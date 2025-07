A kannabisz pszichotikus zavarok kialakulásához vezethet

Több tanulmány kimutatta, hogy a kannabisz (marihuána) rendszeres fogyasztása gyakoribb azok körében, akiknél különböző pszichotikus tünetek és kórképek - hallucinációk, téveszmék, skizofrénia - jelentkeznek. Bár a pontos összefüggés továbbra is kutatások tárgya, a THC növeli ezen zavarok bekövetkezésének kockázatát.

A kannabiszhasználat és a különböző pszichotikus zavarok kapcsolatát a 2000-es évek eleje óta számos elemzés vizsgálta.

A pszichózis egy tünet, amely lehet alkalmi, átmeneti jellegű is. A pszichotikus zavarok közé olyan pszichózissal járó mentális betegségek tartoznak, amelyekben a valóságérzékelés súlyosan torzul. Legismertebb formája a skizofrénia, ám egyéb hallucinációkkal, téveszmékkel, gondolkodási zavarokkal járó kórképek is ide sorolhatóak. A skizofrénia egy ritka, de súlyos mentális betegség, amely károsítja a valóságérzékelést, a gondolkodásmódot, a döntéshozatalt, az érzelmek kezelését. Kialakulásának több oka van, meghatározónak tűnik a genetikai hajlam, ám kiváltó tényező lehet a kannabisz THC-tartalma is.

Mit mondanak a kutatások?

Tanulmányok szerint azok körében, akiknél első alkalommal alakultak ki pszichotikus epizódok, a megelőző időszakban a kontrollcsoport tagjaihoz képest kétszer volt jellemzőbb a kannabiszfogyasztás. Egy holland tanulmány során 2000 olyan 12-24 éves fiatalt figyeltek meg 10 éven keresztül, akik a tanulmányt megelőzően soha nem fogyasztottak marihuánát, és soha nem tapasztaltak pszichotikus tüneteket. A kutatók megállapították, hogy akik a 10 éves periódus alatt füvezni kezdtek, azoknál megkétszereződött a pszichotikus tünetek kialakulásának kockázata.

A következmények kifejlődésében meghatározó rizikótényező az életkor és a szerhasználat intenzitása. Azoknál, akik 15 éves koruk előtt használtak először kannabiszt, kétszer nagyobb valószínűséggel fejlődött ki pszichózis - például skizofrénia -, mint azoknál, akik soha nem fogyasztottak drogot. Minél hosszabb ideig fogyaszt valaki kannabiszt, azaz marihuánát, annál nagyobb valószínűséggel jelentkezik nála hallucináció, érzéki csalódás vagy pszichózis. Az alkalmi szerhasználóknál nem figyelhető meg szignifikáns különbség.

A tudósok úgy vélik, hogy a marihuána pszichotikus tüneteket okozó összetevője a THC (delta-9-tetrahidrokannabinol), a pszichózis kialakulásának kockázata a vizsgálatokban összefüggött a marihuana THC-tartalmával is.

Hirdetés

Milyen pszichotikus következményekkel járhat a kannabiszfogyasztás?

A szerhasználók többségénél a kannabisz nem okoz pszichotikus tüneteket, illetve nem vált ki pszichotikus zavarokat, ugyanakkor az előfordulás kockázata jelentősen magasabb, az eddigi eredmények szerint mintegy kétszeres.

A pszichotikus tünetekről beszámolók többségénél a jellemző tünetek (hallucináció, téveszme, torzult gondolkodás, a gondolatok zavarossá válnak, nehéz megkülönböztetni, mi a valóság és mi nem) alkalmi jellegűek, a szerhasználathoz kötődnek, de nem alakul ki tartós mentális rendellenesség.

Az érintettek kisebb részénél ugyanakkor a szerhasználattól függetlenül is jelentkező zavar alakul ki a kannabisszal összefüggésben. Egy vizsgálatban a válaszadó kannabiszhasználók közül 65 főnél diagnosztizáltak úgynevezett nem-affektív pszichózist, például skizofréniát, és 233-nál fordult elő legalább egy esetben alkalmi hallucináció a szer hatása alatt. Több embernél alakul ki tehát átmeneti pszichotikus tünet, ugyanakkor súlyossága miatt fokozott figyelmet érdemel a kannabisz skizofréniával fennálló kapcsolata.

Hogyan függ össze a THC és a skizofrénia?

Egy korábbi kutatásokat összegző metaanalízis szerint a kannabiszfogyasztás a skizofrénia és más pszichotikus zavarok korábbi kialakulását válthatja ki, de jelenleg még nem bizonyított, hogy önmagában - más hajlamosító tényező nélkül - oka lenne a betegségnek. A kutatók megállapították, hogy ha valaki bizonyos géneket hordoz (AKT, COMT), esetükben a marihuána használata növelheti a skizofrénia kialakulásának a kockázatát. A skizofréniára genetikailag nem hajlamos személyeknél a kannabisz alkalmi pszicotikus tüneteket okozhat, ám csak specifikus feltétele megléte esetén alakul ki a betegség.

Azok körében akik hajlamosak pszichotikus zavarokra, kannabisz használata esetén a betegség majdnem 3 évvel korábban jelentkezhet, mint azokban, akik nem éltek az anyaggal. Általánosságban az illegális drogokat használók esetében korábbi életkorban jelentkeznek a problémák, ám skizofrénia esetén a kannabiszfogyasztók körében a legnagyobb mértékű ez a hatás más kábítószerekhez képest.

Ha valaki már skizofréniában szenved és emellett marihuanát használ, a tünetei súlyosbodhatnak: gyakoribbá válnak a pszichotikus epizódok, és megnő a kórházi kezelést igénylő alkalmak száma és időtartama.

Különösen kerülni érdemes a kannabiszhasználatot azon személyeknek, akinek valamely egyenes ági rokona skizofréniában szenved, a kábítószer ugyanis tovább emeli a betegség kialakulásának eleve nagyobb kockázatát.

Alternatív magyarázat Meg kell jegyezni, hogy más elmélet is létezik az összefüggés magyarázatára. Eszerint a skizofrénia kezdeti szakaszában járó betegek hajlamosabbak a kannabiszfogyasztásra, ez magyarázza a statisztikai összefüggést. Ezt az elméletet azonban nem sikerült kellően alátámasztani, és több kutatási megfigyelés is ellene szól. Nagy számú vizsgálat találta úgy, hogy a kannabiszhasználat megelőzte a legelső tünetek jelentkezését, továbbá a pszichózis dózisfüggése (azaz hogy minél nagyobb mennyiségben fogyaszt valaki kannabiszt, annál nagyobb a pszichózis kockázata) is arra utal, hogy a THC ténylegesen hozzájárul a panaszokhoz, és nem csupán statisztikai az összefüggés.

A CBD és a pszichózis

Míg a THC bármilyen felhasználása egyértelműen ellenjavallt a pszichózis szempontjából, a kannabisz másik összetevőjének, a kannabidiolnak (CBD) a hatását a pszichózis kezelésében vizsgálták. Egyes vizsgálatok szerint a CBD-vel kezelt skizofrén betegek tünetei javultak, kedvező mellékhatásprofil mellett. Mindez azonban még nem bizonyított, a kutatók egyelőre vizsgálják a terápiás célú felhasználás rövid- és hosszú távú hatásait.

Drogok és hatásaik Kannabisz | Kokain | LSD | Amfetamin (speed) | Extasy

WEBBeteg összeállítás - MTI, Medipress (Archives of General Psychiatry); Cannabis and psychosis: triangulating the evidence (The Lancet)