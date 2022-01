Vakcinált terhes, védett magzat

A terhesen felvett védőoltás elősegíti, hogy ellenanyag kerüljön át a magzatba - igazolják a kutatások. Emellett az elmúlt két évben megfigyelték, hogy a koronavírus bármely variánsával megfertőződött oltatlan terhes nőknél nagyobb valószínűséggel alakul ki a betegség súlyos formája, s ennek nyomán több náluk a COVID-19 okozta komplikáció is.

Egy 2021-ben végzett tanulmány szerint a beoltottság másik előnye, hogy ilyen esetekben magas ellenanyagszintet találnak az újszülöttekben, ami az élet első esendő heteiben számos előnnyel járhat számukra.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) felmérése azt is megerősítette, hogy a vakcinálás nem növeli a koraszülések kockázatát, illetve nem idézi elő azt sem, hogy alacsony súllyal jöjjenek világra a beoltott anyák babái. Mióta 2020 decemberében elérhetővé váltak a COVID-19 elleni vakcinák, az orvosok határozottan próbálják rábeszélni a terhes nőket a védőoltás felvételére, mert a koronavírussal szembeni immunizáltsággal nemcsak önmagukat, hanem újszülöttjüket is megvédhetik.

Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a terheseknél nagyobb kockázattal léphet fel súlyos betegség vagy lesz a COVID-19-nek szövődménye. Az oltatlan terheseknél – a beoltottakhoz képest – gyakoribb a koraszülés és rosszabb kimenetellel végződhet a szülés. A New York University (NYU) kutatóinak vizsgálatai rámutattak a vakcináltság egy másik előnyére is. A Pfizer-BioNTech vagy a Moderna COVID-19 elleni vakcinájával védett anyák újszülöttjeinél magas ellenanyagszintet találtak. „A legjobb hír az, hogy amikor egy terhest beoltanak, babájának védő (protektív) antitestjei lesznek a COVID-19-cel szemben. Az oltás tehát mind az anyának, mind gyermekének előnyös” – mondja a szülész-nőgyógyász dr. Sherl Ross (Saint John’s Health Center, Santa Monica, California).

Újabban egyre több bizonyítékot találnak rá, hogy biztonságosak a COVID-19 elleni vakcinák. A CDC legújabb jelentése pedig külön kiemeli azt, hogy terhesség alatt is! A tanulmány, amely több mint 40 ezer várandós nő egészségi állapotát, illetve annak esetleges változását figyelte, úgy találta, hogy nem áll fenn semmiféle (ok-okozati) összefüggés a vakcinálás és a koraszülés, illetve a születéskor mért alacsony testsúly között. Ez az evidencia alátámasztja, hogy az oltás biztonságos és hatékony ebben a csoportban is, ahol amúgy az esetlegesen elkapott koronavírus-fertőzés az átlag népesség tagjainál jóval súlyosabb betegséget és szülési komplikációkat okozhat.

Hogyan védi meg a védőoltás az újszülöttet?

Egy 2021-ben készült jelentés (NYU) arról számolt be, hogy mRNS (Pfizer-BioNTech vagy Moderna) vakcinát kapott 36 anya újszülött babáját vizsgálva mindegyiküknél magas ellenanyagszintet mutattak ki. Ha az anya a szülést megelőző 13 héten belül vette fel az oltást, több antitestet találtak a vérében, mint azon esetekben, amikor a terhes beoltására több mint 20 héttel a szülés előtt került sor. „Az immunitáshoz szükséges ellenanyagot a köldökzsinór továbbítja a magzathoz” – mondta a veszélyeztetett terhességekkel foglalkozó New York-i szülész-nőgyógyász Daniel Roshan. A kutatók szerint azonban még több adatra van szükség annak megértéséhez, hogyan kapnak védelmet a magzatok-babák, illetve a beadott oltások időpontja befolyásolja-e és mennyiben azt, hogy milyen szintű védelem (immunitás) adódik át az újszülöttnek. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a friss adatok, eredmények tovább bővítik az okok egyre hosszabb listáját, aminek alapján indokolt, hogy a terhesek feltétlenül vegyenek fel vakcinát a COVID-19 elleni védekezést szolgálva.

A terhes nők oltásának előnyei

A terhesek beoltásának előnyei közül elsősorban is azt kell kiemelni, amit a korábbiakban többször is hangsúlyoztunk, hogy számukra sokkal nagyobb a COVID-19 betegség súlyosságának, szövődményeinek kockázata, emellett a koronavírussal megfertőződött állapotosoknál magasabb a kórházba kerülés, ott az intubálás szükségességének, a preeklampszia kialakulásának, valamint a koraszülésnek, illetve a szülés körüli anyai halálozásnak a veszélye. „Minthogy a terhesség önmagában is immunszupprimált (gyengült immunrendszerű) állapotnak számít, így a várandósokat is ajánlott oltatni” – hangsúlyozza dr. Roshan, az előbbiekre tekintettel is.

(Hazánkban a várandósok oltása a 12. terhességi hét után javasolt, legyen szó első, második vagy harmadik oltásról.)

Az elmúlt hetekben, a nagyon fertőzőképes omikron-variáns cirkulálása idején, statisztikailag még nagyobbra nőtt annak veszélye, hogy egy-egy terhes nőnél koronavírus-fertőzés alakuljon ki. Körükben a statisztikák szerint relatíve alacsony a vakcináltság. A rájuk leselkedő veszély miatt a CDC sürgeti, hogy minél több terhes nő vegye fel az oltásokat. „A komplikációkat és a fenyegető veszélyeket mind meg lehet előzni, ki lehet védeni a terhesség alatt felvett COVID-19 elleni védőoltással” – erősít rá a Kaliforniában praktizáló dr. Sherl Ross is.

A bizonyítékok arról szólnak, hogy mind a Pfizer-BioNTech-, mind a Moderna-vakcina épp olyan biztonságos és hatékony várandósoknál, mint másoknál. Semmiféle összefüggés nem található az oltás és az említett veszélyes komplikációk (vetélés, későbbi terméketlenség) között, ellentétben azzal, ahogyan egyesek teljesen tévesen képzelik, hangsúlyozta a kaliforniai szülész-nőgyógyász.

Az oltatlanság a kockázatos! Az oltás biztonságos! Vizsgálatok igazolják, hogy azon újszülötteknél, akiknek az édesanyja valamelyik mRNS-vakcinát felvette, magas volt az ellenanyagszint. Ez pedig aláhúzza a terhesek vakcinálásának előnyét, fontosságát, sőt – tegyük hozzá akár azt is, hogy – elengedhetetlenségét. Utalhatunk egy nemrégiben történt hazai esetre, amikor egy 30 éves koronavírusos édesanya vesztette életét, akinek terhessége 33. hetében még sikerült világra hoznia magzatát, őt azonban az orvosok már nem tudták megmenteni. Az omikron-variáns drámaian gyors terjedése idején a járványügyi szakemberek nyomatékkal kérik tehát a terheseket az oltás felvételére. Ezt támasztja alá a napokban nyilvánosságra hozott CDC-tanulmány egyértelmű üzenete is: a vakcinák biztonságosak és hatékonyak a terhesek számára is.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: Getting Vaccinated While Pregnant Can Help Pass Antibodies to Newborns (Healthline)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos