A terhesség 13. hete

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Kedves Kismama! A terhességed 13. hetébe léptél, mely egyben az első trimeszter utolsó hete is.

13. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 27

Mi történik veled a 13. héten?

Az első trimeszter végén várhatóan sokkal kevésbé érzed már magad kimerültnek, sőt, egyesek úgy érzik, jelentősen nő az energiaszintjük, és a hányinger, hányás is lassacskán alábbhagy. A várandósság most következő szakasza rendszerint már kevesebb kellemetlen tünettel jár.

Jellemzően az energiával együtt a nemi vágy is visszatér. Ha nincs orvosi ellenjavallat (pl. hüvelyi vérzés, magzatvízszivárgás vagy egyes méhnyakat érintő állapotok), a szex általában biztonságosnak tekinthető a terhesség egész ideje alatt. Ugyanakkor jó, ha tudod, hogy orgazmust követően előfordulhat enyhe görcsölés a méh enyhe összehúzódása miatt.

Mi történik a babával ezen a héten?

A babád fejmérete egészen mostanáig a teljes testhossz felét tette ki. A 13. héttől azonban a dolgok arányosabbá válnak, és a fejméret a testméretnek már csak harmada. A baba bőre meglehetősen átlátszó és vékony, az ujjakon ezen a héten kialakulnak az egyedi ujjlenyomatok.

A méhlepény még mindig növekszik és fejlődik, oxigént és tápanyagot biztosítva a baba számára, valamint részt vesz az anyagcseretermékek eltávolításában, és fontos hormontermelő szerv is.

Különleges óvintézkedések

Ha korábbi várandósság során előfordult a második trimeszterben vetélés vagy spontán koraszülés, esetleg felmerül a méhnyak-elégtelenség, a várandósságod fokozott ellenőrzésére lehet szükség. Bizonyos esetekben az orvos méhnyakzáró műtétet javasolhat, ahol epidurális érzéstelenítés mellett pár öltéssel megerősítik a méhszájat, megelőzve annak túl korai kinyílását, ami koraszülést okoz.

Közelgő orvosi vizsgálat

Túl vagy az első terhességi vizsgálatokon. Milyen benyomásaid vannak? Odafigyelt rád az orvos? Támogatott, meghallgatott? Kielégítő választ adott a kérdéseidre, aggodalmaidra? Fontos, hogy a gondozás során megfelelő, érthető tájékoztatást kapj. Ha bizonytalan vagy valamiben, kérj további információt vagy szükség esetén második szakvéleményt.

Mire figyelj ezen a héten?

Már majdnem túl vagy az első trimeszteren – ami az egyik legnehezebb időszak. Most, hogy a hányingered nagy valószínűséggel csökkent, fontos, hogy törekedj a kiegyensúlyozott, változatos étrendre. Terhesség idején különösen fontos, hogy odafigyelj a kalcium-, D-vitamin- és magnéziumbevitelre!

Mit kell tudni a partnerednek?

Egyes leendő apák maguk is érezhetnek hasonló tüneteket, mint a kismamák: kívánósak és a kismamáéval párhuzamosan a testsúlyuk is gyarapszik, vagy korábban nem tapasztalt hangulatingadozást észlelnek. A jelenséget couvade-szindrómának nevezik, pontos háttere azonban nem teljesen tisztázott.

Jó tudnod

WEBBeteg logóCs. K., fordító
Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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