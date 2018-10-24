A terhesség 12. hete

Kedves Kismama! Máris az első mérföldkőhöz érkeztél, közeledik az első trimeszter vége. A hormonok okozta érzelmi hullámvasútnak lassan vége, és a pocakod is lassan gömbölyödésnek indul.

12. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 28

Mi történik veled a 12. héten?

A jó hír, hogy az első trimeszter végére a méhlepény egyre nagyobb szerepet vesz át a várandóssághoz szükséges hormonok termelésében. Ekkor a szervezeted HCG-szintje fokozatosan csökken, és sokaknál enyhül az émelygés és hányinger. Ezzel egyidejűleg a méh mérete nő, a kismedencéből az alsó hasi régióba húzódik, és ott terjeszkedik tovább. Ez a helyzetváltoztatás enyhíti a hólyagra gyakorolt nyomást és a gyakori vizelési ingert. Noha még nem feltétlenül van szükséged kismamaruhára, a régi ruhadarabjaid egyre szűkebbnek bizonyulnak.

A kismamák közel fele észleli a bőr pigmentációjának bizonyos változását ekkortájt, habár a terhesség alatt jelentkező bőrtünet, a melasma leginkább a sötétebb bőrtónusú nőknél jellemző. Ilyenkor a fokozott pigmentáció szabálytalan sötét foltokat okoz a homlokon, felső ajkon és az arcon, melyek általában a várandósságot követően halványodnak, de esetenként tovább is fennmaradhatnak. A napfény erősítheti a pigmentációt, ezért különösen fontos a megfelelő fényvédelem.

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Mi történik a babáddal a 12. héten?

A terhesség 12. hetében még elég mozgástere van a babának a méhben, aki ekkorra elég sokat mozog, habár ezeket az apró mozgásokat egyelőre még nem lehet érezni. A korai fejlődés során a belek egy része átmenetileg a köldökzsinórban helyezkedik el, ám ebben az időszakban fokozatosan a baba hasüregébe kerülnek. Ebben az időszakban már a vesék is működésbe lépnek. A magzat által lenyelt magzatvíz átfolyik a veséken és a hólyagban tárolt vizeletté válik. A csontvelő megkezdi a fehérvérsejtek, az agyalapi mirigy pedig a hormonok termelését. Eközben kialakulnak a hangszálak. Az agyi szinapszisok erősödnek, folytatódik az arc kialakulása és a szemek egyre közelebb kerülnek a végső helyükhöz.

Terhességi vizsgálatok

A várandósgondozás során rendszeresen ellenőrzik bizonyos értékeidet, többek között a testsúlyodat, a vérnyomásodat és a vizeletedet is.

A 12. heti terhesvizsgálat egyes strukturális rendellenességeket már felismerhet. Az ultrahangon külön vizsgálják a baba gerincét, mérik a tarkóredő-vastagságot és az orrcsontot, valamint megfigyelik a szívhangot, továbbá a koponya és agy, arc, nyak, mellkas, szív, hasfal, gyomor, húgyhólyag, gerinc és végtagok számos struktúráját.

Mire figyelj ezen a héten?

Fontos, hogy kényelmesen érezd magad a terhesség során. Kerüld a szűk derekú fazonokat, válassz minél rugalmasabb anyagú darabokat. Érdemes az anyagok közül a természetes alapanyagokat (pl. pamut, len) előnyben részesíteni.

Mit kell tudni a partnerednek?

A baba nemét képalkotó vizsgálattal gyakran csak a 18-20. hét között lehetséges megállapítani. Beszéljétek meg előre, hogy szeretnétek-e tudni, milyen nemű a növekvő magzat. Ha tudjátok, milyen nemű lesz a baba, az segíthet a névválasztásban, felkészülésben, míg ha meglepetés a hír, akkor egészen a szülésig megmaradhat a titok, ami még különlegesebbé teheti a megszületés pillanatát is.

Jó tudnod

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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