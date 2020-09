Mitől hullik a hajam?

Időről időre sokan tapasztalják a hajhullást, amely szerencsés esetben néhány hét vagy hónap alatt abbamarad, de akár tartósan is fennállhat. A jelenség hátterében számos tényező állhat, köztük akár hormonális eredetű is. A témáról dr. Görömbey Zoltán, endokrinológus beszélt.

Ami természetes, és ami nem

Napi 40-60 szál haj elvesztése természetes jelenség. Ha ehhez képest feltűnően megnő a kihullott szálak száma és nem nő normálisan újra a haj, már kóros hátteret érdemes feltételezni. A hajhullás lehet foltos vagy szétszórt. Az első esetben a szervezet védekezési rendszere valamilyen tévedés miatt a hajhagymák ellen fordul. Ennek hátterében gyakran áll egyfajta góc (akár egy mandulagyulladás), és ha ezt sikerül kideríteni és például antibiotikummal kezelni, a hajhullás megállhat. Diffúz hajhullásról beszélünk, amikor a haj az egész fejbőrön megritkul. Átmenetileg diffúz hajhullás alakulhat ki szülés után, fertőző betegség, vagy vashiányos állapot, nem megfelelő táplálkozás, vegetarianizmus esetén. Mindkét típusú hajhullás vezethet marandó kopaszsághoz, ha elpusztulnak a szűrtüszők és a bennük található hajszemölcsök.

A stressz önmagában is ront a helyzeten

Ismert anekdoták szólnak arról, hogy nagy stresszhelyzetben egyesek egy éjszaka alatt megőszültek, illetve valamilyen stresszes helyzetben figyeltek fel a fokozott hajhullásra. Tény, hogy az alkalmanként átélt és a krónikus, hosszú ideje fennálló stressz egyaránt okoz immunológiai és hormonális eltéréseket a szervezetben. Stresszhelyzetben olyan fehérjék képződnek („stressz fehérjék”és antitestek) amelyek károsíthatják a szervezet saját sejtjeit, és autoimmun betegséget is kiválthatnak. Az autoimmun folyamat egyrészt károsíthatja a pajzsmirigyet és csökkent működést eredményezhet – melynek egyik tünete a hajhullás -, másrészt az antitestek közvetlenül is károsíthatják a hajhagymákat.

- A pajzsmirigyhormon szintjének csökkenése természetesen más tüneteket is okoz, még ha gyakran ezek nem is feltűnőek, mint például a fáradékonyság, vagy a koncentrációs zavarok. Komolyabb esetekben azonban az anyagcsere lelassul, lassabb lesz a mozgás, a beszéd, a gondolkodás is, érdektelenség alakulhat ki, csökkenhet a teherbíró képesség, ami könnyen összetéveszthető a depresszióval. Aluszékonyság, hízás, szorulás, fázékonyság lesz jellemző, az arc felpuffad, csökkent a libidó, a bőr hideggé, szárazzá, és durvább tapintatúvá válhat. A kezek fájhatnak, a körmök töredeznek, a testen ödémák alakulhatnak ki. – ismerteti dr. Görömbey Zoltán.

Az alulműködés (hypothyreosis), vagyis a pajzsmirigy alacsonyabb hormontermelésének oka lehet a pajzsmirigy megbetegedése, melynek hátterében állhat gyulladás, a jód hiánya, pajzsmirigyműtét, röntgensugárzás vagy akár gyógyszerek is. Pánikra azonban semmi ok, ez a probléma nagyon jól kezelhető pajzsmirigyhormon-pótlással.

Az okot ki kell deríteni

Az endokrinológiai kivizsgálás mellett a hajhullás okának kiderítésekor figyelembe kell venni sok más tényezőt is, amelyek szintén súlyosbíthatják a helyzetet. Ilyen például:

a nyomelemhiány, vas-, A- és E-vitamin-hiány

az eltúlzott fogyókúra

a fehérje és a vas hiánya, illetve egyoldalú táplálkozás - főleg hatvan év fölött

a dohányzás

a gyógyszerek mellékhatása (fogamzásgátlók, béta-blokkolók)

a gócok a szervezetben (például fogban, arcüregben, orrgaratban, epehólyagban)

a hajat károsító kozmetikumok.

(Oxygen Medical - Dr. Görömbey Zoltán, endokrinológus)