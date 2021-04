Tudnivalók az idő előtti burokrepedésről

Az embriót a terhesség kezdetétől egy folyadékkal telt üreg (az amnionüreg) veszi körül, mely a magzattal fejlődve vékony burokká, a magzatburokká alakul. Milyen esetekben alakulhat ki korai burokrepedés?

A magzatburok tartalmazza a magzatvizet, melynek mennyisége fokozatosan nő a terhesség folyamán. A 12. terhességi héten 60 milliliter, középidőben 300, szülés idejére 1000-1500 milliliter a mennyisége. A magzatvíz biztosítja a magzat körül az állandó hőmérsékletet, lehetővé teszi a szabad magzatmozgást és védő funkciót is ellát a külső behatásokkal szemben.

Minden ötödik kismama mobilalkalmazással készül gyermeke születésére Az „Anya leszek!” alkalmazás praktikus segítséget nyújt minden várandós kismamának, rengeteg terhességgel kapcsolatos információval és hasznos funkcióval.



Tudjon meg többet az alkalmazásról!

Mik a korai burokrepedés jelei?

Normál szülés esetén a burok a méhszáj teljes kinyílása, eltűnése idején reped meg, ilyenkor elfolyik a magzatvíz. Ha a burok a fájások megindulása előtt reped meg, idő előtti burokrepedésnek nevezzük.

Abban az esetben, ha a burok a méhszáj vetületében reped meg (ez az ún. centrális burokrepedés), az hirtelen bőséges mennyiségű, később csökkenő, de állandó magzatvízfolyást eredményez, amely könnyen felismerhető. Ha a magzati koponya rögtön lezárja a medence bemenetet, az utószivárgás minimális lehet.

Amikor a burok a belső méhszáj feletti területen reped meg, magas burokrepedés történik. Ilyenkor kevés, esetleg szakaszos magzatvízcsorgást észlelhetünk. Ha ez idő előtt történik, van esély a magas buroknyílás letapadására.

Hirdetés

Ha a burok a fájások megindulása után, de a méhszáj eltűnése előtt reped meg, szintén korai burokrepedésről beszélünk. Előnye, hogy ha rögzült az elöl fekvő rész, nem sodródhat ki köldökzsinór vagy aprórész. Ilyenkor általában felerősödnek a fájások és rövidebb lesz a szülés alatti tágulási szak. Ezért rögzült elöl fekvő rész és 4-6 centiméterre kitágult méhszáj esetén az álló burkot meg is repeszthetjük a szülés gyorsítása érdekében. Burokrepedés esetén a magzati szívhangokat legalább két fájás tartamán keresztül ellenőrizni, mérni kell.

Az idő előtti burokrepedés után a fájástevékenység általában rövid időn belül megindul.

Mi válthatja ki a magzatburok idő előtti megrepedését?

Az ok sokféle lehet: a méhnyakcsatorna és a hüvely fertőzöttsége, mely átterjed a belső méhszájon a burok alsó pólusára és csökkenti annak szilárdságát. Még gyakoribb a méhszáj és nyakcsatorna zárási elégtelensége, ami lehet veleszületett, de erőltetett műszeres feltágítás következménye is okozhatja, például terhesség megszakítás után. Előfordulhat túlfeszített méhtágulás, kóros magzatvizesség (hyramnion) vagy ikerterhesség esetén is.

Mit lehet tenni korai burokrepedés esetén? Milyen szövődményei lehetnek?

Korai burokrepedésnél a teendők a magzat érettségétől függnek. Az idő előtti burokrepedés fő veszélye a hüvely felől felszálló fertőzés esélye. Ezért érett magzat esetén legfeljebb hat órás várakozás indokolt a szülés megindításáig. Akkor, ha a magzat még nem elég fejlett (a terhesség 24-36. hete között), van, ahol ugyanígy járnak el, tekintet nélkül a magzat érettségére, de van olyan intézmény, ahol gondos ellenőrzés mellett a várakozó álláspontot képviselik a kissúlyú magzat tüdőérésének javítása érdekében. Ekkor fokozott ellenőrzés szükséges az esetleges fertőzés elkerülése érdekében, melynek kialakulása esetén a szülést mesterségesen indítják meg, vagy azonnal császármetszést hajtanak végre. A várakozás feltételei: négyóránkénti anyai hőmérséklet- és pulzusmérés, naponta fehérvérsejt számolás, nyakcsatorna váladék és magzatvíz bakteriális tenyésztése, napi ultrahangos vizsgálat. Van, ahol megelőző antibiotikus kezelést is adnak, legkésőbb a szülés beindításakor.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szalóczy Péter, nőgyógyász