Mellnövekedés férfiaknál - Mi lehet az oka?

Tudni kell, hogy férfiban is jelentkezhet emlődaganat. Bár ennek előfordulása százszor ritkább, mint a nőknél, a lefolyása általában súlyosabb. A heredaganat viszont - ami ráadásul fiatalabb életkorban jelentkezhet - szintén okozhat gynecomastiát. Ezért is nagyon fontos férfiaknál a here rendszeres önvizsgálata.