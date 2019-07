A kismamáknak megterhelőbb elviselni a nyári hőséget

Amikor a tavaszi hónapokban megtudják a kismamák, hogy áldott állapotban vannak, ritkán gondolnak arra, hogy milyen napokkal, hetekkel és terhekkel szembesülnek a nyári hónapok során. A várandósság normál körülmények között is megterheli a nők szervezetét. Megváltozik a hormonháztartásuk, a keringésük, a magzat fejlődésével különféle újszerű kellemetlen és kellemes hatások jelentkeznek, amiket addig nem tapasztaltak.

Ügyelniük kell az étkezésükre, a testsúlyuk változására, a stresszes, túlhajszolt életmód kiiktatására, s egyre nagyobb figyelmet fordítani a születendő babára, az érkezését kísérő tervezgetésre, a rendszeres orvosi kontrollra, a kellő pihenésre, a helyes táplálkozásra, elegendő folyadékfogyasztásra. S nemkülönben a szeretett családtagokra, s ha már van nagyobb gyermek, akkor az ő felkészítésére, a testvérvárás csodájára. Csakhogy, ha mindezt hetekig tartó hőségben, fronthatásokkal gazdagított időszakban kell viselniük, gyakorta fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek, aluszékonyabbak, kimerültebbek, kedvtelenebbek lesznek. Ez akkor sem túl kellemes, ha tavasszal és nyáron derűsebb a kismamák hangulata a napfényes, világos napok során, amikor a természet is több élményt nyújt, mint a zord téli hónapokban.

Ezzel együtt csöppet sem mindegy, hogy milyen a kismama közérzete, komfortérzete, milyen segítő praktikákra talál a szülész-nőgyógyász orvosa vagy védőnője javaslatára. Sokan már maguk is ügyes módszerekkel enyhítik a nyári hónapok izzasztó és nehezen viselhető időszakát. Az otthoni, kényelmes környezetben a legegyszerűbb a jó komfortérzet megtalálása, hiszen egy pamut alsóneműben, lenge fölsőben, bőséges folyadékfogyasztással, pihengetéssel, a lakás hűsítésével, a hőség kizárásával, nedves törölközővel a tarkón, s a késő délutáni séták beiktatásával a hőguta, a rosszullét, a szenvedés, a has keményedése többnyire elkerülhető a kismamák számára – tudtuk meg Dr. Kovács László szülész-nőgyógyász főorvostól, aki a kismamák megnyugtatására hozzátette:

- A terhesség mind a három harmadában fokozott óvatosságra van szükség, amit a kezdő kismamák nem minden esetben tudnak, ami nem feltétlenül az ő hibájuk. Azok a nők, akik boldogsággal várják babájuk érkezését, ösztönösen helyesen élik a kilenc hónap szinte minden napját. Tájékozódnak, szívesen érdeklődnek az orvostól vagy a védőnőtől, s nem mulasztják el a szükséges vizsgálatokat sem. Sajnos vannak olyanok is, akik nincsenek tekintettel a méhükben fejlődő magzatukra.

- Vegyük sorra a trimeszterek jellemzőit, s azt, hogy miként hat ez a várandós anyákra, főként, ha tombol a hőség.

- Az első és az utolsó trimeszter igényel fokozott óvatosságot. Az első trimeszterben nem szívesen adunk például gyógyszereket, nehogy ártson a pocakban fejlődő babának. A harmadikban szintén figyelni kell a szokatlan jelekre, mert egy váratlanul adódó panasz vagy tünet idő előtti szülésmegindulásig fajulhat. A nyári meleg, a kánikula átvészelésének egyik lényeges szempontja, hogy a kismama mindenkor azt és úgy tegye, azt egye és igya, ami egészséges és a közérzetét javítja. S mivel minden terhesség más, soha senki ne méregesse magát a szomszédasszony áldott állapotának tüneteihez. Vannak kismamák, akik sokkal több folyadékot kívánnak, mint azt az adott állapotuk megengedi, „vizesedésre”, ödéma kialakulására hajlamosak. Ezt a nőgyógyász szakorvos észreveszi, kontrollálja, akár soron kívül is, ha a helyzet megkívánja. Ha például az orvos kevesebb görögdinnye fogyasztásra inti a terhes nőt, mert a szervezet vízháztartásának egyensúlyát megterheli azzal, muszáj betartani a tanácsát, előírását.

- A nyári hőségben viszont sokkal több folyadékot kívánnak a kismamák is, de azt is jól tudják, mennyit szabad inniuk a magzat és a saját egészségük érdekében. Mi a megoldás?

- Mindenkinek figyelnie kell a megfelelő, minőségi folyadékbevitelre, különösen nyáron. Ajánlatos minimum 2,5-3 liter folyadékot fogyasztani, főként szénsavmentes ásványvizet, terhességben adható gyógyteákat, friss gyümölcsből, zöldségből facsart vagy turmixitalokat, melyek nem puffasztanak, leveseket, sokan a már említett lédús görögdinnyére szavaznak. Mindezt csak módjával és a megengedett mennyiségben ajánlatos fogyasztani. Áldott állapotban gyakran emelkedik a pulzusszám, ami fokozza a bőrön keresztüli folyadékvesztést, az erős izzadást, ez viszont mindenképpen indokolja az említett 3 liter folyadék napi elfogyasztását különféle formában. Ettől eltérni csak orvosi utasításra szabad. A hosszú ideig tartó, 30 oC-fok feletti hőmérséklet mindenkit megvisel, mint ahogyan a hőmérséklet-ingadozás is, de a várandós nők még melegebbnek érzik a levegőt. Az utolsó harmadban, ha ödémaképződés alakul ki, rendszeresen kell mérni a vérnyomást, valamint a felvett és leadott folyadékmennyiséget. A laborvizsgálatok is segítségül szolgálnak. Ezt a szülész-nőgyógyász orvos is kéri a meghatározott időszakban, de ha a kismamának panasza van, kételye vagy bármi szokatlant tapasztal, soha nem lehet az otthoni öngyógyításra hagyatkozni, szakorvoshoz kell fordulni, segítséget kell kérni. Késlekedni tilos!

- Sok kismama örök aggodalomban él a testsúlya miatt, s hogy szülés után megőrizhesse korábbi alakját. (Nem mintha ez lenne az elsődleges szempont az áldott állapot boldogságos kilenc hónapja alatt.) Mennyi a megengedett súlygyarapodás a terhesség ideje alatt, amit épp a fent említett nyári időszakban, sokkal nehezebb lehet megtartani, mint télen?

- A terhesség kilenc hónapja alatt 10-13 kg súlynövekedés az átlagos, ez nem okoz túlzott terhet, és szülés után, nem a szoptatás rovására, könnyen leadható. Ennél kevesebb és több súlygyarapodás is előfordulhat. Amennyiben a kismama hirtelen súlynövekedést, továbbá láb-, boka-, arc- és kézdagadást vagy kézzsibbadást észlel magán, orvoshoz kell fordulnia. Elképzelhető, hogy a szervezetében az egyensúly felborul, és kevesebb folyadékot veszít, mint amennyit fogyaszt.

- A vitaminfogyasztásnak az étkezésben is jelentős szerepet kell kapnia. A nyári hőségben sok kismama nem mindig kívánja a főételeket, azaz a főtt ételeket, s vannak olyanok, akik undort éreznek a húskészítmények iránt.

- A terhesség során - de főleg az első trimeszter során - különös táplálkozási szokások jellemezhetik a várandósokat. Semmin ne lepődjenek meg a családtagok, s főként ne akarják jobban tudni, hogy mit kíván a terhes asszony, illetve ne várják el, hogy illendőségből egye meg az anyósa vagy a nagyi csirkepaprikását vagy rakott káposztáját. Az étvágy ingadozásában, a megkívánt ételek kiválasztásában hatalmas a különbözőség. Ennek elsősorban hormonális és lelki okai vannak. Egyre népszerűbb a vegetáriánus életmód, étkezési szokás. Sokan aggódnak, hogy a vegetáriánus kismama megfelelő mennyiségű fehérjét visz-e be a szervezetébe. Kis odafigyeléssel, kifejezetten tápláló, vitamindús étrend alakítható össze ilyen étrenddel is. Főszabály, hogy nyers húst vagy zsírban gazdag főtt ételt, felvágottakat, kezeletlen, bizonytalan állagú, minőségű tejterméket, tejes készítményt, valamint penészes élelmiszert (pl. kéksajtot) nem szabad fogyasztani. Zöldségekből, gyümölcsökből pedig érdemes olyat vásárolni és fogyasztani, amelyeknek a származási helye, kezelési módja ismert, s nem jelent veszélyt sem a kismama, sem a magzat egészségére. A puffadást, szélgörcsöt okozó, elsősorban a „k” betűvel kezdődő zöldségek, gyümölcsök fogyasztása csak ritkán ajánlatos és megengedett.

A terhesség végén minden esetben megnövekszik a szervezet vasigénye, ami a szoptatás alatt még erőteljesebben jelentkezik, ezért laborvizsgálatokkal ellenőrizni kell a szervezet vasháztartását. Az orvossal vagy a védőnővel egyeztetve táplálék formájában is pótolható a vashiány, de ezt esetenként vastablettával, természetes alapanyagok hozzáadásával készült vaskészítménnyel javasolt pótolni.

- A táplálkozás és folyadékfogyasztás mellett a frontérzékenység is sok kismama életét megnehezíti a várandósság ideje alatt is. Milyen praktikákkal segíthetnek magukon a kellemesebb közérzetért?

- Sokan frontérzékennyé válhatnak terhességük során, akkor is, ha korábban ezt meg sem érezték. Egy melegfront nemcsak fejfájást vagy aluszékonyságot idézhet elő, hanem a has keményedését is. Ebben az esetben javasolt a pihenés, bőséges folyadékbevitel és magnéziumpótlás. Utóbbit is pontosítani kell a szakorvossal, éppúgy, mint a magzatvédő vitamin szedését. A hidegfront szintén okozhat általános fáradtságérzetet, bár ilyenkor a kismamák az idő felfrissülése miatt gyakorta jobban érzik magukat. Csökkenhetnek az ödémák, de nagyobb a burokrepedés valószínűsége is. Ez esetben azonnali orvosi ellátás szükséges.

A légkondicionáló berendezések használata segíthet a közérzet javításában, de megfelelően ellenőrzött készülékek használata javasolt a felső- légúti fertőzések elkerülése miatt. Továbbá ügyelni kell arra, hogy az utcai forró, vagy nagyon meleg levegőről, a légkondicionált helyre érkező kismama mindig terítsen a hátára egy vállkendőt, vagy vegyen fel könnyű kardigánt, hiszen a közel 10 fokos hőmérséklet különbség számos megbetegedést idézhet elő. Hosszú ideig ne tartózkodjanak a várandósok ilyen helyiségben.

A magzatot évszaktól függetlenül veszélyeztető tényezők A magzatra káros tényezőket egyetlen évszakban sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezek a következők: az alkoholfogyasztás , ami méhlepényleválást okozhat, s a magzat fejlődésének rendellenességét

, ami méhlepényleválást okozhat, s a magzat fejlődésének rendellenességét a dohányzás szintén méreg, ami a fejlődő magzatra végzetes lehet, de ha életben marad, komoly súlyvesztéssel vagy idő előtt születik meg

szintén méreg, ami a fejlődő magzatra végzetes lehet, de ha életben marad, komoly súlyvesztéssel vagy idő előtt születik meg a különféle drogok fogyasztása miatt a világra jött baba súlyos elvonási tüneteket él meg, sokuk komoly agykárosodással születik

fogyasztása miatt a világra jött baba súlyos elvonási tüneteket él meg, sokuk komoly agykárosodással születik semmilyen gyógyszert nem vehet be a kismama orvosi engedély, konzultáció nélkül, ami a vitaminokra is vonatkozik

nem vehet be a kismama orvosi engedély, konzultáció nélkül, ami a vitaminokra is vonatkozik a vegyszerek belélegzése is veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését

is veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését bármely fertőzés is veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését, e tetkintetben a közösen használt mellékhelyiségekben, beteg emberek környezetében, és a nem kellően megfőtt, átsütött húsok, tojások, friss tejtermékek, ételek esetében kell előrelátónak lenni

- A test karbantartásának, az izmok erősítésének melyik formája ajánlott az erőnlét megőrzéséhez a terhesség alatt?

- Ha a terhesség panasz- és tünetmentes, nem veszélyeztetett a kismama, akkor nyugodtan végezhető a kismamatorna, amit a védőnő jó szívvel ajánl, s meg is tudja mondani, hogy hová érdemes ilyen foglalkozásokra járni, ahol hozzáértő szakember vezeti a foglalkozásokat. A megengedett lehetséges sportot, tornát este vagy reggel érdemes végezni, és semmiképpen ne a legnagyobb hőségben. A kismamatornák megfelelőek szoktak lenni, ha hozzáértő szakember vezeti azokat. Bizonyos jógaoktatók a szülésre való felkészítésben, légzőgyakorlatok elsajátításában is tudnak segíteni.

Hűsölésre csak megfelelően ellenőrzött minőségű és tisztaságú vizű medencébe érdemes menni. A termál-, gyógyvizet kerülni kell! A víz ne legyen se túl hideg, se túl meleg, és hosszasan egyetlen kismama se ücsörögjön sem folyó-, sem tenger-, sem fürdővízben a strandokon. Ha a szakorvos nem tiltotta meg, az úszás is kellemes lazulást nyújthat. A terhesség utolsó harmadáig engedélyezett a repülés. Előtte mindenképpen egyeztetni kell a szülész-nőgyógyász orvossal, a repülőút előtti vizsgálatokat elvégezni, s csak engedéllyel vállalkozni az útra. Bizonyos légitársaságok csak szakorvosi jóváhagyással engedélyezik a repülést. A saját véleményem általában az szokott lenni, hogy a harmadik trimeszterben a kismama már ne vállalja a repüléssel, légnyomáskülönbséggel, trombózisveszéllyel járható kockázatokat.

- Sok kismama a terhesség ideje alatt is ragaszkodik a kedvenc macskájához, sajnos még az ágyába is beengedi, aminek bizonyos kórokozója veszélyes a magzatra.

- Terhesség alatt szinte mindenki hallott a toxoplasmosis nevű betegségről, mely leggyakrabban macskák ürülékével terjed. A védőnő mindenképpen felhívja a veszélyekre a figyelmet, ha látogatja a kismamát. Akinek van ilyen házi kedvence, nem kell elajándékoznia, de tanácsos, hogy a kismama távolról szeresse, ne ölelgesse, s főként ne engedje az ágyába és a szobájába, a közös térbe a lakásban. Az almot naponta cserélje valamelyik családtag, s utána alaposan mosson kezet, mivel az ürülékben lévő kórokozó 48 óra elteltével válik fertőzőképessé. Soha ne a kismama takarítsa az almot! Sajnos nem csupán csak macskaürülékkel, hanem mosatlan zöldséggel, nem megfelelően kezelt hússal, tejjel, vagy akár földdel szennyezett élelmiszerrel is megfertőződhet a terhes asszony is, s később a kisded is. Nyirokcsomó-duzzanat, láz, szemészeti panaszok esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

- Mit tegyen az a kismama, aki nem tudja a doktor úr által elmondott módon és biztonsággal távol tartani magától a macskáját? Mi a garancia arra, hogy óvatosság esetén nem fertőződik meg a terhes anya?

- Ha valakinek van macskája, s a fent említett okok miatt aggodalom tölti el, nem kell végigidegeskedni a terhesség kilenc hónapját. Bárki kérheti a Toxoplasma vérvétellel történő vizsgálatát. Éljenek ezzel a lehetőséggel az aggódó kismamák.

- A nyári hőségben, majd a hirtelen és váratlanul érkező lehűlés során, egy-egy viharos erejű szeles időben, borús, esős napokon, a légköri hatások változásával változik a várandósok hangulata és testi, lelki állapota is. Mit tegyenek a kismamák, ha aggodalom tölti el őket?

- A kismamák hasa gyakorta bekeményedik, ami a légköri változásokkal, a stresszel, kimerültséggel is összefüggésben lehet. Bár a tudomány ma már nagyon sok mindenre tudja a választ, de azt még mindig nem fejtették meg teljes pontossággal, hogy mi miatt indulnak el a méhösszehúzódások. Tudjuk a mechanizmust, de azt nem lehet megmondani, hogy mikor fog beindulni a szülés. Hidegfront hatására például megrepedhet a magzatburok. Alhasi, deréktáji, menzeszszerű fájdalmak is megelőzhetik a rendszeres méhösszehúzódásokat. Soha ne bízza a véletlenre a kismama az állapota megítélését, és ne várjon másnap reggelig. Kérjen orvosi segítséget a baba és önmaga érdekében. Hüvelyi vérzés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

További hasznos tanácsok kismamáknak nyárra A napozást óvatosan, rövid időre, és csak a délutáni órákba iktassa be a kismama. A terhesség alatt megnő az ösztrogénszint, így ha sokat van a kismama a napon, hamarabb és gyakrabban jelenhetnek meg a terhes mama bőrén a barna, foltszerű elszíneződések. Ötvenes faktorú naptejjel ajánlott a délutáni napfürdőt élvezni, de óvakodni kell a hosszúhullámú UV-B sugárzástól. A napszúrás veszélyét tilos megkockáztatni, és 11-15 óra között nem ajánlatos a szabadban tartózkodni, ez idő alatt mindenképpen árnyékban, lehetőleg a kellemesebb hőmérsékletű szobában kell a kismamának tartózkodnia.

Fontos a kevesebb nátriumbevitel, ami azt jelenti, hogy nem szabad túlsózni az ételeket. A só visszatartja a testben a vizet, emiatt duzzadtabbnak érezhetik a bokájukat, az ujjaikat, az arcukat, és a keringésre is veszélyes lehet. Az ujjak duzzadása miatt ajánlatos a gyűrűk viseletét mellőzni.

Nagy melegben, amikor az izzadás is megkeseríti a kismamák életét, jó szolgálatot tesz a vizes törölköző a tarkón, a csuklókon, a bokákon.

Kényelmes, szellős, lehetőleg pamutból készült könnyű öltözéket kell viselni nyáron és kényelmes lábbelit, ami nem szorít, nem magas sarkú és nem is teljesen lapos talpú, hanem egy kicsit megemeli a sarokrészt, tehermentesítve a gerincoszlopot.

Nem túl kellemes a harisnya viselete a kánikulában, de ha valaki hajlamos a mélyvénás trombózisra, a visszértágulatra, s erről tudomása van, jó szolgálatot tesz a kompressziós harisnya. Orvossal egyeztetve lehet viselni.

A vérnyomás megfelelő szinten tartása áldott állapotban nagyon fontos, főként akkor, ha a kismama korábban magas vérnyomással élt.

A cukorbetegséget is épp úgy kontroll alatt kell tartani, mint a terhesség előtt. A vércukorszintnek mindig a normál tartományban kell lennie, amit a kezelőorvos ellenőriz.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Kovács László, szülész-nőgyógyász