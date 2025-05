A szülés utáni hajhullás okai

A terhességet követően csökkenő ösztrogénszint a bőr szárazságához is hozzájárulhat, ami a bőrirritáció fokozódását, korpásodást is okozhat. A szoptatás során megnő a szervezet vitaminigénye és folyadékvesztesége, ez ugyancsak kihathat a bőr hidratáltságára és a hajhullás mértékére egyaránt. A bőrét rendszeresen krémezze hidratáló patikai kenőccsel. Ne fürödjön, hanem zuhanyozzon, akkor ezt az említett kenőcsöt mosakodókenőcsként is használhatja. A hajára használjon száraz fejbőrre való sampont és balzsamot. Napi 3 liter folyadékot javasolt elfogyasztani, emellett bőséges vitaminfogyasztás javasolt, esetleg terhesvitamint is javasolt szedni. A szoptatós melltartók között is számos fazon kapható. Ne merevítőset, hanem puha anyagból készültet válasszon, fogyeljen oda arra, hogy ne szorítson, ne legyen műszálas. (Dr. Csuth Ágnes családorvos, WEBBeteg)