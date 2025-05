Az elhízás szexualitásra gyakorolt hatásai

Egy friss, 2025-ös tanulmány egy ellentmondásokkal, bizonytalansággal teli kényes témát boncolgat. Valójában rendkívül kevés szakirodalom áll rendelkezésre az elhízás szexualitásra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az elhízás és a szexuális jólét is több tényezőre vezethető vissza, és bonyolult összefüggésben állnak egymással, most megpróbáljuk számba venni a róluk szóló tudományos tényeket.

A szakirodalomban a női szexuális diszfunkcióval és az elhízással foglalkozó tanulmányok főként a menopauza időszakára korlátozódnak, figyelmen kívül hagyva a többi életszakaszt és egyéb hormonális hatásokat. Nem szabad elmenni a pszichoszociális tényezők mellett sem, hiszen a hangulatzavarok, a testkép, az önértékelés és az elhízás mind-mind kapcsolódnak egymáshoz, valamint a szexualitáshoz.

Az anyagcsere-helyzet szerepe

A férfi szexuális diszfunkció (főként a merevedési problémák) ismert kockázati tényezője az elhízás, a nők esetében azonban az összefüggés nem ennyire egyértelmű. Egy 2012-es, mintegy 3000 fő részvételével zajló felmérés nem talált jelentős különbségeket a szexuális elégedettségben a különböző BMI csoportok között, bár megjegyzendő, hogy a testtömeg-index (BMI) mint diagnosztikai eszköz már jó ideje elavultnak számít. A férfi szexuális diszfunkció taglalásánál szükséges megemlíteni egy újfajta szemléletet, mely szerint létezik egészséges és egészségtelen elhízás. Az úgynevezett egészséges elhízás esetén a BMI bár 30 fölötti, nincsen hasi elhízás, magas vérnyomás, lipid- vagy glükózanyagcsere-zavar. Ezek a férfiak kevésbé küzdenek merevedési zavarral, ami egyértelműen azt mutatja, hogy az anyagcserének nagyobb hatása van a szexuális funkciókra, mint az elhízásnak. Ezzel összefüggésben több tanulmány is igazolta, hogy az anyagcsere paraméterek rendszeres ellenőrzése (illetve természetesen megfelelő értéken tartása) nagyobb mértékben javított a szexuális funkciókon, mint a fogyás.

A hormonok szerepe

Az elhízás hormonális hátterét vizsgálva megállapítható, hogy a férfiak esetén a magasabb ösztradiol szint, valamint a tesztoszteron-ösztrogén megváltozott aránya befolyásolhatja a szexuális vágyat és izgalmat, továbbá testi változásokat is előidézhet (ilyen például a gynecomastia, a megnagyobbodott férfimell).

Az elhízás okozta gyulladás szerepe

Az elhízás okozta gyulladás csökkentheti a nitrogén-oxid felszabadulását, melynek fontos szerepe van a nemi izgalom kialakulásában. Az elhízás következtében károsodott érfunkciók pedig szintén gátolhatják a szexuális izgalmat, illetve a nemi szerveket behálózó idegek működését.

A BMI szerepe

Az elhízott és túlsúlyos nők szexuális diszfunkcióját egy 2024-es tanulmányban vizsgálták. Bár a vonatkozó BMI kategóriák esetén viszonylag magas (49,7%, illetve 26,9%) előfordulási arányt kaptak, a női szexuális diszfunkció és az elhízás közötti kapcsolat nem volt egyértelműen megállapítható. Ugyanakkor, a magasabb BMI sokszor gyengébb izgalommal, gyengébb nedvesedéssel és kevesebb orgazmussal járt.

Az elhízás szövődményeinek szerepe

Az elhízás következtében megnő a krónikus betegségek kialakulásának kockázata, amelyek aztán befolyásolhatják a hormonális és keringési rendszert, a medencefenék működését, testszerte, illetve a nemi szervek környékén gyulladást idézhetnek elő. A rosszabb egészségi állapot összefügg a csökkent szexuális és fizikai aktivitással. Ezzel magyarázható, hogy a mozgásszegény életmódot folytató nőknél kétszer-háromszor gyakoribb a szexuális problémák megjelenése, mint aktív társaiknál.

Az elhízás növeli továbbá a medencefenék-diszfunkció, a vizelet- és székletinkontinencia, valamint a kismedencei szervek előreesésének (prolapsusának) esélyét, melyek szintén negatív irányban befolyásolhatják a szexuális izgalmat és orgazmust, továbbá fájdalmas aktust is előidézhetnek.

Az elhízás mentális hatásai

A testi változásokon túl az elhízás a mentális egészségre is hatással van. A hangulatzavarok, rossz testkép, alacsony önértékelés mind aláássa a szexuális funkciókat, sőt egyes pszichiátriai betegségekre alkalmazott gyógyszerek hatnak a testsúlyra és a szexualitásra, vagyis a kapcsolat rendkívül összetett. Az elhízott embereknek mindazonáltal kulturális megbélyegzéssel is szembesülniük kell. Felmérések alapján a magasabb testtömeg-indexszel rendelkezők elégedetlenebbek családi- és partnerkapcsolataikkal, iskolájukkal, munkájukkal.

Egy 2024-es tanulmány megállapította, hogy elhízott nőknél a testsúlycsökkenés – főként életmódváltás révén – jobb szexuális működést eredményezett. A gyomorszűkítő műtéteket követő első évben szintén javultak a szexuális funkciók, azonban hosszú távú eredményekről nem sikerült információt gyűjteni a vizsgálatok kis száma, rövid követési ideje és az alanyok kilépése miatt. Szintén kevés vizsgálat történt a fogyás utáni problémákról, mint az esetleges gyomor-bélrendszeri tünetek, testképmegváltozás, bőrfelesleg, visszahízás szexuális hatásairól. Nem elhanyagolandók a kapcsolati tényezők sem (akár a partnerhez való hozzáférés), a társadalmi igazságtalanság vagy a minőségi szexuális orvosi ellátás hiánya, melyek mind-mind fokozhatják a szexuális működéssel kapcsolatos aggodalmakat.

A jó hír, hogy a minőségi táplálkozás, a rendszeres mozgás, megfelelő alvás és a stressz csökkentése javíthat a szexuális jóléten.

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: A (Reluctant) Look at the Data on Obesity and Sexuality (Medscape)