A terhesség 8. hete

Sokak számára a 8. héten érkezik el az első alkalom arra, hogy ultrahang segítségével megpillantsák a növekvő magzatot. Hiszed vagy sem, kisbabád fő szerveinek és szervrendszereinek alapjai már kialakultak vagy kialakulóban vannak, fejlődésük és érésük azonban még hosszú ideig folytatódik.

8. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 32

Az először szülő nőknél általában ekkor még mindig nem látható a terhespocak, habár a méhed jelentős mértékben nő ebben az időszakban, ami enyhe hasi görcsöket okozhat, de ettől nem kell megijedned.

Mi történik veled a 8. héten?

A várandósság előtt a méhed körülbelül ökölnyi méretű volt, mostanra azonban az intenzív növekedésnek köszönhetően a mérete észrevehetően növekszik. Ez a normális és természetes növekedési folyamat a méhet tartó izmok és szalagok megnyúlását eredményezi, ami menstruációs görcsökhöz hasonló érzést okozhat. Bár az érzés ijesztő, a legtöbb esetben normális, és nem kell aggódni miatta. Akkor azonban, ha a görcs féloldali, intenzív vagy vérzéssel társul, fordulj mielőbb orvoshoz.

A terhességi hormonok miatt az erek kitágulnak, ami egyeseknél szédülést okozhat, ami járhat fázással és émelygéssel is. Ilyenkor feküdj le, vagy ha erre nincs mód, ülj le, és csak akkor állj fel újra, ha már jobban érzed magad, hogy elkerüld az elesést.

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Mi történik a babával a 8. héten?

A 8. héten az embrió még csak cseresznye méretű. Természetesen még nem fejlődött ki teljesen mindene, de alakulóban vannak a létfontosságú szervecskéi. Különösen a csontjai és az izmai indulnak a 8. hét körül fejlődésnek, a végtagok tovább fejlődnek, a könyök és a csukló egyre jobban elkülönül, és folytatódik az ujjak kialakulása. A nemi szervek fejlődése is megkezdődött, de a magzat neme ultrahangvizsgálattal ebben az időszakban még nem állapítható meg.

Terhességi vizsgálatok

Sokak számára a terhesség 8. hetében zajlik az első terhességi vizsgálat, mely valószínűleg az egyik leghosszabb és legátfogóbb lesz a rád váró vizsgálatok közül. A várandósság korai szakaszában szülész-nőgyógyászati vizsgálat során ultrahanggal megállapítható a méhen belüli, élő várandósság és annak kora, valamint megtörténik a várandósság rizikóbesorolása. Ezt követően kezdődik meg a várandósgondozás, amelynek során a védőnői, a háziorvosi és a szülészeti ellátás keretében további vizsgálatokra kerül sor.

Az orvos kérdezni fogja a menstruációs előzményeket és a betegségtörténeted, beleértve a múltban végzett kórházi kezeléseket, műtéteket, az esetleges előző várandósságokat, illetve az egészségtelen szokásaidat (pl. dohányzás). Ugyancsak kérdezni fog a családban előforduló krónikus, genetikai és kromoszómális betegségekről, rendellenességekről. Érdemes tehát ezekre a kérdésekre felkészülve érkezned a vizsgálatra.

Az első vizsgálat alkalmával a következőkre számíthatsz: megmérik a vérnyomásod, a súlyod, kismedencei vizsgálatra kerül sor, valamint vizelet- és vérvizsgálatra is számíthatsz, hogy megerősítsék a terhességet és kiszűrjék a vérszegénységet, hepatitist, HIV-et és egyéb betegségeket. A várandósgondozás során meghatározzák a vércsoportot és az RhD-státuszt is. RhD-negatív várandós esetén további vizsgálatokra és bizonyos esetekben anti-D immunglobulin adására lehet szükség az RhD-immunizáció megelőzésére.

Sokaknál a 8. héten történik az első ultrahangos vizsgálat is, amely ekkor rendszerint hüvelyen keresztül történik, de megeshet, hogy hasi ultragangot használ majd az orvosod. Hasi ultrahang esetén az orvos egy kis hideg zselét nyom a hasra, majd egy jelátalakító eszközt fog mozgatni rajta, amely a hanghullámokat képpé alakítja. Tudnod kell, hogy a 8. héten végzett ultrahangos vizsgálat nem kötelező, és az is előfordulhat, hogy az orvosod nem tartja szükségesnek ilyen korai várandósság esetén.

Mire figyelj ezen a héten?

Az első trimeszterben általában még mérsékelt a testsúlyváltozás. Egyesek gyarapodnak, mások – például erős hányinger és hányás miatt – átmenetileg fogyhatnak is. A várandósság alatt javasolt súlygyarapodás a várandósság előtti testtömegtől és egyéni tényezőktől is függ.

Az első trimeszterben általában nincs szükség arra, hogy „kettő helyett egyél”. Törekedj változatos, tápanyagokban gazdag étrendre, az adagokat pedig elsősorban az étvágyadhoz és egyéni szükségleteidhez igazítsd. Mindig legyen nálad egy kis alma, teljes kiőrlésű gabonából készült keksz vagy energiaszelet – a szénhidrát+protein párosítás kifejezetten laktató.

Közelgő vizsgálatok

Ha egészséges vagy és nem áll fenn semmilyen kockázati tényező, akkor a következő vizsgálatra egy hónap múlva, a 12. héten kerül sor.

A 11–13. terhességi héten kerül sor az első trimeszteri kötelező ultrahang-szűrővizsgálatra. Emellett lehetőség van olyan, nem kötelező szűrővizsgálatok igénybevételére is, amelyek egyes kromoszóma-rendellenességek – például a Down-, Edwards- és Patau-szindróma – kockázatának becslésére szolgálnak.

A különböző vizsgálatok lehetőségeiről, előnyeiről és korlátairól érdemes időben tájékozódni, hogy a számodra megfelelő döntést szakemberrel egyeztetve hozhasd meg.

Mit kell tudni a partnerednek?

Valószínűleg rajtad még nem látszik, hogy babát vársz, de erre már nem kell sokat várni. Ha szeretnétek dokumentálni a pocakod növekedését, itt az ideje az első fotó készítésének.

Teljesen normális, ha úgy érzitek, hogy egy kis saját, közös időre van szükségetek az események feldolgozásához.

Jó tudnod

Ha még nem történt meg a terhesség megállapítása, egyeztess időpontot.

Folytasd a számodra megfelelő magzatvédő vitamin/folát/folsav szedését.

Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre, különösen hányinger vagy hányás esetén.

Tájékozódj időben az első trimeszterben aktuális szűrővizsgálatokról és genetikai tesztekről.

Spájzolj be egészséges ételekből, nasikból.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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