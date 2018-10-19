A terhesség 9. hete

A 9. hétre sokaknál már megtörtént az első orvosi vizsgálat, mellyel kezdetét vette a várandósgondozás. Ha már túl vagy a vizsgálaton, sokkal valóságosabbnak tűnhet a tény, hogy babát vársz.

9. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 31

Bizonyára kavarog benned az izgalom, a megkönnyebbülés, a szorongás, a félelem és a bizonytalanság. Ez mind gyakori és teljesen természetes. A várandóssággal megváltozik az életed, és a tested fizikai változásai az érzelmeidre is kihatnak.

Mi történik veled a 9. héten?

Úgy érezheted, érzelmi hullámvasúton ülsz, a hangulatingadozások gyakoribbak lehetnek az első trimeszterben. Ennek megjelenésében a hormonális változások, a várandóssággal járó fizikális és érzelmi stressz, a kimerültség és az anyagcsere változása is szerepet játszhat. Jó, ha tudod, hogy a terhességi szorongás és hangulatingadozás hátterében nem diagnosztizált pajzsmirigyprobléma is állhat.

Változnak a mellek is. Míg a mellérzékenység a terhesség egyik legelső tünete, most a méretének növekedésével viszketést és fájdalmat tapasztalhatsz. Ennek oka kettős: egyrészt a tejtermelő emlőmirigyek növekednek, készülnek a szoptatásra, másrészt a hormonális változások miatt fokozódik a mellek vérellátása, teltebbé válhatnak. A bőr pedig, ha nyúlik, viszket.

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Mi történik a babával a 9. héten?

A 9. hétre így a babád megjelenése határozottan emberszerűvé válik. Az apró fülcimpa és orrcsúcs is látható profilból, valamint a szemhéjak is teljesen kialakultak.

Működésbe lépnek az ízületek, a könyök, csukló, térd és boka is hajlik, egyesek már fityiszt is tudnak mutatni, vagy a hüvelykujjukat szopó pozícióban tartják, bár az igazi ujjszopásra csak picivel később képesek. Mindez egyelőre csak ultrahangon látható, és a baba méhen belüli tevékenységeit még jó pár hétig nem fogod érezni.

A 9. héten a szívfejlődés tovább folytatódik: formálódnak a szívüregeket elválasztó sövények és a szívbillentyűk is kezdenek kialakulni. Az idegek, izmok és az emésztőrendszer is gyorsan fejlődik, valamint az apró fogcsírák is megjelennek. A belső nemi szervek (kislányoknál a petefészkek, kisfiúknál a herék) fejlődése is ezen a héten kezdődik, de a baba neme ultrahangos vizsgálattal még nem határozható meg – erre általában legalább a 12. hétig várnotok kell.

Terhességi vizsgálatok a héten

Ha az első várandóssági vizsgálatod ezen a héten van, nézd át a 8. heti összefoglalónkat, hogy megtudd, mire számíthatsz. Ha már voltál orvosnál, és megtörtént a terhesség megállapítása, kövesd a várandósgondozási tervben előírt menetrendet. A következő fontos mérföldkő a vizsgálatokat illetően a 11-13. héten esedékes kötelező ultrahang lesz. Ha bármi kérdésed vagy aggályod van, akkor nyugodtan hívd az orvosod. Ne félj, nincsenek buta kérdések!

Különleges szempontok

A várandósság alatt is kialakulhat depresszió vagy szorongásos zavar. Ha tartósan lehangoltnak, szorongónak érzed magad, vagy jelentős változást tapasztalsz az étvágyadban, alvási szokásaidban, melyek megnehezítik a mindennapjaidat, kérd egy mentális szakember segítségét! Különösen igaz ez abban az esetben, ha korábban volt már depressziód, szorongásod vagy egyéb hangulattal összefüggő problémád. Jó, ha tudod, az időben kért segítség nemcsak a terhességet, hanem a baba méhen belüli, majd később azon kívüli jólétét is javíthatja.

Közelgő orvosi vizsgálatok

Az első terhesvizsgálaton az orvosod valószínűleg említette, milyen szűrővizsgálatokat lehet a 14. hétig elvégeztetni. Ezek a vérvizsgálatok és ultrahangos szűrések a Down-szindróma markereit, azaz a betegség fennállásának esélyét vizsgálják. A szűrővizsgálatok nem adnak biztos diagnózist. Emelkedett kockázat vagy más szakmai indikáció esetén genetikai tanácsadás és szükség esetén további diagnosztikus vizsgálat jöhet szóba.

Mire kell figyelni ebben az időszakban?

A megfelelő támaszt biztosító kismamamelltartó viselése enyhíti a növekvő mellek okozta kényelmetlen tüneteket. Egyeseknek segíthet a hűsítő borogatás is a tünetek mérséklésében.

Mit kell tudni a partnerednek?

Ha az orvos egészséges terhességet állapított meg, panaszmentes a várandósságod, akkor rendszerint semmi akadálya a szexuális együttléteknek a terhesség 9. hetében sem. Ezt akár a 40. hétig lehet folytatni, kivéve, ha a kismama váratlan hüvelyi vérzést tapasztal vagy egyéb komoly szövődmény alakul ki, melyek esetén az orvos javasolhatja a behatolással járó együttlétek átmeneti felfüggesztését.

Noha orvosilag nincs akadálya a szexnek, a kimerültség, mellfájdalom, hányinger és egyéb terhességi tünetek miatt a kismama libidója alacsony lehet. Ez teljesen normális, és fontos, hogy megtaláljátok a fizikai és érzelmi összetartozás kifejezésének más módjait is.

Jó tudnod

Folytasd a számodra javasolt magzatvédő vitamin/folát/folsav szedését.

Tájékozódj időben a 11-13. héten esedékes vizsgálatokról, valamint a lehetséges szűrővizsgálatokról.

Továbbra is figyelj a megfelelő folyadékbevitelre.

Panaszmentes terhesség esetén nincs akadálya a szexuális együttléteknek. Vérzés esetén azonban egyeztess orvosoddal.

Ha tartós lehangoltságot, szorongást tapasztalsz, kérd mentális szakember segítségét.

Mellfeszülés esetén viselj megfelelő tartást biztosító kismamamelltartót.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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