A terhesség 6. hete

A 6. hét környékén sokaknál egyre észrevehetőbbé válnak a várandósság korai tünetei. Mellérzékenység, fáradtság, gyakoribb vizelési inger, émelygés vagy hányás is jelentkezhet, de az is természetes, ha ezek közül csak néhányat vagy egyiket sem tapasztalod.

6. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 34

Mi történik veled a 6. héten?

A várandósság korai szakaszában jelentősen változik több hormon – köztük a HCG és az ösztrogén – szintje. Ezek a változások is szerepet játszhatnak a terhességi émelygés és hányás kialakulásában. A „reggeli rosszullét” elnevezés megtévesztő, mert a panaszok a nap bármely szakában vagy akár egész nap jelentkezhetnek. Ne aggódj, nem tart túl sokáig ez az időszak, a legtöbb várandósnál az első trimeszter után enyhülnek ezek a panszok, de előfordulhat, hogy ennél tovább is fennállnak.

A terhességi hányinger és hányás súlyos formája a vészes terhességi hányás (hyperemesis gravidarum). Ilyenkor a gyakori vagy tartós hányás miatt a várandós nem tud elegendő folyadékot és táplálékot magához venni, ami kiszáradáshoz, testsúlycsökkenéshez és egyéb eltérésekhez vezethet. Ha nem tudod megtartani a folyadékot, kevés vagy sötét a vizeleted, jelentős gyengeséget, szédülést vagy testsúlycsökkenést tapasztalsz, kérj orvosi segítséget.

Az émelygés és a hányás nem az egyedüli ok, ami miatt gyakrabban látogatod a mosdót. A gyakoribb vizelési inger már a várandósság korai szakaszában jelentkezhet. Ebben hormonális változások, valamint a vesék fokozott vérellátása és működése is szerepet játszik. Ráadásul a húgyhólyag közvetlenül a méh előtt helyezkedik el, a méh pedig, ahogy nő, egyre inkább nyomja a hólyagot, ami gyakori vizelési ingert okoz.

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Mi történik a babával a 6. héten?

Noha az embrió a terhesség 6. hetében még csak néhány mm-es, és még nem hasonlít egy babához, már két különálló fekete folt található a gyorsan fejlődő fej két oldalán, melyekből később a szemek lesznek. Ezzel egyidejűleg az orr, a fül, az állkapocs is formálódni kezd, a kezek és lábak csírája is megjelenik, valamint az emésztőrendszer és a légzőrendszer kialakulása is kezdetét veszi.

A 6. hét környékén hüvelyi ultrahangvizsgálattal már láthatóvá válhat az embrió és kimutatható lehet a szívműködése. A pontos ultrahangkép azonban függ a várandósság tényleges korától is, ezért nagyon korai vizsgálat esetén előfordulhat, hogy még nem látható minden, ami néhány nappal vagy egy-két héttel később már egyértelműen ábrázolódik.

Terhességi vizsgálat

Noha a várakozás nehéz lehet, valószínűleg még néhány hét van az első nőgyógyászati vizsgálatig. Ugyanakkor, ha korábban volt már vetélésed, vagy ha hüvelyi vérzést tapasztalsz, valószínű, hogy már most korai ultrahangos vizsgálatot javasolhat a kezelőorvosod. Enyhe pecsételő vérzés a korai várandósságban előfordulhat, de várandósság alatti vérzés esetén érdemes egészségügyi szakemberrel egyeztetni. Erősödő vagy jelentős vérzés, erős vagy egyoldali hasi fájdalom, vállba sugárzó fájdalom, szédülés vagy ájulás esetén sürgős orvosi vizsgálatra lehet szükség.

Mire figyelj ezen a héten?

Ha sokszor kell pisilned, az valójában jó hír, és azt jelenti, hogy elég hidratált vagy, ami fontos szerepet játszik a placenta kialakulásában. Törekedj arra, hogy elegendő mennyiségű vizet fogyassz!

A gyakori vizelési inger önmagában gyakori terhességi tünet. Ha azonban vizeléskor égő vagy fájdalmas érzés társul hozzá, alhasi fájdalom, zavaros vagy véres vizelet, láz vagy deréktáji fájdalom jelentkezik, fordulj orvoshoz. A húgyúti fertőzések várandósság alatt különös figyelmet igényelnek.

A hányinger és hányás csökkentésében az alábbiak segíthetnek:

A napi háromszori étkezés helyett egyél gyakrabban kevesebbet. Kerüld azokat az ételeket, szagokat, ízeket, amelyektől fokozódnak a panaszok.

Folyadékot is inkább kisebb adagokban fogyassz.

Egyeseknél a gyömbértartalmú ételek vagy italok is segíthetnek az émelygés csökkentésében.

Kerüld a meleg helyeket, mert a kimelegedés fokozza az émelygést.

Ne feküdj le közvetlenül étkezés után.

Ha azonban úgy tűnik, semmi sem használ, egyeztess orvosoddal, hiszen a terhesség alatt is rendelkezésre állhat megfelelő hányingercsillapító készítmény. Ha a hányinger miatt egy-egy étkezést kihagysz, az még nem árt a babának, inkább arra figyelj, hogy megfelelően hidratált maradj!

A fizikai kellemetlenségek mellett a terhességi rosszullét lelkileg is megterhelő lehet, hiszen olyankor jelentkezik, mikor a kismamák általában még nem akarják elárulni a várandósságukat, ez azonban megnehezíti a segítségkérést vagy mások számára a helyzet megértését.

Különleges óvintézkedés

A húgyúti fertőzés a leggyakoribb bakteriális fertőzés a várandósság során. Mivel a gyakori és sürgető vizelési inger a terhességgel együtt járó tünet, sokan nem is gondolják, hogy esetleg húgyúti fertőzésük van. Fontos odafigyelni az egyéb tünetekre is, mint a fájó, égető vagy kellemetlenségérzet vizelés közben, a véres vagy nyálkás, esetleg kellemetlen szagú vizelet. Ha az említett tüneteket tapasztalod, fordulj orvoshoz, mert bár a húgyúti fertőzés nem okoz születési rendellenességeket, de kezeletlenül komoly veseproblémává válhat, ami növeli a koraszülés kockázatát.

Közelgő orvosi vizsgálat

Az első terhességi vizsgálat időpontja közeleg, ezért készülj fel egy pár olyan adattal, amire az orvos az első vizsgálatnál kíváncsi lehet. Ezek általában az alábbiak:

Utolsó menstruáció első napja

Korábbi terhességek, szülések és az azokkal kapcsolatos főbb tudnivalók

Korábbi vetélés, terhességmegszakítás ideje

Családi egészségtörténet (tied és a partneredé), beleértve a születési rendellenességeket, korai csecsemőhalált és az örökletes betegségeket is

Az általad szedett vényköteles és vénymentes gyógyszerek, étrend-kiegészítők neve

Információk a gyógyszerallergiádról, ha van ilyen

Korábbi műtétek, egészségügyi problémák, rendszeres szakorvosi kezelések

Dohányzás, alkohol- vagy egyéb szerhasználat

Írd össze a saját kérdéseidet is, amikre választ szeretnél kapni.

Mit kell tudni a partnerednek?

Ha van macskátok, lehetőség szerint más családtag tisztítsa az almot. Ha ezt neked kell elvégezned, használj kesztyűt, majd alaposan moss kezet. A toxoplazmózis azonban nemcsak macskaürülékkel, hanem például nyers vagy nem megfelelően átsült hús fogyasztásával, illetve szennyezett talajjal is terjedhet, ezért az élelmiszer-higiéné és a kerti munkánál használt kesztyű is fontos.

Jó tudnod

Folytasd az ajánlott folát/folsav/magzatvédő vitamin szedését.

Hányinger és hányás mellett még inkább figyelj a megfelelő folyadékbevitelre. Ha a hányás miatt nem tudod megtartani a folyadékot, csökken a vizeleted mennyisége vagy más, kiszáradáshoz kapcsolódó tüneteid jelentkeznek, vedd fel a kapcsolatot az orvosoddal.

Kezdj egy terhességi jegyzetfüzetet írni, ahova feljegyezhetsz minden fontos részletet, adatot, kérdést.

Kérdezzétek meg a családtagokat a családban öröklődő betegségekről.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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