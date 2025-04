Császármetszés – jelen, lehetőségek és jövő?

Továbbra is nagyon magas a magyarországi császármetszéses szülések aránya. Hogyan értelmezzük az adatokat, miért tekinthető nagyon magasnak, miért gond ez, és milyen megoldási lehetőségek vannak? Friss hazai adatok, pozitív példák és egy friss klinikai kutatás eredményei.

Magyarországi adatok 2024

Magyarországon a friss NEAK adatok alapján nemzetközi szinten is kimagasló a császármetszések aránya. 2024-ben a szülések 41,59 százaléka történt császármetszéssel az állami kórházakban (a magánklinikákról sajnos nincs adat). Ez a második legmagasabb császármetszés arány itthon az elmúlt 10 évben. A legkevesebb császármetszést Győrben (26,52%), a legtöbbet a budapesti Semmelweis Egyetemen (56,43%) végezték. Bár elsőre azt hihetnénk, hogy a kisebb forgalmú, komplikált szüléseket nem kísérő városi kórházakban alacsonyabb a császármetszés aránya, az adatokat nézve ez sajnos nem tűnik igaznak.

Van olyan kisebb forgalmú kórház, ahol 341 kisbaba született 2024-ben, a császármetszés aránya mégis 46,63 százalék volt. Nincs ma Magyarországon olyan szülészet, ahol a császármetszés aránya a WHO 10-15 százalékos ajánlásának a közelében lenne, sőt az elmúlt években egyre csökken azoknak a szülészeteknek a száma, ahol a császármetszés frekvenciája 30 százalék alatt van.

“A császármetszéshez vezető okokról sajnos nincsenek teljeskörű hivatalos információink, azonban az Ablak a világra szülészeti adatbázisból nyerhető kép alapján a megindult vajúdás esetén a tágulás nem megfelelőnek ítélt üteme, a romló magzati szívhang és a fájásgyengeség szerepelnek a vezető okok között. Az anyai beszámolók alapján programozott császármetszésre az esetek többségében 1 vagy 2 korábbi császármetszés miatt, illetve a baba farfekvése miatt került sor” – egészíti ki a statisztikákat Pleván Tímea, az Ablak a Világra projekt létrehozója.

Érzékeny téma, pozitív kezdeményezések

A császármetszésekről beszélni kényes terület, hiszen a téma érzékenyen érinti mind a gyermekeiknek legjobbat akaró anyákat és családokat, mind a szakmai tudásuk és odaadásuk legjavát nyújtó orvosokat és egészségügyi szakembereket, állami és magán ellátásban egyaránt. A hazai adatok megismerése egy esetben sem egyéni kritika, ám fontos felismerjük a nagyobb statisztikai trendeket, hogy effektív megoldásokat találhassunk. Itthon is elérhető pozitív kezdeményezéseket és eredményeket mutatunk be a Budai Perinatális Központ és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház példáin keresztül.

Miért gond ez a magas arányszám?

„Amikor a magas császárarányok kerülnek reflektorfénybe, az érintett anyák, családok támadásnak vehetik a statisztikák kapcsán megfogalmazódó kritikát, mert saját hasi szülésük negatív minősítéseként értelmezik. Holott fontos lenne ennél tovább látnunk: ott és akkor lehet, hogy a császármetszés tűnt a legjobb megoldásnak, de közben statisztikailag és hosszú távon fontos kimondani, az ajánlásoknál sokkal gyakrabban kerül sor császármetszésre és keveset beszélünk arról, hogy ez milyen hosszú távú hatásokkal járhat” – összegzi tapasztalatait Kiss Verus, a Császárvonal alapítója, aki hét éve foglalkozik a császármetszéssel kapcsolatos edukáció széles körben való terjesztésével. Tapasztalata szerint a legnehezebb feladat mindig azt az üzenetet átadni az anyáknak, hogy miért is nem jó hosszú távon sem egyéni, sem társadalmi szinten a magas császárfrekvencia.

„Hogy nem a nők felejtettek el szülni, hanem egyrészt egy gyakran védekezésbe kényszerített, defenzív ellátórendszer tünete ez, másrészt a szülésre való felkészülési időszak során is valahogy nehezített irányba tolódnak a hangsúlyok, a valódi kérdésekre pedig gyakran nem születnek válaszok. Hogy lenne például helye megfordulni a pocakban egy olyan babának, akinek az anyukája 8 órát görnyed még a várandósság vége felé is a számítógép előtt?

Hogy is tudna ellazulni egy olyan várandós, aki csak olyan szülésfelkészítőn vesz részt, ahol kizárólag a beavatkozásokat ismerheti meg? Egy biztos: ha többet tudnának a várandósok az élettani szülésről, ha a felkészítésben helyet kapna a császármetszés minden vetülete, ha a betegjogok ismertetése mellett a pszichés gondozás is hangsúlyt kaphatna a test célzott felkészítése mellett, biztos vagyok benne, hogy mérséklődhetnének itthon is, egységesen ezek az arányok. Fontos előrelépés lenne, ha az anyáknak sem kellene kiolvasniuk minden könyvet és fórumot a kórházak helyi protokolljáról – ha lenne érvényes szakmai irányelv itthon a császármetszéssel kapcsolatban” – magyarázza.

Hozzáteszi: elkerülhetetlen a szemléletváltás az egészségügyben, illetve a császármetszéssel, annak testi-lelki hatásaival kapcsolatos tudatosság terjesztése is. Ezt elősegítendő indult el 2024 őszén például a Császárvonal akkreditált Hegtudatos® képzésrendszere, ahol egészségügyi szakdolgozókat, szülés körüli segítőket igyekeznek komplexen, nőközpontú, perinatális szemléletben párbeszédre hívni, hálóban dolgozni itthon, hogy egy édesanya se maradjon hiteles, naprakész segítség nélkül a hasi szülés előtti és utáni időszakban, az ellátórendszer bármely pontján is kérjen segítséget.

Mi számít jó értéknek?

Dr. Varga Katalin – az ELTE affektív pszichológiai tanszékének vezetője, az ELTE Perinatális Szaktanácsadó Szak alapító-oktatója, az MTA doktora – szerint fontos hangsúlyozni, hogy az adatok értelmezésének kulcsa az adott intézmény páciens-összetételének az aránya. „A WHO erre kidolgozott egy rendszert: a Robson klasszifikáció 10 csoportra osztja a szülő nőket, hogy összehasonlíthatóvá tegye a császármetszési arányokat. A WHO adatai szerint nemzeti szinten nem javulnak sem az anyai, sem az újszülött mortalitási és morbiditási adatok 10-15%-nál magasabb császármetszés arányokkal. A Robson klasszifikáció segíthet azonosítani, hogy hol lehetne csökkenteni az indokolatlan császármetszéseket.

Például azon nők csoportjában, akiknek nem ez az első hüvelyi szülésük, korábban nem volt császármetszésük, egy babát várnak, aki fejvégű fekvésű, valamint időben és spontán indult a szülésük,a császármetszés ajánlott aránya 2% alatti. Ezen nőknél a hüvelyi szülés szinte mindig megvalósul, így a császármetszések aránya minimális kellene, hogy legyen. Fontos kiemelni, hogy a cél az, hogy minden nő számára a lehető legbiztonságosabb szülési módot biztosítsák, miközben elkerülik az indokolatlan beavatkozásokat.”

Milyen törekvések és pozitív példák vannak külföldön és Magyarországon?

Egy, az USA-ban végzett új klinikai kutatás szerint akár 48%-kal csökkentheti a császármetszések arányát a kórházi szüléseket kísérő szakemberek szakmai önbizalmának erősítése a Spinning Babies képzéssel.

Az „International Journal of Obstetrics and Gynaecological Nursing” folyóiratban jelent meg 2024. év végén Bridget Funk PH.d kutatása, melyet a Sarasota Memorial Hospital-ban végeztek (USA, FL). A kutatás bizonyította, hogy a kiválasztott „Spinning Babies” szemlélet és módszertan bevezetése a várandósgondozás és a szüléskísérés folyamatába jelentősen hozzájárult a császármetszések arányának csökkentéséhez az elsőszülő, egy és egyben fejvégű fekvésű magzatot váró és időben szülő nők (NTSV) esetében.

A Spinning Babies egy Magyarországon is elérhető várandóskurzus, melyen kismamák és partnereik könnyen elsajátítható, a test egyensúlyba állítását támogató és a szülői és szülésznői kompetenciát erősítő gyakorlatsort és szemléletet tanulhatnak. Az említett kutatásban részt vevő szülésznők egy hosszabb képzésen vettek részt. A kutatás során a szülésznők statisztikáit egy éven keresztül vezették. A képzésüket követőena császármetszések aránya az egyes szülésznők esetén akár 50%-kal csökkent, és ezt a csökkenést tizenkét hónapon keresztül sikerült fenntartani a kórház szülészeti részlegein.

A szülésznők szerepe kulcsfontosságú

„Ez az új szemlélet természetes módon segíti a várandósság fájdalommentes megélését és jelentősen könnyítheti a szülési folyamatot, emellett jelentősen javítja mind az édesanyák, mind az újszülött szülés-születés élményeit. Az eredmények azt mutatják, hogy megfelelő támogatással csökkenthető a császármetszések aránya, és elősegíthető a természetes szülés” – mondja Tutsek Annamária Spinning Babies Várandóskurzus oktató.

„Ez összhangban van korábbi kutatások eredményeivel, amelyek egyértelműen rámutattak, hogy a szülésznők kompetenciájának erősítése a várandósgondozás és szülés során együtt a folyamatos vajúdástámogatással akár 10-15%-kal is csökkentheti a komolyabb szülészeti beavatkozások arányát. A folyamatos vajúdástámogatás lényege, hogy nemcsak fizikailag és lelkileg támogatják az édesanyát, hanem a kísérők információkkal látják el és figyelembe veszik a kismama saját döntéseit a szülés során” - egészíti ki Veisenberger Eleonóra Spinning Babies Várandóskurzus oktató.

A fenti klinikai kutatások eredményei arra ösztönözhetik az egészségügyi intézményeket, hogy szélesebb körben alkalmazzák ezt a megközelítést, és nagyobb hangsúlyt fektessenek a természetes szülést elősegítő módszerek oktatására.

Vannak Magyarországon is olyan kezdeményezések, amelyek hozzájárulnak az ajánlott arányok megvalósulásához. Ilyen például a nemzetközi ajánlások és irányok alapján harmadik éve működő Budai Perinatális Központ (BPK), ahol szülészeti szempontból alacsony rizikójú kismamák szülhetnek.

„Azért hoztuk létre a BPK-t, hogy lehetőséget adjunk azoknak a családoknak akik nem otthon szeretnének szülni, de szeretnének intézeten kívül, saját kompetenciájukban megerősítve, a szakemberekkel partneri viszonyban együttműködve felkészülni a szülésre. Célunk az, hogy biztonságban, indokolatlan beavatkozások nélkül tudjuk kísérni a szüléseket, és ha szükséges és indokolt, csak akkor vezet utunk velük a kórházba. 2022 szeptembere óta összesen 220 kisbaba indult útjára a központban, 173 kisbaba született itt, az indokoltan kórházban befejeződött szülések esetén pedig összesen 11 végződött császármetszéssel (5%), ami pontosan megfelel az ajánlásoknak, figyelembe véve azt, hogy a leggyakrabban először szülő kismamák keresnek bennünket.

Mivel háttérkórházunk a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórháza, szeretném kiemelni, hogy ez az arány az ott dolgozó szakembereknek is köszönhető. A Szent Imre Kórházban régóta az országos átlag alatt van a császármetszések aránya (2024-ben 29,75%)”– foglalja össze Dr. Gutmann Orsolya szülész-nőgyógyász szakorvos, a BPK egyik szakmai alapítója.

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház statisztikái is jobbak a hazai átlagnál (33 százalék volt 2024-ben), amihez hozzájárulhatnak az evidenciákon alapuló szakmai irányelvek, köztük a faros babák fordítására és a faros szülések kísérésére bevezetett protokollok is.

„A világon és Magyarországon is gyakorlattá vált (egy 2000-es évek elején nem megfelelő körültekintéssel elvégzett tanulmány hatására), hogy farfekvés esetén császármetszést végzünk, főleg az első szülés esetén, ezáltal az egészségügyi személyzet szakmai gyakorlata viszonylag kevés és eltérő mértékű a farfekvéses szüléskísérés szempontjából” – fogalmazza meg Dr. Erdély Evelin, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház szülész-nőgyógyász szakorvosa.

„Éppen emiatt elsődleges a törekvés arra, hogy a magzat fejvégű fekvésbe kerüljön. A fordítással kapcsolatos tájékoztatásunk első lépése a Spinning Babiesszemlélet által javasolt gyakorlatok ismertetése, és bár pontos statisztikával nem rendelkezünk, feltételezzük, hogy ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az előjegyzett édesanyák közel felénél spontán fejvégű fekvésbe fordul a baba. Második lehetőség a manuális külső fordítás elvégzése. Nyugat-Európában már a mindennapi gyakorlat részévé vált azáltal, hogy egy biztonságos beavatkozásról van szó, alacsony a magzati kockázatok kialakulása és sikeres fordítás esetén csökkenthető a császármetszések előfordulási aránya. A Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban 2023-ban kezdtük el a külső fordítások végzését. Azóta 210 beavatkozást végeztünk. Ezeknek kicsit több, mint a fele (56%-a) sikeres volt.

A sikeres külső fordítások esetén több, mint 70% az esélye a hüvelyi szülésnek. A beavatkozás kockázata minimális, 1% alatti annak az esélye, hogy valamilyen szövődmény történik. Amennyiben bármilyen komplikáció lépne fel, külső fordítás végzése során mindig elérhető a műtő, így ezekben az esetekben azonnali császármetszés végezhető. Tekintettel a beavatkozás biztonságosságára, valamint a fordítást követő nagyarányú sikeres hüvelyi szülések számára nemzetközi ajánlások alapján kifejezetten javasolt a külső fordítás megpróbálása. Sikertelen fordítást követőenfel kell mérni a hüvelyi szülés lehetőségét is, ez a harmadik opció a császármetszés elvégzése előtt. Ezt külföldi (UK-USA) protokollok alapján végezzük. Osztályunkon 2023. május óta kísérünk vertikális (négykézláb helyzetben történő) faros hüvelyi szüléseket.

Eddig 29 várandós esetében engedélyeztük a szülést, köztük volt először és többedszer szülő kismama is. A kismamák fele sikeresen hüvelyi úton szült meg. Az édesanyák másik felénél vagy a várandósság, vagy a vajúdás során észleltünk olyan eltérést, mely miatt császármetszést javasoltunk. Az újszülöttek minden esetben jó állapotban születtek.”

A császármetszés távolhatásai

„Érdemes a császármetszés mérlegelésekor a közvetlen következményeknél messzebbre is gondolni”– mondja Dr. Varga Katalin. „A természetes szülés során olyan neurokémiai hatások zajlanak az anya és a baba agyában, amelyek segítik magát a megszületést, valamint az anya-újszülött egymásra hangolódást, és az “anyai gondozói teendők” örömtelivé tételét. A folyamatnak fontos része a megszületés utáni bőr-bőr kontaktus. Ezek értelemszerűen nehezítettek lehetnek császármetszés esetén. Emiatt az anya-baba összehangolódás eltér az ideálistól. Az egész folyamat érzelmi töltésében keveredhet a műtét miatti izgalom és a szülés öröme.

Az első élethetekben az anya a nagy hasi műtéteket követő lábadozás időszakában van, emiatt tovább nehezített a babára való hangolódása, válaszkészsége. Ebben az állapotban az anya-baba kapcsolat nehezített, hiszen nem ideális az, ahogyan az anya észleli, értelmezi és visszatükrözi gyermeke érzelmeit, állapotát (mentalizáció). Ezek viszont kulcselemei a biztonságos kötődés kialakulásának.

Mindezen nehézségek jól ellenpontozhatók a császármetszés esetén is biztosítható bőr-bőr kontaktussal (ún. szelíd császár), testközeli neveléssel, szoptatással; és nyilván vállalható kompromisszumot jelentenek, amennyiben valóban az anya vagy a baba egészsége, élete forog kockán, és emiatt kerül sor a műtétre. Szakemberként fontos hogy elősegítsük a tájékozott döntéshozatalt, és bizonyított alternatívákat kínáljunk a szülésre készülő anyák számára, amikor a császármetszés mint választott lehetőség merül fel.”

Forrás: Budai Perinatális Központ