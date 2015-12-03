Edzésterv elhízás ellen

Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 55 perc Fit-ball: - Guggolás 4x20 - Hason a labdán páros karnyújtás fül mellett 4x15 - Háton a labdán egykezes súlyzóval mellnyomás 4x15 - Hasprés a labdán 5x20 Séta 10 perc