Mi okozhat hajhullást?

A haj folyamatosan megújul, bizonyos időszakokban, főként ősszel és tavasszal intenzívebb hullást is tapasztalhatunk. Nőknél hormonális változások és stressz hatására is növekedhet a kihullott hajszálak mennyisége. A hajhullás okairól és a kezelési lehetőségekről dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus ad felvilágosítást.

Átlagosan napi 100 elvesztett hajszál még nem ad okot aggodalomra. Probléma akkor jelentkezik, ha az elvesztett hajszálak helyén nem nő újabb, így a hajkorona folyamatos csökkenését észleljük. Nők körében, a menopauza időszakát követően gyakori jelenség a hajszálak elvékonyodása, ezért a korábbi dús hajzat tömege jelentősen csökken. A hajhullást nagy mértékben befolyásolják örökletes tényezők, de okozhatják bizonyos betegségek, például pajzsmirigy problémák, vagy nőgyógyászati panaszok is. A hajvesztés gyógyszer mellékhatásként is jelentkezhet, de hátterében a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, akár fog-, vagy ínygyulladás is állhatnak. Vitamin- és ásványianyag hiány, illetve a fejbőrt érintő gombás fertőzés is nagyfokú hajvesztéssel járhat.

A kiváltó okok keresése

A fokozott hajhullást kiváltó tényezők felderítésének fontos állomása a haj és a fejbőr vizsgálata, azonban épp ilyen lényeges a beteg kikérdezése – magyarázza dr. Vincze Ildikó. Ha külsőleg nem látható gyulladásra, fertőzésre, egyéb eltérésre utaló jel, a pácienstől kapott információk is segíthetik a diagnózis felállítását. A panaszok átbeszélése során kiderülhet, hogy a beteg épp egy stresszesebb időszakon van túl, esetleg a hajhullás összeköthető egy intenzív fogyókúrás program megkezdésével. Ezek után, amennyiben szükséges, a további vizsgálatok célzottan végezhetők el. A hajhullás okairól vérvizsgálat és a hajszálak mikroszkópos elemzése, az un. trichogramm vizsgálat is sokat elárulhat.

Egyénre szabott kezelés

A hajhullás kezelése a felderített kiváltó okoknak megfelelően történik. Alkalmazhatunk gyógyszeres kezelést, vagy különböző helyi készítményeket . A bőrgyógyászati vizsgálat alapján a szakorvos minden esetben a számunkra legoptimálisabb terápia alkalmazását javasolja. A kezelés sikeressége szintén egyénfüggő, bizonyos esetekben, például öröklött hajlam esetén a folyamat rendszerint csak lelassítható. A gyógyszerek szedése, stressz, vagy hajkárosodások – hajfestékek, hajvasaló, a haj túl szoros és gyakori összefogása – miatt jelentkező hajhullás rendszerint a kiváltó okok elhagyásával megszűnik, bizonyos idő elteltével a haj ismét dússá válik. A szülés után jelentkező hajvesztés természetes folyamat, ha egyéb elváltozás nincs a háttérben, a panaszok rendszerint két-hat hónapon belül rendeződnek. Amennyiben a hajhullás hátterében hormonális eltérés merül fel, az endokrinológiai vizsgálatok eredményei határozzák meg a kezelési lehetőségeket.

Türelem: az eredményes terápia alapköve

A haj ciklusokban nő. Az első szakasz az anagén, a haj növekedési fázisa, időtartama 2-4 év. A második a katagén, átmeneti amikor a haj növekedése hirtelen megáll, ez néhány napig tart. Ezt követi a harmadik, telogén, nyugalmi fázis , 2-4 hónapig tart, ekkor a hajszál kihullik, illetve fájdalom nélkül kihúzható. A hosszú hajciklus miatt több hónapos kezelésre van szükség, és hatásuk is csak 3-6 hónap alatt mérhető fel.

Mit tegyünk a haj egészségének megőrzéséért?

A hajhullás, a hajszálak töredezettsége ellen a hétköznapok során is sokat tehetünk.

1. Hajápolás

A haj egészségének megőrzéséhez válasszunk a hajtípusnak megfelelő ápoló készítményeket. Ügyeljünk rá, hogy a termékek minél kevesebb mesterséges hatóanyagot tartalmazzanak, hiszen ezek külön-külön is irritálhatják a fejbőrt.

Ha mindezt kiegészítjük a hajfestéshez, hajformázáshoz, kiegyenesítéshez használt készítményekkel, hajhabok, zselék, hajlakk és egyéb termékek alkalmazásával, akkor gyakran épp ellentétes hatást érünk el: a haj eltöredezik és a fejbőr kiszárad.

2. Táplálkozás

A fejbőrt és a hajszálakat belsőleg is ápolni kell. A hajhagymák vitamin vagy nyomelem hiánya hajhulláshoz, matt, száraz, töredezett vagy éppen túl zsíros haj kialakulásához vezet. A haj- és a bőr egészségének megőrzésében az A-, B-, H-, C- és E vitaminok játszanak fontos szerepet. Ne feledkezzünk meg az ásványi anyagok pótlásáról sem! A vas, a cink, a kalcium, a kén és a réz egyaránt segíti a haj elvékonyodásának, hullásának és töredezésének megelőzését.

3. Sport és a haj

A sport egészségmegőrző szerepe vitathatatlan. A rendszeresen végzett testedzés nem csak a plusz kilók ellen nyújt védelmet, de hatására fokozódik a fejbőr oxigén ellátottsága is, ami serkenti a hajnövekedést.



(Dermatica)