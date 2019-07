Visszértágulat nyáron: milyen veszélyei vannak?

A dagadt, fáradt vagy elnehezült lábak az első jelei annak, hogy a vénás rendszer nem működik megfelelően. Ha már kialakult a visszértágulat, a panaszok a meleg évszakban tovább súlyosbodnak.

Akár a trombózis veszélye is fenyegethet. Elsősorban az időseket, a túlsúlyosakat, a nemrégiben operáción átesett személyeket és a fokozott véralvadásra hajlamos betegeket veszélyezteti az ereket elzáró vérrögök (trombus) kialakulása. Nagyon fontos a gyors kezelés, mert a vérrögöt keletkezésétől számítva csak egy napon belül lehet feloldani.

Magyarországon évente 3000-4000 ember hal meg trombózis okozta tüdőembóliában. A visszértágulatot nem szabad csupán egy esztétikailag zavaró problémaként felfogni, hiszen komoly betegségről van szó, amit sajnos még mindig alábecsülnek.

Miért fáj jobban a visszeres láb nyáron?

A nagy meleg hatására a bőr vérellátása fokozódik. A vénák kitágulnak. Ez egészséges embereknek nem okoz panaszt. A kötőszövetek gyengesége miatt viszont a vénák kitágulása oly mértékű lehet, hogy egy bizonyos pont után a vénabillentyűk már nem zárnak megfelelően, és nem akadályozzák meg a vér visszafolyását.

A fokozódó nyomás miatt folyadék lép ki a szövetek közé, ettől dagad meg a láb, és ez kelt olyan érzést, mintha a láb elnehezült és fáradt lenne. A vénák „megtámasztása” és a szövetek áteresztőképességének csökkenése megszünteti vagy enyhíti a tüneteket.

A kezelés módjai

Minden érintettnek ajánlott mihamarabb felkeresni egy vénaspecialistát (flebológus). A vizsgálat ultrahanggal történik, tehát teljesen fájdalommentes és nem jár kockázattal.

Az orvos diagnózisának megfelelően a probléma súlyosságától függően műtétre is sor kerülhet. Az orvos javasolhat gyógyszeres kezelést. A tüneteket enyhítheti az úszás és a kifejezetten visszérbetegeknek ajánlott tornagyakorlatok, valamint a bioflavonoidok, amelyek megtalálhatóak például a citromban. A vadgesztenye-kivonat is jó hatással van a visszerekre. Sokaknak segíthet rugalmas pólya vagy kompressziós harisnyák előírásnak megfelelő viselése is.

A rugalmas pólya (fásli) felhelyezése A rugalmas pólya felhelyezése nagy gyakorlatot igényel, betanítását az orvos vagy gyógytornász végzi. Felhelyezése felkelés előtt, fekvő vagy ülő helyzetben kell, hogy történjen. A feltekerést a lábujjak tövénél kell elkezdeni és a térdig folytatni, belevéve a sarkakat is, olyan módon, hogy a pólyamenetek egymást tetőcserépszerűen félig átfedjék. Fontos a helyes alkalmazás, mert a nem megfelelő, túl szoros pólyázás ártalmas lehet, a túl laza pedig hatástalan.

