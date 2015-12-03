Edzésterv elhízás ellen

Ezt a személyi edző által kidolgozott 12 hetes edzéstervet fogyni vágyó kezdő sportolók számára ajánljuk.
Jó tudni, mielőtt belefog az edzésbe
- Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
- Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
- Ha a gyakorlatok végzésénél fájdalmat érez, hagyja abba azok végrehajtását!
- Ha a gyakorlat kivitelezésében bizonytalan, kérje szakértő segítségét!
- A súlyválasztás akkor megfelelő, ha az utolsó sorozat utolsó gyakorlatát is szabályosan tudja végrehajtani, de már érzi az izomcsoport fáradását, és nem lenne képes még egy sorozat végrehajtására.
- A pulzuskontroll jelölésnél figyeljen arra, hogy a sportolás során a pulzus a maximális pulzus 65-70 százalékában maradjon.
- Az ismétlések száma edzettségi szinttől is függ, ha túl sok vagy túl kevés a sorozat vagy az ismétlésszám, annak megfelelően csökkentse, illetve növelje.
- A gyakorlatok végrehajtásánál keletkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget!
Edzésterv heti bontásban
|
1. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 4x20
| Séta
| 10 perc
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 4x20
| Séta
| 10 perc
|
2. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 25 perc
| Hasprés talajon
| 5x20
| Séta
| 10 perc
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 25 perc
| Hasprés talajon
| 5x20
| Séta
| 10 perc
|
3. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Hasprés talajon
| 5x20
| Séta
| 10 perc
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Hasprés talajon
| 5x20
| Séta
| 10 perc
|
4. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 35 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 35 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
5. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 45 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
6. hét
|
Kedd
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 50 perc
| Egykezes súlyzó (2kg):
|
| - Talajon fekve, melltől nyomás
| 5x20
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Csütörtök
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 50 perc
| Hason fekve talajon:
|
| - Homlok a talajon, páros kar elemelés
| 3x10
| - Homlok a talajon, páros láb elemelés
| 3x10
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
7. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 55 perc
| Fit-ball:
|
| - Guggolás
| 4x20
| - Hason a labdán páros karnyújtás fül mellett
| 4x15
| - Háton a labdán egykezes súlyzóval mellnyomás
| 4x15
| - Hasprés a labdán
| 5x20
| Séta
| 10 perc
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 50 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 55 perc
| Fit-ball:
|
| - Labdán ülve oldal emelés 2kg-os súlyzó
| 4x12
| - Labdán ülve vállról nyomás 2 kg-os súlyzó
| 4x12
| - Labdán ülve bicepsz 3kg-os súlyzó
| 4x12
| - Hasprés labdán
| 5x20
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
8. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 55 perc
| Negatív padon hasprés
| 3x20
| Feltett lábbal hasprés
| 3x20
| Négykézláb támasz: kar ellentétes nyújtott láb emelés
| 3-3x15
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta
| 25 perc
| Gimnaszitka-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 55 perc
| Egykezes súlyzóval (2 kg):
|
| Oldal emelés
| 4x15
| Előre emelés
| 4x15
| Beforgatás bicepsz
| 4x15
| Vállból nyomás
| 4x12
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
9. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| - Talajon fekvenyomás francia rúddal
| 20
| - Térdelő fekvőtámasz
| 15
| - Guggolás labdával
| 20
| - Hasprés
| 30
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta
| 25 perc
| Gimnaszitka-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Séta
| 10 perc
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| Egykezes súlyzóval (2kg):
|
| - Oldal emelés
| 20
| - Előre emelés
| 20
| - Kalapács bicepsz
| 20
| - Hasprés
| 20
|
10. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| - Guggolás Fit-ball
| 20
| - Guggolás Bosu
| 20
| - Fellépés step-padra
| 20
| - Hasprés talajon
| 2x3x20
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő
| 60 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| - Térdelő fekvőtámasz
| 15
| - Guggolás széles terpeszben
| 20
| - Hasprés Fit-ball labdán
| 20
| - Állva oldalemelés 2kg-os súlyzóval
| 15
| - Hasprés talajon
| 20
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
|
11. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| - Mellnyomás egykezes súlyzóval
| 15
| - Lehúzás csigán széles fogással
| 15
| - Előre emelés egykezes súlyzóval
| 15
| - Kalapács bicepsz egykezes súlyzóval
| 15
| Döntött padon hasprés
| 4x20
| Talajon hasprés
| 4x20
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő
| 60 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| - Guggolás Fit-ball
| 20
| - Guggolás Bosu
| 20
| - Fellépés step-padra
| 20
| Hasprés talajon
| 2x3x20
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
|
12. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| Egykezes súlyzóval (2kg):
|
| - Oldal emelés
| 20
| - Előre emelés
| 20
| - Kalapács bicepsz
| 20
| - Hasprés
| 20
| Döntött padon hasprés
| 4x20
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
|
Szerda
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 30 perc
| Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta
| 25 perc
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
| Hasprés talajon
| 2x3x20
|
Péntek
| Gyakorlat
| Sorozat x Ismétlésszám
| Séta (Pulzuskontroll)
| 60 perc
| Köredzés (5x):
|
| - Guggolás labdával széles terpeszben
| 20
| - Guggolás széles terpeszben
| 20
| - Guggolás labdával szűk terpesz
| 15
| - Hasprés labdára feltett lábbal
| 20
| Gimnasztika-nyújtás
| 20 perc
Forrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness