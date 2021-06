Hajápolási szokások, amelyek hajkárosodáshoz vezethetnek

A hajápolás nem ér véget a rendszeres hajmosással, ügyelni kell rá, hogy a hajtípusnak megfelelő sampont, balzsamot, ápoló- és formázószereket használjuk. A táplálkozás is nagyban befolyásolja a haj minőségét, érdemes gondoskodni az optimális ásványianyag- és vitaminbevitelről.

Az ápoltsághoz hozzájárul a haj állapota, és nem csupán a szép frizura, de a hajszálak egészsége is. A száraz, töredezett, fakó vagy zsíros hajkorona az élet egyetlen területén sem jön jól.

A túlzásba vitt hajformázás gyengíti a hajszálakat

A hajszárítás, a hajvasaló használata, a hajfestés, a szőkítés - sőt a túlzott fésülködés is - mind károsíthatják a hajszálaink külső rétegét (a kutikulát). Amikor a haj belseje kiszolgáltatottá válik a külső behatásoknak, akkor a hajfürtjeink szárazzá és fénytelenné válnak. Habár ez nem okoz maradandó egészségkárosodást, olyannyira túlzásba vihetjük a hajformázást, hogy az egyetlen lehetőségünk arra, hogy a hajunk egészséges legyen, az az, hogy rövidre vágatjuk és újra elkezdjük növeszteni. A kevesebb hajformázás egészségesebb hajfürtöket eredményez.

Mosás és szárítás

A megfelelő hajápolással sokat tehetünk a hajszálainkért, ezért az alapvető szabályokat mindig érdemes betartani. Hajat mosni hetente maximum két alkalommal javasolt, nem túl meleg vízzel. A hideg-meleg víz váltakozása nem tesz jót a fejbőrnek. A hajra kerülő sampont, balzsamot mindig mossuk ki alaposan, hogy ne maradjanak vegyszerdarabok a fejbőr közelében. A hajra kerülő termékek minősége rendkívül fontos, soha nem szabad olyan szert választani, ami bármiféle irritációt kiválthat.

Ha megoldható, az a legjobb, ha hagyjuk a hajat magától megszáradni. A hajszárító roncsolhatja a hajszálakat, ezért érdemesebb langyos hőmérsékleten hajat szárítani, még ha hosszabb ideig tart is. Érdemes hajszárítózás előtt áttörölni a törölközővel, így kisebb hőhatásnak kell kitenni. Léteznek úgynevezett hővédő termékek is, melyeket a hajszárító használata előtt kell a hajszálakra kenni.

Fésülködés

A gyakori és túl erős fésülködés összetörheti a hajszálakat, ezért naponta legfeljebb kétszer, akkor is óvatosan használjuk a fésűt. Ez legyen inkább ritkább fogú, és akár fésűről, akár kefét választunk, a sörték vége legyen lekerekített.

Festés, dauerolás

Ha festetjük vagy daueroltatjuk a hajunkat, érdemes hosszabb szünetet tartani két kezelés között, így elegendő időt hagyunk a hajnak a regenerálódásra. Egy jó fodrász mindig a haj aktuális állapota alapján dönti el, alkalmazhat-e vegyszeres módszert, vagy sem. Akkor sem kell ápolatlanságtól tartanunk, ha szüneteltetni kell a festetést, hiszen ha az eredeti színre festik vissza a hajunkat, esetleg csak melírozzák, nem látszik a lenövés.

A haj húzása károsítja a hajhagymákat

Ha a hajunkat túl szorosan fogjuk össze - ami előfordulhat például a lófarok, a copfok és a hajfonatok esetében - az károsíthatja a hajhagymákat, és hatására a haj töredezetté válhat és kihullhat. Néha a hajhosszabbítás és a póthaj is okozhat trakciós alopeciát, mivel az általuk keletkező extra súly húzza a meglévő hajszálakat. Hajviseletünk megváltoztatása rendszerint lehetővé teszi, hogy a hajszálak visszanőjenek. Ugyanakkor, ha hosszú időn át hordjuk a hajunkat szorosan összefogva, az tartós hajhulláshoz vezethet.

Kerüljük a nap hajkárosító hatását

A túl sok napsütés hatására a hajunk töredezetté, szárazzá válhat, a hajszálak szerkezete könnyen kettéhasadhat. Ez különösen igaz azokra, akiknek szőke vagy ősz a haja.

Ha pedig a hajunk már ritkul, akkor a fejbőr leégése is egy kockázat. Ha fényvédő faktorral ellátott hajápoló termékeket választunk, az nyújt valamekkora védelmet, habár nehéz lehet a termék egyenletes eloszlatása a hajunkon. Következésképpen jó ötlet lehet kalapot viselni, amikor a napon tartózkodunk - különösen, ha a fejbőrünk ki van téve a nap sugarainak. Válasszunk olyan kalapot, ami UPF 30-as (ultraibolya sugárzás elleni védelem) besorolású napvédő szövetanyagból készült.

A haj táplálása

Egy drasztikus fogyókúra szélsőséges esetekben a hajunk egészségébe is kerülhet. A hajunknak szüksége van fehérjére és vasra, valamint omega-3 zsírsavakra, cinkre és A-vitaminra, hogy egészséges maradjon, de nem túl sokra, mert az elősegítheti a hajhullást. A nagyon alacsony kalóriatartalmú diéták esetében gyakran az ételek nem tartalmaznak elegendő tápanyagot, és az ilyen diéták gátolhatják a haj növekedését, vagy fénytelenné és élettelenné tehetik a hajat. Ha a tápanyaghiány meglehetősen nagy - például valamilyen táplálkozási zavarral küzdő személy esetében - a haj hullani kezdhet.

Ha omega-3 zsírsavakban gazdag lazacot, és diót, A-vitaminban gazdag spenótot és sárgarépát, szelénben gazdag brazil diót és cinkben gazdag kagylót, vagy kesudiót fogyasztunk, azzal megőrizhetjük hajunk ragyogását. Ezek mindegyike segít megtartani a fejbőr és a haj egészségét, akárcsak az alacsony zsírtartalmú tejtermékek (pl. joghurt), a teljes kiőrlésű gabonafélék és a zöldségek. Ezekkel az élelmiszerekkel kétszeresen teszünk jót: a hajunk számára jótékony hatású élelmiszerek a szívünknek is előnyösek.

A fejmasszázs kellemes, de nem oldha meg a hajproblémákat

Nem áll rendelkezésre bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a fejbőr masszírozása lassítaná a hajhullást, vagy javítaná a fejbőr állapotát, ugyanakkor a stressz enyhítésén keresztül lehetnek közvetett előnyös hatásai. A fejbőrünket idegvégződések borítják, amelyek révén a fejbőr rendkívül érzékeny az érintésre, így a fejbőr masszírozása segíthet oldani a feszültséget. A masszázs olyan „boldogsághormonok” felszabadulását is kiválthatja, mint a dopamin és a szerotonin.

Ha a táplálkozásunk is, hajápolási szokásaink is rendben vannak, hajunk mégsem szép, esetleg a szokottnál jobban hullik, betegségre is gyanakodhatunk. Bőr- vagy belgyógyászati probléma, gócfertőzés, vashiány, vérszegénység, a fejbőr betegsége, pajzsmirigy-rendellenesség, hormonális változás is okozhat hajhullást.

