Bár a legtöbb kismama enyhe tünetekkel vészeli át a koronavírus-fertőzést, terhesség alatt nagyobb a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata. Különösen fontos az óvatosság a várandósság későbbi szakaszában, illetve egyéb kockázati tényezők, például elhízás, cukorbetegség vagy magas vérnyomás fennállása esetén.

A SARS-CoV-2 okozta fertőzés a várandós nőkre és magzataikra nézve valamivel nagyobb kockázatot hordozhat magában, mint a hasonló életkorú, ám nem várandós nők esetében. Noha összességében nem tekinthető nagynak ez a rizikó, és a terhességek többsége enyhe vagy közepesen súlyos tünetekkel, komplikáció nélkül zajlik le, a fertőzött kismamák körében gyakrabban válik szükségessé a kórházi kezelés, akár intenzív osztályos ellátás is.

Terhesség alatt magasabb kockázatot jelent minden megbetegedés, ezért elengedhetetlen, hogy a várandós nők kiemelt figyelmet fordítsanak a megfertőződés elkerülésére és tegyenek meg minden tőlük telhetőt a megelőzés érdekében.

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A tünetek jellegzetességei a fertőzött terhes nőknél

A betegség leggyakrabban enyhe, megfázásra vagy influenzára emlékeztető tünetekkel jár. Elsőre furcsának tűnhet, hogy a terhes fertőzöttek körében ritkábban jelentkeznek a betegségre egyébként általában jellemző olyan tünetek, mint a láz és az izomfájdalmak.

Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a terhes nők immunrendszere másképp működik annak érdekében, hogy ne támadja meg a saját magzatát. Ez magyarázatot ad egyes tünetek hiányára vagy gyenge kifejeződésére.

Emiatt azonban – az enyhébb panaszok ellenére – a várandós nők vírussal szembeni ellenállóképessége is gyengébb, a gyógyulás lassabb lehet. Ezzel magyarázható az is, hogy miért van az, hogy az influenza – bár nem gyakoribb – súlyosabb lefolyású terhes nőknél.

Több rizikófaktor – rosszabb prognózis

A COVID-19 súlyos lefolyású formájának kockázata különösen akkor emelkedett, ha a terhes nőnél egyéb rizikófaktorok is fennállnak, ilyenek:

a magas anyai életkor

a normálnál magasabb BMI érték (akár a terhességet megelőzően, akár a terhesség alatti egészséges mértéket meghaladó súlygyarapodás következtében)

a magas vérnyomás

a cukorbetegség (terhesség előtt már fennálló vagy terhességi)

további súlyos krónikus betegségek (vesebetegség, szívbetegségek, immunhiányos állapotok).

Ezek a tényezők mindenkinél (nem csak terhességben) növelik a COVID-19 súlyos lefolyásának kockázatát.

Koraszülés és vetélések

Az anya SARS-CoV-2-fertőzése súlyos lefolyás esetén az anyára és a magzatra is negatív hatást gyakorolhat. A fertőzött nők gyermeke nagyobb valószínűséggel jön idő előtt a világra, mint a nem fertőzött anyukáké, továbbá gyakrabban alakulhat ki preeclampsia.

Annak lehetséges magyarázata, hogy a fertőzés növeli a koraszülés kockázatát, az lehet, hogy a SARS-CoV-2 a méhlepényt (placenta) is érintheti. Ha ez megtörténik, a méhlepény gyulladásos állapotba kerülhet, ilyenkor gyakoribb a véralvadékok, vérrögök képződése. Emiatt a magzat vérellátása és ebből kifolyólag a tápanyagellátása is romlik.

Azonban más okok is szóba jönnek. Előfordulhat, hogy szándékosan indítják meg korábban a szülést, hogy a súlyos beteg anyát jobb ellátásban tudják részesíteni, és olyan gyógyszerek is alkalmazhatóak legyenek, amelyek veszélyesek lehetnének a magzat egészségére. Önmagában a fertőzés nem indokolja a szülésmegindítást vagy a császármetszést, csupán a súlyos lefolyású megbetegedés esetén mérlegelendőek ezek a lehetőségek.

A magzat is megfertőződhet, de nagyon ritkán

Annak a valószínűsége, hogy a magzat megfertőződik az anyaméhben, az újabb ismereteink szerint is nagyon csekély. Azonban lehetséges. Több olyan esetet dokumentáltak, amelyben úgynevezett vertikális átvitel történt, azaz a fertőzés az anyáról terjedt át a magzatára.

A vetélések és halva születések száma a COVID-19-ben megbetegedő kismamák körében ugyanakkor összességében csekély, a fertőzés nem növeli jelentősen ezen kimenetelek kockázatát.

Várandósság tervezése esetén mind a gyermekvállalást tervező nő, mind partnere számára javasolt a COVID-19 elleni védőoltás és az emlékeztető oltás felvétele. Már fennálló várandósság esetén pedig a 12. és 36. hét között adandóak a COVID-19 elleni mRNS vakcinák. De amennyiben a fertőzés megelőzése egyértelmű előnnyel jár, az immunizáció az első trimeszterben is elvégezhető. Két oltás között legalább 3 hét teljen el. Szülést követően bármikor olthatóak COVID-19 ellen a szoptató anyukák.

Terhesség alatt is beadható a COVID-19 elleni védőoltás A COVID-19 elleni védőoltás várandósság alatt is ajánlott, mivel csökkenti a súlyos anyai megbetegedés és a terhességi szövődmények kockázatát. A várandósság alatt kialakult anyai ellenanyagok egy része a méhlepényen keresztül a magzathoz is eljut, így az oltás az újszülöttnek is nyújthat bizonyos fokú védelmet a fertőzéssel szemben. A várandósság alatt beadott oltások nem növelik a vetélés, a koraszülés, a halvaszületés vagy a fejlődési rendellenességek kockázatát. Részletesen: Várandósok COVID-19 elleni oltása

Mi a teendő, ha a covidos lesz a kismama?

Pozitív koronavírusteszt, illetve annak hiányában is bármilyen szokatlan tünet észlelése esetén mielőbb forduljon háziorvosához, illetve értesítse szülész-nőgyógyászát!

Enyhe tünetek esetén – azaz az esetek többségében – általában otthoni pihenés, megfelelő folyadékbevitel és a tünetek figyelése elegendő. A láz és az egyéb panaszok kezeléséről, valamint az esetlegesen szükséges gyógyszerekről nőgyógyászával kell egyeztetnie.

A terhesgondozási vizsgálatokat nem szabad automatikusan elhagyni a fertőzés miatt, ugyanakkor ne is hallgassa el betegségét. A szülész-nőgyógyász szakorvossal (illetve a vizsgálatot végző egészségügyi szakemberrel) kell egyeztetni, hogy az adott vizsgálat mikor és milyen módon végezhető el biztonságosan.

Súlyos esetben kórházi kezelésre, akár intenzív osztályon történő ellátásra is szükség lehet.

Haladéktalanul orvoshoz kell fordulni az alábbi esetekben:

súlyosbodó légszomj, nehézlégzés, mellkasi fájdalom,

csillapíthatatlan magas láz,

szédülés, zavartság, ajkak kékes elszíneződése

jelentős állapotromlás,

magzatmozgások csökkenése,

hüvelyi vérzés,

magzatvízszivárgás vagy más szülészeti figyelmeztető jel.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus