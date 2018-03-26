Orrvérzés gyermekeknél - Hogyan segíthet?

A gyerekeknél viszonylag gyakori problémát jelent az orrvérzés, sokszor elég hozzá az orrfújás, de felső légúti fertőzések során akár spontán is kialakulhat.

Az enyhe orrvérzés legtöbbször magától eláll. Engedni kell, hogy a vér akadálytalanul kifolyjon az orrból, nem szabad visszaszívni, vagy lenyelni, mivel a légutakba kerülve légzési akadályozottsághoz vezethet. Az orr szívogatása pedig a már kialakult véralvadék lesodródásához vezet, mely a vérzési időt elnyújtja.

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Elsősegély orrvérzés esetén

Először is nyugtassa meg a gyermeket!

A gyermek kissé hajtsa előre a fejét, közben Ön megtámaszthatja a gyermek homlokát a kezével, ezzel elősegítve a kis beteg ellazult pozícióját, így a vér akadálytalanul kicsepeghet a gyermek orrán. A vért fogja fel zsebkendővel vagy gézlappal, ezeket ne tegye a gyermek orrlyukaiba, csak finoman tartsa az orrnyílások elé! Ha nem áll el a vérzés, szorítsa össze az orrszárnyakat! Ezzel az orrsövényhez nyomva tamponáljuk a vérzést, mely legtöbbször az orrsövény elülső-alsó részében lévő apró érhálózatból származik.

A vérzés többnyire néhány percen belül eláll. Ha egy kis vér esetleg rászárad a gyermek orrára, akkor nagyon óvatosan az orrnyíláson kívül lévő területet törölje le, de semmiképp se nyúljon a gyermek orrába, a zsebkendővel sem, mert újra elkezdhet vérezni!

Ha a vérzés már elállt, a következő egy napban lehetőség szerint tartózkodni kell az orrfújástól, mert ez a képződött véralvadék lesodródásához, a vérzés újraindulásához vezethet.

A vérzés ellállása után olyan vérzéscsillapító orrkenőcsből, amely gyerekek orrnyálkahártyáján alkalmazható, borsónyi mennyiséget kenhetünk az orrbemenetbe, mely vérzéscsillapító hatásával segít megelőzni az ismételt vérzés kialakulását. A kenőcs hamar elolvad és egyenletesen eloszlik az orrjáratban.

Ha a vérzés nem áll el öt percen belül, vagy légszomj alakul ki, hívjon mentőt!

Amennyiben az orrvérzés rendszeresen előfordul, vigye a gyermeket fül-orr-gégész szakorvoshoz!

Az orrvérzés oka többnyire ártalmatlan, de nagyon ritkán magas vérnyomás vagy daganat is okozhatja. Fontos a vérzés hátterében álló esetleges idegentest kizárása.

Az orrvérzés okai – Súlyos bajra is utalhat? Az orrvérzés a felső légutak spontán vérzései közül a leggyakoribb. Az orr nyálkahártyájának sajátos felépítése, artériás és különösen vénás erekben gazdag ellátottsága elősegítik az orrvérzés gyakoriságát és ismétlődését. Az orrvérzés a traumás eredettől eltekintve mindig következményes állapot. Tehát, amikor kórokról beszélünk, azokat a betegségeket kell számba vennünk, amelyeknek az orrvérzés lehet az első tünete, vagy recidiváló megnyilvánulási formája.



Az orrvérzés okai – Súlyos bajra is utalhat?

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító; forrás: netdoktor.at

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos és Dr. Schlick-Szabó Anna, gyermekgyógyász, Bethesda Gyermekkórház