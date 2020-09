A diffúz hajhullás okai és kezelése

Diffúz hajhullásról akkor beszélünk, ha a haj elszórtan, a fejbőr egész területéről hullik. Az átmeneti hajhullás másik nagy típusával, a foltos hajhullással szemben a diffúz hajhullás nem lokalizálódik a fejbőr bizonyos területeire. Meg kell különböztetnünk a férfias típusú hajhullástól is, ami hormonális változások hatására következik be.

A diffúz hajhullás az esetek többségében a hajszálak elvékonyodásával is együtt jár. Bár nagyon sok hajszál kihullhat, a hajhullás ezen formája nem vezet teljes kopaszsághoz.

Mi okozhat diffúz hajhullást?

A diffúz hajhullásnak számos különféle oka lehet. Kialakulhat betegség következtében, de hátterében állhat nem megfelelő táplálkozásból adódó hiányállapot is, továbbá külső hatások, valamint bizonyos gyógyszerek, illetve hormonális változások (pl.: szülés vagy a fogamzásgátló tabletta szedésének abbahagyása) is diffúz hajhullást vonhatnak maguk után.

Betegségek, hiányállapotok

Külső körülmények

Stressz

Műtét, altatás

Hormonális változások

Néhány nőnél körülbelül 2-4 hónappal szülés után diffúz hajhullás alakulhat ki. Ennek oka a relatív ösztrogénhiány. A terhesség alatt ugyanis az ösztrogén nevű női nemi hormon szintje emelkedett, és a haj intenzívebben nő, mint egyébként. Amikor a szülés után az ösztrogénszint újra visszatér a szülés előtti értékre, sokan elveszítik a terhesség alatt kinőtt plusz hajszálakat. Ehhez a szüléssel járó stressz, vérveszteség, vashiány is hozzájárul. A hajhullás ilyenkor természetes, és hacsak nem túlzottan nagy mértékű, nem tekinthető kórosnak.

A fogamzásgátló gyógyszerek szedésének elkezdése vagy hirtelen abbahagyása is okozhat diffúz hajhullást.

A fogamzásgátló tabletták szedése az androgén nevű férfi nemi hormon koncentrációjának mesterséges emelkedését idézheti elő, ami silány hajszálak képződésével és végül a hajhagymák elhalásával járhat.

A változókor (klimax) megkezdődése is vezethet diffúz hajhulláshoz az ösztrogénhiány miatt.

Helytelen táplálkozás

Egyoldalú, egészségtelen étkezés

Radikális diéták

Fehérjehiány

Vashiány

Vitaminhiány (pl. biotinhiány (biotin=H-vitamin))

Cinkhiány

Bizonyos gyógyszerek

Számos gyógyszer okozhat diffúz hajhullást, például:

Kemoterápiás kezelésben használt citosztatikumok

Heparin (véralvadásgátló, más szóval vérhígító)

ACE-gátlók (többek között a magas vérnyomás kezelésére alkalmazzák)

Béta-blokkolók (többek között a magas vérnyomás kezelésére alkalmazzák)

Vérzsírszintet (lipidszint) csökkentő gyógyszerek

Retinoid (A-vitamin-származékok, pl. acitretin hatóanyag)

Pajzsmirigygyógyszerek (thyreostatikumok)

Antibiotikumok

Fájdalomcsillapítók (analgetikumok).

Sugárterápia és sugárbalesetek

A diffúz hajhullás sugárterápia mellékhatásaként vagy sugárbaleset következtében is bekövetkezhet. Ha ionizáló sugárzás (ilyen például a röntgensugárzás is) egy bizonyos dózisban éri a szervezet, az hajhullást okozhat. Ez kb. 3,8 Gray vagy annál nagyobb energiadózis esetén következhet be. A haj hozzávetőleg két hónap múlva visszanő. A 8 Gray fölötti sugárdózis tartós hajvesztést okoz. A megfelelő orvosi felügyelettel elvégzett, ionizáló sugárzást alkalmazó képalkotó diagnosztikai vizsgálatok esetén a pácienst ért sugárzásterhelés alacsony, ezektől a vizsgálatoktól nem kell félni.

Hogyan kezelhető a diffúz hajhullás?

A diffúz hajhullás eredményes kezeléséhez először is a háttérben álló okokat kell kideríteni. Ha kiderül, hogy a diffúz hajhullás valamilyen betegség velejárója, akkor általában a betegség kezelésével megszűnik ez a probléma is. Ha valamilyen gyógyszer okozta a hajhullást, akkor annak elhagyásával, a hajhullás is megszűnik. A hajnövekedés fél éven belül visszaáll a normál ütembe.

Maga a diffúz hajhullás helyi tüneti kezelést sok esetben nem követel, ám ha a páciens számára nagyon zavaró a probléma, akkor 2 százalékos minoxidiloldatos kezelés jöhet szóba, amit a fejbőrre kell felvinni.

Bizonyos anyagokat, például a cinket, a folsavat és a C-vitamint a szervezet nem képes hosszú ideig tárolni, ezért ezek rendszeres utánpótlására van szükség. A hiányállapotok diffúz hajhulláshoz vezethetnek. A nyugati ipari államokban súlyos hiánybetegség csak nagyon ritkán fordul elő. Ezért célzottan a haj növekedéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők szedésének csak abban az esetben van értelme, ha bebizonyosodott, hogy ezek hiánya okozza a hajhullást. Ilyen esetben az orvos előírása szerinti adagolásban és ideig kell szedni a megfelelő készítményt.

Kiegyensúlyozott táplálkozással és egészséges életmóddal a hiánybetegségek megelőzhetők, így elkerülhető többek között a hajhullást okozó vashiány is.

Az alopecia (hajhullás) típusai 1. Átmeneti hajhullás: Diffúz hajhullás (alopecia diffusa): a fejbőr egész területéről hullik a haj.

Foltos (=körülírt) hajhullás (alopecia areata): a haj foltokban hullik. Totalis: a fejbőrt és a szemöldököt érinti. Universalis: a teljes testet érinti. 2. Végleges alopecia: visszafordíthatatlan (irreverzibilis) állapot, folyamat. Veleszületett (=congenitalis) alopecia: nagyon ritka genetikai rendellenesség következtében a hajnövekedés elmaradása, mert hiányoznak a szőrtüszők.

Hegesedő alopecia: a szőrtüszők betegség vagy sérülés miatti pusztulása okozza a hajhullást.

Atrophiás alopecia: a szőrtüszők a bőr sorvadása miatt pusztulnak el.

Férfias típusú (androgén) hajhullás: hormonváltozások állnak a hátterében, ritkán nőknél is előfordulhat.

