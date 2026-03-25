Az óriássejtes arteritisz tünetei, diagnózisa és kezelése

Az óriássejtes arteritisz (GCA) egy nagy- és közepes ereket érintő gyulladásos betegség, amely leggyakrabban a fej artériáit, különösen a halántéktáji ereket érinti. Kezeletlen esetben súlyos szövődményekhez – elsősorban látásvesztéshez, ritkábban stroke-hoz – vezethet, ezért sürgős felismerése és kezelése kiemelten fontos.

Az óriássejtes arteritisz tünetei

A betegség leggyakoribb tünete az újonnan jelentkező, tartós fejfájás, amely többnyire a halántéktájon jelentkezik. Gyakran társul általános gyulladásos tünetekkel, így a betegek sokszor influenzaszerű panaszokról számolnak be.

Legjellemzőbb tünetek:

új keletű, erős, lüktető fejfájás

fejbőr érzékenysége (pl. fésülködéskor)

állkapocsfájdalom rágás közben (úgynevezett „jaw claudicatio”)

látászavarok (homályos látás, kettőslátás)

hirtelen látásvesztés az egyik szemen

láz, fáradtság, fogyás

tapintható, megvastagodott, pulzációt nem mutató halántéki ér

A betegek mintegy felénél jelentkezik a polimialgia rheumatica, amely váll- és csípőtáji fájdalommal, reggeli merevséggel jár.

Mi okozza az óriássejtes arteritiszt?

A betegség során az artériafal gyulladása alakul ki, amely az ér beszűküléséhez vezet. Ez rontja a szövetek vérellátását, különösen a szem és az agy területén.

A pontos ok nem ismert, de:

genetikai hajlam

immunrendszeri működészavar

környezeti tényezők

is szerepet játszhatnak.

Milyen szövődményekkel járhat?

Kezelés nélkül súlyos következmények alakulhatnak ki:

Vakság – a legrettegettebb szövődmény, gyakran hirtelen jelentkezik

Aorta aneurizma – évekkel később is kialakulhat, ezért hosszú távú követés szükséges

Stroke – ritkább, de súlyos következmény

Hogyan diagnosztizálható?

A diagnózis több lépésből áll, mivel a tünetek nem specifikusak.

Alapvizsgálatok:

részletes anamnézis és fizikális vizsgálat

vérvizsgálatok (süllyedés, CRP – általában emelkedettek)

Képalkotás:

ultrahang (halo-jel) – ma első vonalbeli vizsgálat

MR-/CT-angiográfia

PET-CT (nagyérérintettség gyanúja esetén)

Szövettan:

temporális artéria biopszia: továbbra is fontos diagnosztikus módszer, de negatív eredmény nem zárja ki a betegséget

Hogyan kezelhető?

Az óriássejtes arteritisz sürgősségi állapot, a kezelést a diagnózis gyanúja esetén azonnal el kell kezdeni.

1. Szteroid kezelés (alapkezelés)

nagy dózisú kortikoszteroid (pl. prednisolon)

látászavar esetén intravénás kezelés szükséges

A tünetek általában gyorsan javulnak, azonban a kezelés hónapokig–évekig tarthat, fokozatos dóziscsökkentéssel.

2. Szteroidspóroló kezelés (modern terápia)

A mai irányelvek szerint:

tocilizumab (IL-6 gátló) alkalmazható: csökkenti a relapszusok számát és a szteroidigényt

Egyes esetekben:

methotrexát adása is szóba jön

3. Kiegészítő kezelés

alacsony dózisú aszpirin mérlegelendő

csontritkulás megelőzése (Ca, D-vitamin, szükség esetén biszfoszfonát)

A szteroidok mellékhatásai miatt rendszeres ellenőrzés szükséges:

vércukor

vérnyomás

csontsűrűség

fertőzések

Kockázati tényezők

Az óriássejtes arteritisz kialakulásának pontos oka nem ismert, de bizonyos tényezők növelik a betegség valószínűségét:

Életkor: szinte kizárólag 50 év felett jelentkezik, leggyakrabban 70–80 éves korban

Nem: nőknél kb. kétszer gyakoribb

Genetikai hajlam: egyes családokban halmozottan fordul elő

Származás: észak-európai (skandináv) populációban gyakoribb

Polimialgia rheumatica: a betegek jelentős részénél társul

Autoimmun háttér: az immunrendszer kóros működése szerepet játszhat

Fontos: a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorok (pl. dohányzás, magas vérnyomás) nem elsődleges kiváltói a betegségnek, de a szövődmények kockázatát növelhetik.

Életmód és házi praktikák

Az óriássejtes arteritisz kezelésének alapja a gyógyszeres terápia, de az életmódnak is fontos szerepe van – különösen a mellékhatások csökkentésében és az általános állapot javításában.

Táplálkozás

A szteroidkezelés miatt fokozott a csontritkulás, a vércukorszint-emelkedés és a testsúlynövekedés kockázata, ezért:

fogyasszon kalciumban gazdag ételeket (tejtermékek, zöld leveles zöldségek)

biztosítsa a megfelelő D-vitamin-bevitelt

részesítse előnyben a mediterrán étrendet (zöldség, gyümölcs, hal, olívaolaj)

csökkentse a cukor- és sóbevitelt

kerülje a túlzott kalóriabevitelt (testsúlynövekedés megelőzése)

Mozgás

A rendszeres mozgás segít:

megelőzni a csontritkulást

csökkenteni a szteroidok mellékhatásait

javítani az általános közérzetet

Ajánlott:

napi séta, könnyű aerob mozgás

kíméletes izomerősítés

egyensúlyfejlesztő gyakorlatok (elesések megelőzésére)

Fontos: mindig az aktuális állapothoz igazítsa a terhelést!

Csontvédelem

A hosszú távú szteroidkezelés miatt kiemelten fontos:

kalcium- és D-vitamin-pótlás

rendszeres csontsűrűség-vizsgálat

elesések megelőzése (biztonságos környezet, stabil cipő)

Pihenés és stresszkezelés

Fertőzések megelőzése

A szteroidok gyengíthetik az immunrendszert, ezért:

kerülje a fertőző betegekkel való szoros kontaktust

tartsa be az alapvető higiénés szabályokat

javasolt az életkornak megfelelő védőoltások egyeztetése orvossal

Gyógyszerszedés és ellenőrzés

a gyógyszereket pontosan az előírás szerint szedje

ne hagyja abba hirtelen a szteroidot

figyelje a mellékhatásokat (pl. vércukor, vérnyomás, testsúly változása)

járjon rendszeres kontrollvizsgálatokra

Figyelmeztető jelek

Azonnal forduljon orvoshoz, ha:

látásromlást vagy kettőslátást tapasztal

hirtelen új típusú fejfájás jelentkezik

állkapocsfájdalom lép fel rágáskor

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus