A terhesség 11. hete

A hasad formája ezen a héten már változhat, de hogy mikor válik láthatóvá a várandósság, az nagy egyéni eltéréseket mutat. Amennyiben ez nem az első terhességed, vagy ikreket vársz, ezen a héten már láthatóan gömbölyödni kezdhet a pocakod.

11. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 29

Mi történik veled a 11. héten?

A terhesség alatti hormonális változások miatt a haj sokkal dúsabb lesz, sőt, kevésbé hullik, emellett előfordulhat, hogy az arcon, hason, mellkason vagy a karon nem kívánt szőrszálak jelennek meg. Ezeket borotvával, gyanatázással vagy csipesz segítségével biztonságosan eltávolíthatod. A lézeres szőrtelenítéssel azonban javasolt megvárni a várandósság végét, hiszen nincs kellő bizonyíték arra, hogy ez a szőrtelenítési eljárás biztonságos-e babavárás idején.

A terhességi hormonok hatására általában a körmök is gyorsabban nőnek és erősebbé válnak. Ugyanakkor vannak, akik ellenkező hatást tapasztalnak, és töredezővé válnak a körmeik. Jó hír, hogy a terhesség után fokozatosan rendeződnek a hajat, szőrt és körmöket érintő változások.

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Mi történik a babával a 11. héten?

A babád jelentős növekedési fázisban van. A gyors növekedés támogatására a placentában lévő vérerek száma és mérete is nő.

Az arc és a külső fül struktúrái tovább formálódnak, folytatódik a csontszövet kialakulása, valamint a körmök, az orrjáratok és a rekeszizom fejlődése.

Terhességi vizsgálatok a héten

A 11–13. terhességi héten kerül sor az első trimeszteri kötelező ultrahang-szűrővizsgálatra. Ennek során többek között ellenőrzik a magzat fejlődését és méreteit, valamint értékelik az ebben a terhességi korban ultrahanggal vizsgálható anatómiai struktúrákat. Egyes ultrahangos jelek – például a tarkóredő vastagsága – bizonyos kromoszóma-rendellenességek kockázatának becslésében is szerepet játszhatnak.

A kötelező ultrahangvizsgálat mellett választható prenatális szűrővizsgálatok is rendelkezésre állnak. Ilyen például a kombinált teszt, amely ultrahangos és anyai vérből meghatározott biokémiai adatok alapján becsüli egyes kromoszóma-rendellenességek kockázatát, valamint az anyai vérből végezhető NIPT. Ezek szűrővizsgálatok, tehát nem adnak biztos genetikai diagnózist.

Érdemes előre tájékozódni a lehetőségekről, és szükség esetén szakemberrel átbeszélni, mely vizsgálatok indokoltak vagy megfelelőek számodra.

Mire figyelj?

Ha dolgozol, de még nem akarod tájékoztatni a főnököd az állapotodról, érdemes beszélni egy olyan kollégával, akiben megbízol, és már átesett ezen a folyamaton. Tudd meg, hogyan reagált a főnököd a korábbi terhességekre, illetve nézz utána, mi a pontos jogszabály a szülési szabadsággal, valamint a munkáltató tájékoztatásával kapcsolatban.

Mit kell tudni a partnerednek?

Érdemes időben megbeszélni a baba érkezése utáni feladatokat, hogy mennyi ideig tervezel vele otthon maradni, illetve hogy milyen gyermekgondozási ellátásokra lehettek jogosultak.

Jó tudnod

Továbbra is szedd a számodra javasolt folátot/folsavat/magzatvédő vitaminokat.

Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre.

Írd össze a kérdéseidet a következő orvosi vizsgálatra.

Nézz utána, milyen jogok illetnek meg kismamaként a munkahelyeden.

Beszélgessetek a szülési szabadságról a partnereddel.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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