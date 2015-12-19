Potencianövelő szerek - Mi várható a merevedési zavarokra ajánlott készítményektől?

Összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat a potencianövelőkről, amit minden férfi feltesz, ha nehézségei támadnak az erekciójával.

Mikor használ a potencianövelő, mikor érdemes szedni?

Ahhoz, hogy a potencianövelő gyógyszerek kifejtsék a hatásukat, megfelelően stimulált szexuális állapot szükséges. Ez azt jelenti, hogy egyik készítmény sem nyújt segítséget az alacsony libidóval járó szexuális problémák esetén, szexuális vonzalom hiányában sem használ.

A PDE-5-gátló gyógyszercsoport hatásának alapja, hogy az ún. foszfodiészteráz enzim hatásának gátlása révén elnyújtja a péniszben a barlangos test simaizmainak elernyedését. Amikor ezek az izmok összehúzódnak, akkor a barlangos testből kipréselődik a vér, és a pénisz merevsége gyorsan csökken. Értelemszerűen, minél hosszabb ideig ernyedtek ezek az izmok a gyógyszer hatására, annál tovább tartható fenn a hímvessző merev állapota. Szexuális vágy nélkül ez a hatásmechanizmus azonban önmagában nem biztosít erekciót.

Szintén nem nyújt megoldást a potencianövelő tabletta számos olyan esetben, amikor a nemi szervek komolyabb eltérései állnak a merevedési zavar hátterében. Amennyiben az idegi szabályozás problémái, vagy a véráramlás akadályozottsága gátolják az erekciót, a potencianövelők simaizom-ellazító hatása nem elegendő a merevedéshez.

Az esetek többségében a merevedési zavar jól kezelhető gyógyszeres úton, a vérellátás és a simaizomzat szabályozásán keresztül. Urológus szakorvost felkeresésével állapítható csak meg, hogy mi a legmegfelelőbb kezelési mód. A korrekt diagnózis felállításához alapos vizsgálatok (pl. laboratóriumi vizsgálat, képalkotó vizsgálat, éjszakai merevedés, a szervet érintő kiegészítő vizsgálatok stb.) szükségesek.

Hosszú távon alkalmazható kezelési mód?

A potencianövelő gyógyszerek orvosi felügyelet mellett huzamosabb ideig is biztonságosan szedhetőek. Néhány szempontot azonban figyelembe kell venni.

Fontos tudni, hogy a merevedési zavar sokszor szív-érrendszeri megbetegedés első jele, aminek a tünetét elfedheti a gyógyszer alkalmazása, de nem oldja meg magát az alapproblémát. Éppen ezért fontos a rendszeres orvosi kontroll akkor is, ha a férfi átmenetileg úgy érzi, megoldódott a nehézsége. A potencianövelők ezért elsősorban a stresszes állapottal, pszichés nehézségekkel összefüggésben jelentkező potenciazavarok kezelésére ajánlhatók.

Bár a gyógyszer fizikai függőséget nem okoz, a pszichés függőség kialakulása reális veszély. Előfordulhat, hogy egy férfi átmeneti nehézségek kezelésére kezdi el alkalmazni, de idővel úgy érzi, csak a tabletta segítségével képes nemi életet élni.

Honnan szerezzem be a potencianövelőt?

Számos hirdetéssel találkozhatunk akár a televízióban, újságokban, akár az interneten. Fontos azonban tudni, hogy a klinikailag igazoltan hatékony, megfelelően biztonságos készítmények mind vényköteles termékek, azaz csak orvos írhatja fel. Az, hogy megfelelő termékhez csak orvosi kontroll mellett juthat hozzá, az érintett férfiak érdekében történik:

orvosi vizsgálat segítségével lehet ugyanis eldönteni, hogy hatásos lesz-e a potencianövelő, vagy más, nem gyógyszeres terápiát igénylő okok állnak a háttérben;

az egyéni egészségi állapot alapján biztonságosan alkalmazható gyógyszert fog felírni, ugyanis pl. a szív- és érrendszeri illetve betegségek befolyásolják, hogy milyen terápia folytatható;

minden gyógyszer szedésénél figyelembe kell venni az egyéb, más problémákra szedett készítményeket, kivédve az esetleges kölcsönhatásokat.

Miben térnek el a vényköteles termékek és az egyéb potencianövelők?

A recept nélkül kapható, impotencia kezelésére ajánlott szerek vagy étrend-kiegészítők, vagy rosszabb esetben hamis gyógyszerek is lehetnek.

A potencianövelőként hirdetett étrend-kiegészítők legálisan is megvásárolható készítmények. A termékeket bejelentési kötelezettség terheli, vizsgálata a fogyasztás biztonságosságára terjed ki (pl. nem tartalmaz ártalmas anyagokat), hatásosságára nem. Sok termék reklámjában szerepel a klinikai kutatásokra történő utalás, ezek azonban legtöbbször csak egy-egy összetevő hatásával kapcsolatos részeredmények, nem a termékkel kapcsolatos bizonyító erejű vizsgálatok. Ha a készítményt valóban klinikailag tesztelték volna, szedése pedig hatásosnak és biztonságosnak bizonyult volna, akkor gyógyszerészeti hatóság általi engedélye is lenne, azaz gyógyszernek minősülne.

A potenciaproblémákra ajánlott étrend-kiegészítők szedhetőek, bizonyos esetekben előnyös lehet fogyasztásuk, a placebohatás is sokaknál érvényesül, fontos azonban tisztában lenni a várható hatásokkal.

A különböző nyomelemek szükségesek az egészséges keringés és a megfelelő erekció eléréséhez, ám csak hiányállapotban lehetnek okai az merevedési zavaroknak. Az ezen nyomelemeket tartalmazó étrend-kiegészítő a hiányos táplálkozásból eredő problémákat ellensúlyozza, de nincs közvetlen hatása a merevedésre.

Bizonyos növényi kivonatok (pl. ginseng, maca, ginkgo biloba) valóban kedvezően hathatnak a keringésre és az érfalak rugalmasságára, hatásuk azonban gyengébb és lassabb, illetve a felszívódástól, egyéni reakciótól függően hatásuk nem kiszámítható. Az érrendszer egészségét támogató készítményként gondolhatunk rájuk, azonban a meglévő erekciós problémák gyors megoldására nem megfelelőek.

A termékek másik csoportja a hamisított gyógyszereké, melyek veszélyei miatt legálisan nem forgalmazhatóak, az interneten - általában külföldi forrásból - azonban sajnos hozzáférhetőek. A gyógyszerhamisítás épp a merevedési zavarok kezelésére szolgáló tablettákkal történik az egyik leggyakrabban. Ezek tényleges gyógyszerhatóanyagot tartalmazhatnak, azonban bizonytalan mennyiségben, kockázatos gyártási körülmények között, sokszor lejárt szavatossági idővel. Amennyiben valóban hatásos és biztonságos terméket szeretne venni, mindenképp a szakorvos által felírt, patikában kapható készítményeket keresse.

Többféle potencianövelő gyógyszer is van?

Igen. A potenciazavar kezelését célzó készítményeknek széles palettája érhető el, az elmúlt évtizedekben folyamatosan kutattak újabb és újabb hatóanyagokat. A PDE-5-gátló gyógyszerek csoportjába tartoznak a sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek.

A legelső ilyen készítmény 1999-ben jelent meg a világon. Talán ez az egyik „legszerencsésebb gyógyszerkísérleti kudarc”: az eredetileg ugyanis vérnyomásproblémák, bizonyos szívbetegségek kezelésére alkalmazott szer mellékhatásaként jelentkezett az elhúzódó merevedés. Az azóta eltelt években újabb, hasonló elv alapján működő, azonban mellékhatásait, hatásmaximumának idejét tekintve eltérő profilú készítmények kerültek forgalomba. A választást érdemes szakorvosra bízni.

Milyen gyorsan hatnak és mennyi ideig?

Természetesen fontos szempont minden férfi számára, hogy mikor kezdi el kifejteni hatását egy ilyen gyógyszer, hiszen nem sokat ér, ha csak órákkal az aktusra megfelelő helyzet után kezd el hatni. A különböző hatóanyagú gyógyszerek különböző gyorsasággal fejtik ki hatásukat, a korszerűbbek már 30-45 perccel a bevételt követően képesek kifejteni maximális hatásukat.

Ezek a különbségek megfigyelhetők a hatásuk időtartamát tekintve is. Van olyan, mely hatását akár több mint hat órán át kifejti, de valamennyi hatóanyag legalább 3-4 órán keresztül hat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy órákon át tartó akaratlan merevedést okozna: mivel hatásuk a szexuális ingerhez kötődik, a stimulus megszűnése után a hímvessző ernyedt állapotba kerül.

Hatását befolyásolja az étkezés, zsíros ételek bőséges fogyasztása után felszívódása lassabb, az alkoholfogyasztás ugyancsak gyengíti a hatását. Egyéni különbségek is vannak a hatás erősségében és idejében. Minden körülmények között tilos dupla adagot bevenni.

Előfordulhatnak-e mellékhatások?

Mint minden gyógyszernél, a potencianövelőknél is előfordulhatnak mellékhatások. Gyakori, ám nem veszélyes mellékhatás lehet a fejfájás, a kipirulás, orrdugulás vagy orrfolyás. Az újabb hatóanyagok mellékhatásprofilja kedvezőbb. Érdemes a legkisebb, már hatásos adagot szedni.

Ritkább, de szívbetegek számára nagyobb kockázatot jelentő mellékhatás a vérnyomásváltozás és a szív terhelésének fokozódása. Elsősorban ezen kockázat miatt fontos a gyógyszer alkalmazása előtt a kivizsgálás, súlyos szívbetegség, nem stabilizált magas vérnyomás, súlyos vese- és májbetegségek esetén szedésük ellenjavallt. Azonnal orvoshoz kell fordulni mellkasi fájdalom, látás- vagy hallászavar, vagy 4 órán túl fennmaradó fájdalmas merevedés (priapizmus) esetén.

Mindig olvassa el figyelmesen a gyógyszerek betegtájékoztatóját.

(WEBBeteg)