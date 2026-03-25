Az óriássejtes arteritisz tünetei, diagnózisa és kezelése
Az óriássejtes arteritisz (GCA) egy nagy- és közepes ereket érintő gyulladásos betegség, amely leggyakrabban a fej artériáit, különösen a halántéktáji ereket érinti. Kezeletlen esetben súlyos szövődményekhez – elsősorban látásvesztéshez, ritkábban stroke-hoz – vezethet, ezért sürgős felismerése és kezelése kiemelten fontos.
Az óriássejtes arteritisz tünetei
A betegség leggyakoribb tünete az újonnan jelentkező, tartós fejfájás, amely többnyire a halántéktájon jelentkezik. Gyakran társul általános gyulladásos tünetekkel, így a betegek sokszor influenzaszerű panaszokról számolnak be.
Legjellemzőbb tünetek:
- új keletű, erős, lüktető fejfájás
- fejbőr érzékenysége (pl. fésülködéskor)
- állkapocsfájdalom rágás közben (úgynevezett „jaw claudicatio”)
- látászavarok (homályos látás, kettőslátás)
- hirtelen látásvesztés az egyik szemen
- láz, fáradtság, fogyás
- tapintható, megvastagodott, pulzációt nem mutató halántéki ér
A betegek mintegy felénél jelentkezik a polimialgia rheumatica, amely váll- és csípőtáji fájdalommal, reggeli merevséggel jár.
Mi okozza az óriássejtes arteritiszt?
A betegség során az artériafal gyulladása alakul ki, amely az ér beszűküléséhez vezet. Ez rontja a szövetek vérellátását, különösen a szem és az agy területén.
A pontos ok nem ismert, de:
- genetikai hajlam
- immunrendszeri működészavar
- környezeti tényezők
is szerepet játszhatnak.
Milyen szövődményekkel járhat?
Kezelés nélkül súlyos következmények alakulhatnak ki:
- Vakság – a legrettegettebb szövődmény, gyakran hirtelen jelentkezik
- Aorta aneurizma – évekkel később is kialakulhat, ezért hosszú távú követés szükséges
- Stroke – ritkább, de súlyos következmény
Hogyan diagnosztizálható?
A diagnózis több lépésből áll, mivel a tünetek nem specifikusak.
Alapvizsgálatok:
- részletes anamnézis és fizikális vizsgálat
- vérvizsgálatok (süllyedés, CRP – általában emelkedettek)
Képalkotás:
- ultrahang (halo-jel) – ma első vonalbeli vizsgálat
- MR-/CT-angiográfia
- PET-CT (nagyérérintettség gyanúja esetén)
Szövettan:
- temporális artéria biopszia: továbbra is fontos diagnosztikus módszer, de negatív eredmény nem zárja ki a betegséget
Hogyan kezelhető?
Az óriássejtes arteritisz sürgősségi állapot, a kezelést a diagnózis gyanúja esetén azonnal el kell kezdeni.
1. Szteroid kezelés (alapkezelés)
- nagy dózisú kortikoszteroid (pl. prednisolon)
- látászavar esetén intravénás kezelés szükséges
A tünetek általában gyorsan javulnak, azonban a kezelés hónapokig–évekig tarthat, fokozatos dóziscsökkentéssel.
2. Szteroidspóroló kezelés (modern terápia)
A mai irányelvek szerint:
- tocilizumab (IL-6 gátló) alkalmazható: csökkenti a relapszusok számát és a szteroidigényt
Egyes esetekben:
- methotrexát adása is szóba jön
3. Kiegészítő kezelés
- alacsony dózisú aszpirin mérlegelendő
- csontritkulás megelőzése (Ca, D-vitamin, szükség esetén biszfoszfonát)
A szteroidok mellékhatásai miatt rendszeres ellenőrzés szükséges:
- vércukor
- vérnyomás
- csontsűrűség
- fertőzések
Kockázati tényezők
Az óriássejtes arteritisz kialakulásának pontos oka nem ismert, de bizonyos tényezők növelik a betegség valószínűségét:
- Életkor: szinte kizárólag 50 év felett jelentkezik, leggyakrabban 70–80 éves korban
- Nem: nőknél kb. kétszer gyakoribb
- Genetikai hajlam: egyes családokban halmozottan fordul elő
- Származás: észak-európai (skandináv) populációban gyakoribb
- Polimialgia rheumatica: a betegek jelentős részénél társul
- Autoimmun háttér: az immunrendszer kóros működése szerepet játszhat
Fontos: a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorok (pl. dohányzás, magas vérnyomás) nem elsődleges kiváltói a betegségnek, de a szövődmények kockázatát növelhetik.
Életmód és házi praktikák
Az óriássejtes arteritisz kezelésének alapja a gyógyszeres terápia, de az életmódnak is fontos szerepe van – különösen a mellékhatások csökkentésében és az általános állapot javításában.
Táplálkozás
A szteroidkezelés miatt fokozott a csontritkulás, a vércukorszint-emelkedés és a testsúlynövekedés kockázata, ezért:
- fogyasszon kalciumban gazdag ételeket (tejtermékek, zöld leveles zöldségek)
- biztosítsa a megfelelő D-vitamin-bevitelt
- részesítse előnyben a mediterrán étrendet (zöldség, gyümölcs, hal, olívaolaj)
- csökkentse a cukor- és sóbevitelt
- kerülje a túlzott kalóriabevitelt (testsúlynövekedés megelőzése)
Mozgás
A rendszeres mozgás segít:
- megelőzni a csontritkulást
- csökkenteni a szteroidok mellékhatásait
- javítani az általános közérzetet
Ajánlott:
- napi séta, könnyű aerob mozgás
- kíméletes izomerősítés
- egyensúlyfejlesztő gyakorlatok (elesések megelőzésére)
Fontos: mindig az aktuális állapothoz igazítsa a terhelést!
Csontvédelem
A hosszú távú szteroidkezelés miatt kiemelten fontos:
- kalcium- és D-vitamin-pótlás
- rendszeres csontsűrűség-vizsgálat
- elesések megelőzése (biztonságos környezet, stabil cipő)
Pihenés és stresszkezelés
- biztosítson elegendő, pihentető alvást
- alkalmazzon stresszcsökkentő technikákat (pl. légzőgyakorlatok, relaxáció)
- kerülje a túlzott fizikai és pszichés megterhelést
Fertőzések megelőzése
A szteroidok gyengíthetik az immunrendszert, ezért:
- kerülje a fertőző betegekkel való szoros kontaktust
- tartsa be az alapvető higiénés szabályokat
- javasolt az életkornak megfelelő védőoltások egyeztetése orvossal
Gyógyszerszedés és ellenőrzés
- a gyógyszereket pontosan az előírás szerint szedje
- ne hagyja abba hirtelen a szteroidot
- figyelje a mellékhatásokat (pl. vércukor, vérnyomás, testsúly változása)
- járjon rendszeres kontrollvizsgálatokra
Figyelmeztető jelek
Azonnal forduljon orvoshoz, ha:
- látásromlást vagy kettőslátást tapasztal
- hirtelen új típusú fejfájás jelentkezik
- állkapocsfájdalom lép fel rágáskor
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus