Mit jelent, ha csuklik a magzat?

A csuklás egy élettani jelenség, a rekeszizom szaggatott, önkéntelen összehúzódása, mely már magzati korban is jelentkezhet. Mi okozza ezt a jelenséget a magzatoknál?

A rekeszizom működéséről

A rekeszizom egy harántcsíkolt, önkényes izom, mely működését azonban alvás közben is önkéntelenül folytatja. Rostjai összességükben egy izomhártyát képeznek, mely a mellhártyával és hashártyával közvetlen összeköttetésben áll.

Zavartalan működését a nervus phrenicus (ez a rekeszizmot beidegző ideg) biztosítja, melynek rostjai a 2-4. gerincvelői szelvényből lépnek ki. A közeli nyúltagyban elhelyezkedő légző és keringéscentrumokban történő bármilyen történés vagy változás azonnal befolyásolja a n. phrenicus működését.

Mi történik a csuklás során?

A rekeszizom a szív mellett a legfontosabb izom, melynek tevékenysége folyamatos emelkedésből és süllyedésből áll. Ezt a folyamatot szakítja meg átmenetileg a csuklás (latinul singultus), melynek során az izom nem fel- és le mozog, hanem időlegesen összehúzódik, ezzel egy időben a hangszalagok egymáshoz közelebb kerülnek (adducálódnak) és az összehúzódott rekeszizom miatt a tüdőből kiáramló levegő a szűk hangrésen átáramolva produkálja a csuklásra jellemző hangjelenséget mindennapi életünkben.

A magzati rekeszizom kifejlődése

A magzat méhen belüli fejlődése során már a 10. héten helyükre kerülnek a mellkasi és hasüregi szervek és erre az időre tehető a rekeszizom kifejlődése is. A magzati vér oxigenizaciója a terhesség ideje alatt a méhlepényben zajlik. Ugyanakkor a magzati légzőmozgás tevékenység és a magzat emésztési tevékenysége is a 10-12. héten indul meg, melynek során a magzat már nyelni tudja a magzatvizet.

Ezen időszak után a lepény teljes kifejlődésével a 16. hét körül beszélhetünk az ún. foetomaternális egység (anya-lepény-magzat) létrejöttéről és a magzat méhen belüli állapotát, fejlődését a lepényi vérkeringés által szállított tápanyag- és oxigénellátás biztosítja.

Ezért rendkívül fontos a II. úgynevezett genetikai ultrahang szűrővizsgálat, melynek nagyon fontos mozzanata a rekeszizom épségének vizsgálata. A rekeszizom mozgása, így a csuklás is jól monitorizálható már ekkor is.

A magzat növekedésével a terhesség további heteiben úgy a magzatmozgások, mint a csuklás is egyre érzékelhetőbbé válik az anya számára, így megismeri a magzata „biológiai óráját”.

Mi válthatja ki a magzat csuklását?

Általánosan elmondható, hogy a magzat csuklása élettani jelenség és szorosan összefügg a lepényi keringéssel, mely egyben a magzati légzési és keringési központok zavartalan működését biztosítja, így akár ezen központok állapotának változása, illetve a beidegző ideg, a nervus phrenicus periferiás izgalma is kiválthatja a magzat csuklását.

A másik nem elhanyagolható tény, hogy a 20. terhességi hét során már jelen van az összes idegsejt, ami az emberben valaha működni fog; megkezdődik az idegrostok hüvelyeződése is, de ezek évekkel a szülés után fejeződnek csak be teljesen, tehát a normális idegfejlődés kezdeti, normális mozzanatának is felfogható a magzat méhen belüli csuklása.

Kevésbé ismert, de valószínű, hogy a várandósság ideje alatti anyai életvitel (dohányzás, alkohol, drog) is befolyásolhatja ezt a jelenséget. Ez még kutatás tárgyát képezi.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

Felhasznált irodalom: Prof. Dr. Papp Zoltán: Szülészet-Nőgyógyászat tankönyve, Prof. Dr. Papp Zoltán: A perinatológia kézikönyve, Természetgyógyászati Lexikon