A terhesség 7. hete

Mostanára meglehetősen terhesnek érzed magad, ugyanakkor még nem nézel ki annak. Előfordulhat, hogy felszedtél pár kilót, de az is, hogy a reggeli rosszullétek miatt fogytál néhányat. Az igazi változások most a belsődben történnek.

7. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 33

Mi történik veled a 7. héten?

Várandósság alatt fokozódhat a hüvelyi váladék mennyisége. A normális váladék általában áttetsző vagy tejszerű, nem jár kellemetlen szaggal, viszketéssel vagy fájdalommal. A hormonális változások hatására a méhnyak nyáktermelése is fokozódik, és a méhnyakcsatornában kialakul a terhesség során védő szerepet betöltő nyákdugó. Ha ettől eltérő jellegű hüvelyváladékot tapasztalsz vagy kellemetlen tüneteket, jelezd mindenképpen az orvosodnak!

Biztosan sokan mondták már neked, hogy ragyogsz. Ez eddig a várandósság egyetlen külső jele. Az arc rózsás ragyogását ilyenkor a megnövekedett véráram okozza, ugyanakkor a megnövekedett hormonok miatt a mirigyek több olajat termelnek, ami a terhességi ragyogás mellett pattanásokat is okozhat. Ha pattanásosabbá válik a bőröd, válassz kímélő arctisztítást, és ne nyomkodd a pattanásokat. Akne elleni gyógyszeres vagy gyógyhatású készítmény használata előtt ellenőrizd, hogy alkalmazható-e várandósság alatt, és szükség esetén kérd gyógyszerész, bőrgyógyász vagy nőgyógyász tanácsát.

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Mi történik a babával a 7. héten?

Annak ellenére, hogy a múlt hét óta megduplázódott a babád mérete, a hét végére még mindig csak nagyjából 1 cm hosszúságú. Ebben az időszakban a fej aránytalanul nagyobb a test többi részéhez képest, mivel az agy gyors ütemben fejlődik. Az előző héten megkezdődött a szájának, orrának, fülének és szemének fejlődése, ezen a héten már egyre határozottabbá válnak, sőt, megkezdődik a szemhéj és a nyelv fejlődése is.

Ezzel egyidőben kezdetét veszi a köldökzsinór kialakulása is, mely a placentával köti össze a magzatot, ami oxigént és tápanyagokat szállít a babának, valamint segíti a salakanyagok távozását.

A legizgalmasabb dolog azonban ezen a héten az, hogy az embrió szívműködése már érzékelhető az ultrahangos vizsgálat során.

Terhességi vizsgálatok a terhesség 7. hetében

Az ikerterhesség ultrahangon szerencsés esetben a 6-7. hét körül láthatóvá válik, amikor két vagy több gesztációs zsák lesz látható az ultrahangon. Érdekes, hogy a 7. terhességi hét előtt történő vizsgálaton, mivel minden méret még nagyon pici, gyakran csak egy különálló embrió látszik, így az ikrekről szóló hír később meglepetésként érheti a kismamát.

Terhességi vizsgálatok a terhesség 7. hetében

Az ikerterhesség ultrahangon szerencsés esetben a 6-7. hét körül láthatóvá válik, amikor két vagy több gesztációs zsák lesz látható az ultrahangon. Érdekes, hogy a 7. terhességi hét előtt történő vizsgálaton, mivel minden méret még nagyon pici, gyakran csak egy különálló embrió látszik, így az ikrekről szóló hír később meglepetésként érheti a kismamát.

Mire figyelj oda ezen a héten?

Ugyan a várandósságodról árulkodó pocak majd csak később válik láthatóvá, előfordulhat, hogy már most, a 7. héten is nagyobbnak érzed magad a szokásosnál. Ennek oka a táguló méh és bélrendszer, a gyakori haspuffadás és székrekedés, melyekért az emelkedő progeszteronhormon-szint felelős. Ez a hormon ellazítja a simaizomsejteket, így a vékony- és vastagbél lassabban mozog, ami magasabb vízfelvételt és keményebb székletet eredményez.

A kellemetlen tünetek enyhítése érdekében fokozhatod a vízbevitelt, amit ízesíthetsz egy kis citromlével vagy gyömbérrel, uborkával vagy bogyós gyümölcsökkel. Ha székrekedéssel küzdesz, növeld a rostfogyasztásod, fogyassz teljes kiőrlésű búzából, lenmagból készült termékeket, zöldséget, gyümölcsöt, barna rizst és lencsét. Magas rostbevitel mellett még kiemeltebb figyelmet kell fordítani a bőséges folyadékpótlásra. Emellett jó ötlet a magas magnéziumtartalmú ételek fogyasztása is, ilyenek a zöld leveles zöldségek, az avokádó vagy a diófélék.

Közelgő orvosi vizsgálatok

Sok nő számára az első terhességi vizsgálat a következő héten már esedékes lehet.

A gondozásba vétel során áttekintik a kórelőzményeket, korábbi várandósságokat, rendszeresen szedett gyógyszereket és a várandósság szempontjából fontos kockázati tényezőket. Ezt követően a várandósgondozás részeként sor kerül a szükséges vizsgálatokra és szűrésekre.

Jó tudnod, hogy ez az átlagosnál hosszabb találkozó lehet az orvosoddal, ahol esetleg vér- és vizeletmintát is vesznek tőled. Emellett természetesen ultrahangos vizsgálattal ellenőrzik a baba fejlődését. A vérvétel előtt nyugodtan ehetsz és ihatsz is, ez most nem éhgyomorra történik, az ultrahangvizsgálatra pedig érdemes telt hólyaggal érkezni, az ultrahanghullámok ugyanis jobban haladnak folyadékon át. A vizsgálat eredménye, valamint az utolsó menstruáció első napja alapján megkapod a baba érkezésének várható időpontját.

Mit kell tudni a partnerednek?

Teljesen normális, ha a kismama ilyenkor nem találja önmagát, hiszen annak ellenére, hogy várandós, még nem látszik rajta, mégis nagyobbnak érzi magát, a ruhái is szűkebbek lehetnek, noha még nem látni a pocakot. Ezzel egyidőben a bőre és a mellei is változáson mennek keresztül. Párodnak érdemes tudnia, hogy még a jól megfogalmazott, pozitív megjegyzések is kelthetnek benned szorongó érzést a várandóssággal és a saját testeddel kapcsolatban.

Jó tudnod

Továbbra is szedd a magzatvédő vitamint/folátot/folsavat.

Ne feledkezz meg a megfelelő hidratáltságról, igyál elegendő folyadékot.

Szükség esetén növeld a rost- és magnéziumbevitelt.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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