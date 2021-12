Emésztési problémák - 10 tipp a mindennapi élethez

A hasmenés és egyéb emésztési problémák, komoly gondokat okozhatnak mindazoknak, akik ezektől szenvednek. Kövesse tippjeinket, hogy a mindennapok könnyebbek legyenek!

Az emésztési problémáknak számos oka lehet: mint az ételben található baktériumok, fertőzés, stressz, bizonyos gyógyszerek, krónikus egészségügyi állapotok (pl. colitis, Crohn betegség, irritábilis bél szindróma). Ám bármi is legyen a kiváltó ok, a gyakori emésztési problémák komoly napi kihívásokat jelentenek, és mindemellett meglehetősen kínosak is.

Az orvos gyógyszert írhat fel, illetve táplálkozási útmutatót adhat, hogy segítsen az emésztési problémáin, ám két orvosi vizsgálat között is sokat tehet mindazért, hogy jobban érezze magát.

1. Tartsa magát a kezelési tervhez!

Mi okozza a fokozott gáztermelést és mit tehetünk ellene?

Orvosa az emésztési problémák meghatározása után, minden bizonnyal kezelési tervet fog javasolni. Ez magába foglalja a gyógyszeres kezelést, bizonyos ételek kerülését, és egyes új szokásokat is. Minden bizonnyal bizonyos időbe fog telni, míg hozzászokik ezekhez, ám próbálja betartani az orvos utasításait.

2. Ismerje a kiváltó tényezőket!

Számos dolog válthat ki emésztési problémákat, ám ezek egyénenként különbözőek.

Figyelje meg, melyek azok az ételek és italok, étkezési szokások, melyek kiváltják a panaszait!

A kávé, tejtermékek és szénsavas italok, például gázosodást vagy hasmenést okozhatnak. Vezessen nyilvántartást arról, mely gyógyszerek váltják ki a problémáit, és melyek segítenek, milyen események és helyzetek fokozzák a panaszait, esetleg a menstruáció befolyásolja-e.

3. Fontos a kiegyensúlyozott étrend!

A kiegyensúlyozott étrend segít megelőzni az emésztési problémákat, illetve a panaszokat is enyhíti. Kövesse az orvos utasításait arra vonatkozólag, hogy mit egyen és mely ételeket jobb kerülnie.

Ügyeljen az adagok méretére és arra, milyen gyakran és milyen gyorsan étkezik. Az, hogy mely élelmiszereket fogyaszthatja az emésztési problémától, és attól függ milyen ételekre érzékeny. Íme néhány általános szabály, melyet érdemes szem előtt tartani:

Fokozatosan iktasson be több rostot az étrendjébe! A rostban gazdag élelmiszerek segítenek az emésztést szabályozni, a puffadást, bélgázosodást megelőzni.

Étkezzen többször kevesebbet, hogy megakadályozza a hirtelen bélösszehúzódást, melyet a nagy étkezések okozhatnak.

4. Maradjon hidratált!

A víz alapvető fontosságú a jó egészséghez és az egészséges bélműködéshez, emellett úgy segít megőrizni a székelt puhaságát, hogy az szilárd és jól formázott marad. Kerülje a kávét és a szénsavas üdítőitalokat, melyek emésztési problémákat okozhatnak.

Hasmenés esetén, különösen fontos a kiszáradás elkerülése. A víz és a sportitalok (melyek pótolják az elvesztett ásványi anyagokat, elektrolitokat) jó választás ilyenkor. A koffein és az alkohol azonban, további vizet von el a szervezettől.

Növelje a folyadékbevitelt melegben és testedzés alatt.

Utazás közben, pedig a hasmenés elkerülése érdekében palackozott vizet fogyasszon minden olyan helyen, ahol potenciálisan szennyezett lehet a víz. Ne feledje, hogy a szennyezett vizet jégkocka és teakészítésre, zöldség és gyümölcsmosásra is használhatják!

5. Figyeljen a higéniára

Mindig mosson alaposan kezet WC használat után, illetve főzés és étkezés előtt. Mindez segít megelőzni, hogy a potenciálisan veszélyes baktériumok az élelmiszerre kerüljenek. Ha a hasmenéstől fáj a végbél környéke, használjon annak tisztítására puha, nedves törlőkendőt. Tartsa a bőrét szárazon, és viseljen jól szellőző pamut alsóneműt és laza ruhát.

6. Felkészülés vészhelyzetre

Függetlenül attól, milyen gondosan tartja magát az előírásokhoz, balesetek mindig történhetnek. Mindig legyen Önnél diszkrét, hordozható csomag vész esetére, mely tartalmaz gyorsan ható gyógyszert puffadásra vagy hasmenésre, nedves törlőkendő, extra alsónemű, eldobható betétet, és műanyag zacskó, melybe a szennyes alsót teheti. Amennyiben rendszeres széklet inkontinenciát tapasztal, forduljon orvoshoz.

7. Kerülje a stresszt

A stressz gyakori kiváltója az emésztési problémáknak.

Próbáljon ki olyan stressz-kezelési módszereket, mint a jóga, a meditáció, vagy a hobbijával való foglalatoskodás.

Ha attól tart, hogy emésztési problémája zavarba hozza a jógaedzésen, szerezzen be egy oktató DVD-t, és végezze otthon a gyakorlatokat.

8. Keressen támogatást!

Ne próbálja elrejteni a problémáját a család és a barátai előtt! Segítsen nekik megérteni, hogyan, mikor és milyen hatással vannak azok az életére. Mondja el nekik, hogyan segíthetnek. Az is sokat segíthet, ha olyanokkal találkozik, akiknek hasonló problémáik vannak.

9. Legyen felelős!

Ha úgy érzi a gyógyszer, amit orvosa felírt nem hatékony vagy a mellékhatásai zavaróak, kérjen másikat! Mielőtt a recept nélkül kapható készítményeket kipróbálná, kérje ki kezelőorvosa véleményét a lehetséges mellékhatásokról, vagy esetleges gyógyszerkölcsönhatásokról.

10. Óvakodjon a „csodamódszerektől”

Az emésztési problémák olyan alternatív kezelési módjairól, mint a végbéltisztítás vagy a böjt sokat hallani.

Bár néhány alternatív kezelési mód ígéretesen hangzik, ám egyesek kifejezetten veszélyesek. Mindig kérje ki orvosa véleményét, mielőtt alternatív módszert próbálna ki.

