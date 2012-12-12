Az elhízás paradoxon - Valóban ártalmas a kövérség?

A közhiedelem szerint a karcsúság egyet jelent az egészséggel, ráadásul tanulmányok sokasága támasztja alá az elhízás egészségre gyakorolt ártalmait. Egyes kutatások azonban látszólag megkérdőjelezik az összefüggést, és kapcsolatot találtak a súlytöbblet és a krónikus betegségekből való gyógyulás között.

Mi az elhízás paradoxon?

Az elhízás paradoxon (obezitás paradoxon) szerint 25 kg/m2-es BMI érték feletti, azaz túlsúlyos krónikus betegek gyógyulási hajlama sokszor jobb, mint a normál súlyú betegeké. Ezen eredmények alapján úgy tűnik, hogy a túlsúly bizonyos esetekben képes előnyöket biztosítani a krónikus betegek számára.

Különböző, egymástól független betegségek esetén volt mérhető a paradoxon.

Klasszikus példa a szívelégtelenség, ahol a túlsúlyos betegek túlélése a statisztikák szerint jobb, mint a normál tartományba eső BMI-vel élőké.

Szívinfarktus esetén az enyhén túlsúlyos betegek túlélési esélye is kedvezőbb.

Krónikus vesebetegségben szenvedő, dialízisre szoruló betegeknél a soványabb betegeknek rosszabbak a kilátásaik, mint a túlsúllyal élőké.

Szepszis, súlyos tüdőgyulladás vagy más okból intenzív osztályos ellátásra szoruló betegeknél szintén a normál súlyú betegek halálozási aránya a magasabb a túlsúlyosakéhoz képest.

A paradoxon a szakemberek szerint ugyanakkor a felületes értelmezéssel szemben nem kérdőjelezi meg azt, amit az elhízás és a krónikus betegségek, illetve általában az életkilátások kapcsolatáról eddig tudtunk.

Miért nem valódi paradoxon?

Csak fennálló betegségekre érvényes, nem azok megelőzésére

A leegyszerűsítő értelmezésekkel szemben fontos látni, hogy az elhízás paradoxont mutató esetekben már fennálló, súlyos és életet veszélyeztető betegségek túlélési esélyeiről beszélünk. Az elhízás ezekben a kórképekben is fontos kockázati tényező, ezért a normál testsúly hozzájárul megelőzésükhöz. Arról van szó, hogy bizonyos súlyos/előrehaladott esetekben rövid- és középtávon előnyt jelenthet a szervezet számára, ha a zsírtöbblet formájában rendelkezik energiatartalékkal, ami bizonyos krízishelyzetekben segítheti a túlélést.

Nem érvényes minden betegségre

A számos példa ellenére a betegségek többségénél semmilyen előnye nincs a kisebb túlsúlynak sem. Például a hirtelen szívhalál bekövetkezése, a mozgásszervi fájdalmak, a cukorbetegség hosszú távú szövődményei és számos más gyakori krónikus betegség esetében semmiféle pozitív hatása nincs a többletkilóknak.

Statisztikai hiba lenne? Az elhízás paradoxon jelensége sem tekinthető még elfogadottnak. A legfőbb kritika alapja az, hogy a súlyos betegség, leromlott általános állapot sokszor gyors fogyással jár, és idősebb életkorban is általános az izomtömegvesztés. Ezalapján az alacsonyabb BMI sokszor a legyengült állapotot jelzi, így természetesen rosszabbak a halálozási mutatók, ebből pedig nem lehet arra következtetni, hogy a túlsúly vagy az elhízás előnyökkel járna a beteg számára.

Csak kisebb mértékű súlytöbblet esetén igaz

Az elhízás paradoxont alátámasztó vizsgálatok a túlsúly (BMI 25-30) és/vagy az I. fokú elhízás (BMI 30-35) esetenként előnyös hatásáról szóltak. A 35 kg/m2 értéket meghaladó BMI már súlyos elhízásnak minősül, és a betegség prognózisa szempontjából minden vizsgálat szerint veszélyes.

Csak a metabolikusan egészségesekre igaz

Néhány elhízott beteg metabolikusan egészséges marad, ezen egyének állóképessége jobb, mint a metabolikus zavarokkal küzdő társaiké. Akkor tekinthető valaki metabolikusan egészségesnek, ha a metabolikus szindróma kritériumai közül legfeljebb egy teljesül, például az elhízás.

Arról van tehát szó, hogy a mérsékelt súlytöbblet akkor járhat akár előnyökkel is, amennyiben az (még) nem okozott kóros vérzsírszinteket, diabéteszt vagy magas vérnyomást. Amennyiben ezek közül bármelyik fennáll, akkor már eltűnnek a statisztikákból az esetleges előnyök. A tapasztalat azonban sajnos az, hogy a túlsúly és az elhízás idővel társul magas koleszterin- vagy triglicerid szintekkel, magas vércukorszinttel, hipertóniával.

Összegzés és következtetések

Az elhízás paradoxont képviselő kutatók is felhívják arra a figyelmet, hogy az összefüggést egészséges egyénekre nem szabad kivetíteni! A betegségek megelőzésében változatlanul fontos az egészséges életmód és a normál testsúly elérése, fenntartása.

A tanulság inkább az, hogy krónikus betegeknél nem szabad drasztikus fogyókúrába kezdeni, a testsúlycsökkentés pedig személyre szabott és fokozatos legyen, a kezelőorvos kontrollja mellett. Figyelni kell a krónikus betegek túlzott mértékű fogyásának megelőzésére, és ha a beteg túl gyorsan veszítené el betegsége következményeként a testtömegét, akkor a táplálásterápia (megfelelő étrend, szükség esetén tápszerek) is legyen része a kezelésnek.

