Edzésterv elhízás ellen

szerző: Lukács Zita, személyi edző - Ózon Wellness
frissítve:

Ezt a személyi edző által kidolgozott 12 hetes edzéstervet fogyni vágyó kezdő sportolók számára ajánljuk.

Jó tudni, mielőtt belefog az edzésbe

  • Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
  • Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
  • Ha a gyakorlatok végzésénél fájdalmat érez, hagyja abba azok végrehajtását!
  • Ha a gyakorlat kivitelezésében bizonytalan, kérje szakértő segítségét!
  • A súlyválasztás akkor megfelelő, ha az utolsó sorozat utolsó gyakorlatát is szabályosan tudja végrehajtani, de már érzi az izomcsoport fáradását, és nem lenne képes még egy sorozat végrehajtására.
  • A pulzuskontroll jelölésnél figyeljen arra, hogy a sportolás során a pulzus a maximális pulzus 65-70 százalékában maradjon.
  • Az ismétlések száma edzettségi szinttől is függ, ha túl sok vagy túl kevés a sorozat vagy az ismétlésszám, annak megfelelően csökkentse, illetve növelje.
  • A gyakorlatok végrehajtásánál keletkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

Elhízott nő edz

Edzésterv heti bontásban

Heti edzéstervek
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét

1. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 20 perc
Hasprés talajon 4x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 20 perc
Hasprés talajon 4x20
Séta 10 perc

2. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 25 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 25 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

3. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

4. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 35 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 35 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

5. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

6. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 50 perc
Egykezes súlyzó (2kg):
- Talajon fekve, melltől nyomás 5x20
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 50 perc
Hason fekve talajon:
- Homlok a talajon, páros kar elemelés 3x10
- Homlok a talajon, páros láb elemelés 3x10
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

7. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Fit-ball:
- Guggolás 4x20
- Hason a labdán páros karnyújtás fül mellett 4x15
- Háton a labdán egykezes súlyzóval mellnyomás 4x15
- Hasprés a labdán 5x20
Séta 10 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 50 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Fit-ball:
- Labdán ülve oldal emelés 2kg-os súlyzó 4x12
- Labdán ülve vállról nyomás 2 kg-os súlyzó 4x12
- Labdán ülve bicepsz 3kg-os súlyzó 4x12
- Hasprés labdán 5x20
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

8. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Negatív padon hasprés 3x20
Feltett lábbal hasprés 3x20
Négykézláb támasz: kar ellentétes nyújtott láb emelés 3-3x15
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc
Gimnaszitka-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Egykezes súlyzóval (2 kg):
Oldal emelés 4x15
Előre emelés 4x15
Beforgatás bicepsz 4x15
Vállból nyomás 4x12
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

9. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Talajon fekvenyomás francia rúddal 20
- Térdelő fekvőtámasz 15
- Guggolás labdával 20
- Hasprés 30

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc
Gimnaszitka-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
Egykezes súlyzóval (2kg):
- Oldal emelés 20
- Előre emelés 20
- Kalapács bicepsz 20
- Hasprés 20

10. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Guggolás Fit-ball 20
- Guggolás Bosu 20
- Fellépés step-padra 20
- Hasprés talajon 2x3x20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő 60 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Térdelő fekvőtámasz 15
- Guggolás széles terpeszben 20
- Hasprés Fit-ball labdán 20
- Állva oldalemelés 2kg-os súlyzóval 15
- Hasprés talajon 20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

11. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Mellnyomás egykezes súlyzóval 15
- Lehúzás csigán széles fogással 15
- Előre emelés egykezes súlyzóval 15
- Kalapács bicepsz egykezes súlyzóval 15
Döntött padon hasprés 4x20
Talajon hasprés 4x20

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő 60 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Guggolás Fit-ball 20
- Guggolás Bosu 20
- Fellépés step-padra 20
Hasprés talajon 2x3x20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

12. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
Egykezes súlyzóval (2kg):
- Oldal emelés 20
- Előre emelés 20
- Kalapács bicepsz 20
- Hasprés 20
Döntött padon hasprés 4x20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Guggolás labdával széles terpeszben 20
- Guggolás széles terpeszben 20
- Guggolás labdával szűk terpesz 15
- Hasprés labdára feltett lábbal 20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Forrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness

Frissítve: 2025.11.13. 18:00, Megjelent: 2015.12.03. 14:57
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Edzésterv téma, Elhízás téma

