.

Fertőzés

Ahogy bármilyen beavatkozásnál, amely során a bőr egysége megszakad, mert azon egy metszést ejtünk, a seb gyógyulása során kialakulhat sebfertőzés is. A gát sebe ilyenkor néhány napon, egy héten belül duzzadt, piros lesz, abból bűzös váladékozás indulhat, és sok esetben ki is nyílhat.

Az összes bőrön levő sebről tudni kell, hogy a megfelelő gyógyulás alapvető feltétele a seb tisztán és szárazon tartása. Így sokan gondolhatnák, hogy a gáton, szülés után ez egy lehetetlen feladat. Vérzés is van, meg betét is van, meg a széklet és a vizelet is ezen a környéken távozik. Emiatt fontos tudni, hogy ez a környezet nagyon strapabíró, fertőzések csak nagyon-nagyon ritkán alakulnak ki, hiszen túl sok újdonság nem fog idekerülni szülés után sem, ami eddig ne került volna ide. Nagyon jó a szövetek vérellátása is, ami kifejezetten segíti a sebgyógyulást. Így a megfelelő személyi higiénia betartása mellett fertőzések szinte sohasem alakulnak ki, azoknak az esélye csak nagyon kicsi.

A terület legegyszerűbb tisztántartása a wc használata utáni vizes öblítés vagy zuhannyal, vagy egy vizes palack segítségével. Azon túl, hogy jól fog esni, a seb is tiszta lesz, és ezután csak szárazra kell törölni.

A gátseb szétnyílása

Ritkán történik olyan, hogy fertőzés nélkül egy gátseb megnyílik. Általában ilyenkor a seb gyógyulásának az elégtelensége van a háttérben, amit sajnos előre nem lehet látni. Ez egy alkati dolog, a megoldás ilyenkor az, hogy a sebet újra össze kell varrni olyan varróanyaggal, ami csak lassabban szívódik fel, így több ideje van a sebnek összeforrni. Ritka oka lehet a szétnyílásnak az, hogy a gátseb összevarrása helytelen egyeztetéssel történt, és a feszülő szövetek nem tudnak összegyógyulni. Ez általában hamarabb kiderül, mert kifejezett fájdalmat okoz, és látható is a gát vizsgálata során.

A gátseb fájdalma, fájdalom a szexuális együttlét során

Az egyik kellemetlen szövődmény a gátmetszés után, hogy a gyógyuló szövetekben spontán vagy terhelésre (pl. szexuális együttlét) fájdalom jelentkezik hónapokkal a szülés után is. Ennek több oka is lehet.

Az egyik ok lehet a nem megfelelően egyeztetett sebszélek, amiről korábban már írtunk, ami a gáton általában látható is a gyógyulás során.

Másik ok lehet, amikor a gátmetszés gyógyulása során képződött hegszövet válik fájdalmassá, vagy a gyógyulás során az idegszálak képeznek kis fájdalmas pontokat. Időnként a varrás közben alkalmazott csomók körül alakulhat ki helyi reakció, ami érzékeny bőr alatt tapintható kis dudorokat képezhet. Ezekben az esetekben a megoldás műtéti úton a kérdéses terület eltávolítása, és a gát helyreállító műtéte lehet.

A gátseb-endometriózis

Az endometriózis során méhnyálkahártya-szigetek rendellenes helyre kerülhetnek, és ott ugyanúgy reagálhatnak a ciklusos hormonműködésre, mint a méh belsejében lévő nyálkahártya. A szülést követő vérzésben természetesen sok méhnyálkahártya-sziget van, és azok nagyon ritkán megtapadhatnak a gátsebben is.

Igen ritka ez a szövődmény, de a gátseb ciklusos, menstruációk alatt visszatérő fájdalma esetén érdemes erre is gondolni, és felkeresni egy nőgyógyászt.

Mi hajlamosíthat a szövődmények előfordulására?

Természetesen beavatkozások során szövődmények kis százalékban, de bárkinél előfordulhatnak. Vannak azonban olyan tényezők, amelyek növelik a szövődmények kockázatát. Több ilyen tényező is a kismamán múlik, de segítséget bármikor kérhet a kockázatok csökkentéséhez.

A túlsúly, a vérszegénység, a nem megfelelő személyi higiénia, az alultápláltság, a kezeletlen székrekedés mind ronthatja a gátmetszés gyógyulását, ezekre a friss anyukáknak nagyon oda kell figyelnie. Ha panaszok jelentkeznek, akár gyengeség, szédülés, kifejezetten kellemetlen fájdalom, vagy kellemetlen szag, azt a kezelőorvosnak mindig jelezni kell.

Ez is érdekelheti Étkezési tanácsok túlsúllyal küzdő kismamák részére

A gátmetszés elmaradásának szövődményei

Ezen a fontos szemponton valójában sokan nem gondolkoznak el, mert mindenki a beavatkozásoktól fél csak, azok elmaradásától már nem. Azonban jó észben tartani, hogy megfelelő indikációban végzett beavatkozás valójában többféle szövődményt is segíthet elkerülni.

A szülés nem egy sétagalopp. Ezt majdnem mindenki így gondolja, de most nemcsak a fájdalom miatt írom ezt. Legyen bármilyen természetes is a kisbaba születése, mégis rengeteg veszélyt is hordoz magában. Egy jól gondozott kismama, akinek a terhességét és a szülését is alaposan végigkísérik, sok problémát elkerülhet. Vannak azonban olyan események, amik bárkinél bekövetkezhetnek, és a megfelelő időben alkalmazott orvosi beavatkozással sok elkerülhető köztük.

Nézzük, miket kerülhetünk el egy jól időzített, megfelelő méretű és megfelelő irányú gátmetszéssel.

Megakadályozhatjuk a kitolási szak elhúzódását. Amikor a kisbaba feje a legnagyobb átmérőjével már áthaladt a kismedence legnagyobb átmérőjű részén, onnan kezdve már szinte csak a lágyrészek tartják vissza. Ilyenkor a baba feje a hüvelyben áll. Ugyan viszonylag hosszú ideig nem okoz ez semmilyen problémát, akár több mint egy, néha két órát is nyugodtan várakozhatunk.

De akkor, amikor a kisbabát csak a gát tartja, és ennél is több időre lenne szükség annak a további tágulásához, akkor bizony ennek a folyamatnak, és az eltelt időnek komoly következményei is lehetnek. Ne beszéljünk most a magzati oxigénhiányos károsodásról, bár idővel az is kialakulhat, de az máson is múlik (és az orvosok a kismama kérése miatt sem várhatnak addig). A kisbaba feje a hüvelyben nyomódik, és feszíti a körülötte lévő szöveteket, amik hozzányomódhatnak a csontokhoz is. A sokáig nyomásnak kitett hüvelyfal könnyen elveszítheti a vérellátását, károsodik, és kis szöveti elhalások alakulhatnak ki. Ennek a következménye lehet a fisztulák képződése, ami nagyon gyakran fordul elő azokban az országokban, ahol a megfelelő orvosi ellátás nem elérhető. Ilyenkor járatok képződnek a hüvely és a végbél vagy a hüvely és a húgyhólyag vagy húgycső között, de sokféle kombináció is előfordulhat. A fisztuláknak nagyon komoly hosszú távú következményei lehetnek, fertőzések alakulhatnak ki miattuk, a hüvelyből széklet, vizelet ürülhet akaratlanul, satöbbi.

Az elhúzódó kitolási szak folyamatos nyomással, erőlködéssel is jár. Ezt sokan jól bírják, de a kismedencei szövetek, szervek nem mindig. Gyakrabban alakulhat ki évek, évtizedek után többféle süllyedéses panasz elhúzódó kitolási szak esetén. Méhsüllyedés, húgyhólyagsérv, végbélsérv lehet a következménye a meggyengült kötőszöveteknek.

Ezek mellett jó tudni, hogy a gátmetszés elmaradása nem mindig jelenti azt, hogy a kisbaba könnyedén kifér a hüvelyből. Sok szülés halad szépen, gyorsan, és amikor a kismama ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen gátmetszés, kisebb-nagyobb repedések majdnem mindig kialakulnak, hiszen a baba feje, válla utat csinál magának, ha szükséges. A legtöbb repedés egyszerűen ellátható, de időnként nagyon komoly, a végbelet is érintő repedések jöhetnek létre, akár több irányba és több rétegben is szakadhat a gát, aminek az összevarrása kihívást jelenthet gyakorlott orvosoknak is.

Ugyanúgy, mint a gátmetszés esetén, ha repedés van, akkor abból is lehet vérzés, ott is kialakulhat vérömleny, és a későbbiekben fertőzés is, és ez a seb is ugyanúgy szétnyílhat, mint egy gátmetszés. Ezeknek a repedéseknek is lehet fájdalmas pontja, vagy endometriózis is kialakulhat bennük.

Ha őszinték akarunk lenni, el kell fogadnunk, hogy ezek a szövődmények valójában a szülés szövődményei. Beavatkozással és beavatkozás nélkül is többféle probléma alakulhat ki, és azért, hogy azokat elkerüljük, érdemes végig nyitottnak maradni, és együttműködni a szülést segítő emberekkel. A kívánságokat és a kéréseket minden, a szülésben segítő embernek (orvosok, szülésznők) figyelembe kell vennie addig a pontig, amíg vagy a baba, vagy az anyukája egészsége azt máshogy nem kívánja.

Tovább Gátmetszés vagy gátvédelem? - Érvek és ellenérvek

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász