Az óriássejtes arteritisz tünetei, diagnózisa és kezelése

Dr. Bodócsi Réka
Az óriássejtes arteritisz (GCA) egy nagy- és közepes ereket érintő gyulladásos betegség, amely leggyakrabban a fej artériáit, különösen a halántéktáji ereket érinti. Kezeletlen esetben súlyos szövődményekhez – elsősorban látásvesztéshez, ritkábban stroke-hoz – vezethet, ezért sürgős felismerése és kezelése kiemelten fontos.

Az óriássejtes arteritisz tünetei

A betegség leggyakoribb tünete az újonnan jelentkező, tartós fejfájás, amely többnyire a halántéktájon jelentkezik. Gyakran társul általános gyulladásos tünetekkel, így a betegek sokszor influenzaszerű panaszokról számolnak be.

Legjellemzőbb tünetek:

  • új keletű, erős, lüktető fejfájás
  • fejbőr érzékenysége (pl. fésülködéskor)
  • állkapocsfájdalom rágás közben (úgynevezett „jaw claudicatio”)
  • látászavarok (homályos látás, kettőslátás)
  • hirtelen látásvesztés az egyik szemen
  • láz, fáradtság, fogyás
  • tapintható, megvastagodott, pulzációt nem mutató halántéki ér

A betegek mintegy felénél jelentkezik a polimialgia rheumatica, amely váll- és csípőtáji fájdalommal, reggeli merevséggel jár.

Mi okozza az óriássejtes arteritiszt?

A betegség során az artériafal gyulladása alakul ki, amely az ér beszűküléséhez vezet. Ez rontja a szövetek vérellátását, különösen a szem és az agy területén.

A pontos ok nem ismert, de:

  • genetikai hajlam
  • immunrendszeri működészavar
  • környezeti tényezők

is szerepet játszhatnak.

Milyen szövődményekkel járhat?

Kezelés nélkül súlyos következmények alakulhatnak ki:

  • Vakság – a legrettegettebb szövődmény, gyakran hirtelen jelentkezik
  • Aorta aneurizma – évekkel később is kialakulhat, ezért hosszú távú követés szükséges
  • Stroke – ritkább, de súlyos következmény

Hogyan diagnosztizálható?

A diagnózis több lépésből áll, mivel a tünetek nem specifikusak.

Alapvizsgálatok:

  • részletes anamnézis és fizikális vizsgálat
  • vérvizsgálatok (süllyedés, CRP – általában emelkedettek)

Képalkotás:

Szövettan:

  • temporális artéria biopszia: továbbra is fontos diagnosztikus módszer, de negatív eredmény nem zárja ki a betegséget

Hogyan kezelhető?

Az óriássejtes arteritisz sürgősségi állapot, a kezelést a diagnózis gyanúja esetén azonnal el kell kezdeni.

1. Szteroid kezelés (alapkezelés)

  • nagy dózisú kortikoszteroid (pl. prednisolon)
  • látászavar esetén intravénás kezelés szükséges

A tünetek általában gyorsan javulnak, azonban a kezelés hónapokig–évekig tarthat, fokozatos dóziscsökkentéssel.

2. Szteroidspóroló kezelés (modern terápia)

A mai irányelvek szerint:

  • tocilizumab (IL-6 gátló) alkalmazható: csökkenti a relapszusok számát és a szteroidigényt

Egyes esetekben:

  • methotrexát adása is szóba jön

3. Kiegészítő kezelés

  • alacsony dózisú aszpirin mérlegelendő
  • csontritkulás megelőzése (Ca, D-vitamin, szükség esetén biszfoszfonát)

A szteroidok mellékhatásai miatt rendszeres ellenőrzés szükséges:

  • vércukor
  • vérnyomás
  • csontsűrűség
  • fertőzések

Kockázati tényezők

Az óriássejtes arteritisz kialakulásának pontos oka nem ismert, de bizonyos tényezők növelik a betegség valószínűségét:

  • Életkor: szinte kizárólag 50 év felett jelentkezik, leggyakrabban 70–80 éves korban
  • Nem: nőknél kb. kétszer gyakoribb
  • Genetikai hajlam: egyes családokban halmozottan fordul elő
  • Származás: észak-európai (skandináv) populációban gyakoribb
  • Polimialgia rheumatica: a betegek jelentős részénél társul
  • Autoimmun háttér: az immunrendszer kóros működése szerepet játszhat

Fontos: a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorok (pl. dohányzás, magas vérnyomás) nem elsődleges kiváltói a betegségnek, de a szövődmények kockázatát növelhetik.

Életmód és házi praktikák

Az óriássejtes arteritisz kezelésének alapja a gyógyszeres terápia, de az életmódnak is fontos szerepe van – különösen a mellékhatások csökkentésében és az általános állapot javításában.

Táplálkozás

A szteroidkezelés miatt fokozott a csontritkulás, a vércukorszint-emelkedés és a testsúlynövekedés kockázata, ezért:

  • fogyasszon kalciumban gazdag ételeket (tejtermékek, zöld leveles zöldségek)
  • biztosítsa a megfelelő D-vitamin-bevitelt
  • részesítse előnyben a mediterrán étrendet (zöldség, gyümölcs, hal, olívaolaj)
  • csökkentse a cukor- és sóbevitelt
  • kerülje a túlzott kalóriabevitelt (testsúlynövekedés megelőzése)

Mozgás

A rendszeres mozgás segít:

  • megelőzni a csontritkulást
  • csökkenteni a szteroidok mellékhatásait
  • javítani az általános közérzetet

Ajánlott:

  • napi séta, könnyű aerob mozgás
  • kíméletes izomerősítés
  • egyensúlyfejlesztő gyakorlatok (elesések megelőzésére)

Fontos: mindig az aktuális állapothoz igazítsa a terhelést!

Csontvédelem

A hosszú távú szteroidkezelés miatt kiemelten fontos:

Pihenés és stresszkezelés

Fertőzések megelőzése

A szteroidok gyengíthetik az immunrendszert, ezért:

  • kerülje a fertőző betegekkel való szoros kontaktust
  • tartsa be az alapvető higiénés szabályokat
  • javasolt az életkornak megfelelő védőoltások egyeztetése orvossal

Gyógyszerszedés és ellenőrzés

  • a gyógyszereket pontosan az előírás szerint szedje
  • ne hagyja abba hirtelen a szteroidot
  • figyelje a mellékhatásokat (pl. vércukor, vérnyomás, testsúly változása)
  • járjon rendszeres kontrollvizsgálatokra

Figyelmeztető jelek

Azonnal forduljon orvoshoz, ha:

  • látásromlást vagy kettőslátást tapasztal
  • hirtelen új típusú fejfájás jelentkezik
  • állkapocsfájdalom lép fel rágáskor

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus

Frissítve: 2026.03.25. 13:01, Megjelent: 2026.03.25. 13:01
Szénanátha
Szénanátha

A leggyakoribb tévhiteket oszlatjuk el.
Alzheimer-kór
Alzheimer-kór

Az elesés egy korai tünete lehet.
A Buerger-kór tünetei, okai és kezelése
A Buerger-kór tünetei, okai és kezelése WEBBeteg - Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász
Érszűkület - Milyen tünetek jelzik és mit tehetünk ellene?
Érszűkület - Milyen tünetek jelzik és mit tehetünk ellene? WEBBeteg - Dr. Lesznyák Judit
A tüdőembólia tünetei, okai és rizikófaktorai
A tüdőembólia tünetei, okai és rizikófaktorai WEBBeteg - Dr. Lajtos Melinda, tüdőgyógyász
Az érgyulladás (vasculitis) típusai
Az érgyulladás (vasculitis) típusai WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos
Behcet-kór: a betegség és tünetei
Behcet-kór: a betegség és tünetei WEBBeteg - Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos
Az érgyulladás (vasculitis) tünetei és kezelése
Az érgyulladás (vasculitis) tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos