Segítsünk! - Az időskori elesés megelőzése

Az időskor számos rizikóállapotot hordoz magában. Mivel a biológiai öregedés nem előzhető meg, legfeljebb lassítható vagy leplezhető, az öregedéssel járó új veszélyforrások megjelenését mind az időseknek, mind családtagjaiknak el kell fogadniuk, és minden tőlük telhetőt meg kell tenni a balesetek megelőzése érdekében.

Az egyik legfontosabb és legtöbb problémát okozó változás a mozgásképesség, a mobilitás hanyatlása, az elesés valószínűségének megnövekedése.

A mozgás korlátozottsága súlyosan kihat az érzelmi állapotra és a mentális funkciókra is. A hanyatló mozgásképesség miatt az emberi kapcsolatok a ritkább találkozások miatt elszegényednek, fokozatos izolálódás alakul ki. Az izomműködés csökkenése az önellátás romlásának irányába hat, a személyi higiéné és az általános egészségi állapot is romlik. Az immobilitás, az ingerszegénység a szellemi funkciók hanyatlásához vezet.

Figyeljünk az idősekre!

A fiziológiai mutatók, a lelki és gondolkodásbeli hatások, illetve a mozgásképesség romlása olyan önmagát gerjesztő folyamatot indukál, amelynek következtében az idős ember halála kellő odafigyelés nélkül a vártnál hamarabb bekövetkezhet.

Külön figyelmet érdemel az idős személyek elesés miatti veszélyeztetettsége. Az előrehaladott korú személyek számára egy esetleges elesés sokkal kisebb hatásokra bekövetkezhet, és komoly következményekkel járhat, mint fiatalabb korban.

Az elesés okai lehetnek:

fájdalomból vagy egyéb okból adódó mozgáskorlátozottság,

a látás- és hallás romlása,

szédülés vagy hirtelen, pillanatnyi eszméletvesztés, gyógyszerszedés, alkoholhatás,

bármilyen kórállapot, a környezet nem megfelelő kialakítása.

Az elesés veszélyére fokozottan figyelmeztető jel lehet a gyógyszerszedés (négy vagy több készítmény egyidejűleg), előzőleg történt elesés, heveny kórállapot, krónikus mozgásrendszeri betegség.

Miben segíthet a család?

Nagyon fontos, hogy a család kellő odafigyeléssel viseltessen az idős családtagok iránt. A mozgáskészségben beálló bármiféle, főleg negatív változásra érzékenyen reagálni szükséges, az idős ember további életének átstrukturálásával. A ritkán bekövetkező, hirtelen megnövekedett fizikai aktivitás is veszélyes lehet, mivel a szervezet idős korban már lassabban reagál a nagyobb terhelést jelentő változásokra.

A legfontosabb a lakókörnyezet átalakítása. A veszélyt jelentő faktorokat minimálisra kell csökkenteni, például az ágyra leesésgátló szerelésével, a fürdőszoba átalakításával (kapaszkodók, csúszásgátlók, ülő alkalmatosságok beszerzése), a szőnyegek eltüntetésével, a küszöbök leszerelésével.

Az alacsony, nehezen észrevehető tárgyakat el kell távolítani, a lakótér zsúfoltságát meg kell szüntetni. Ha lehetséges, az idős ember mozgási útvonalát úgy kell kialakítani, hogy ne kelljen lépcsőn közlekednie.

Magány: nagy veszély

Az időskor nagy veszélye az elmagányosodás. Szervezzünk a család idős tagjainak is programot, lehetőségeinkhez mérten vonjuk be őket is a család életébe: a hasznosság érzése megelőzheti a pszichés problémák kialakulását, így az öngerjesztő folyamat újabb elemét iktathatjuk ki. Kisebb feladatokkal a szellemi leépülés veszélye is csökkenthető.

A fent leírtakat mindannyiunknak meg kell fontolnunk, mivel idősödő családtagjaink egészsége nagyban rajtunk is múlik, és azt se felejtsük el, hogy egyszer mi is leszünk öregek.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos