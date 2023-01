Szexfüggőség, hiperszexualitás, kényszeres szexuális viselkedés

A szexfüggőség kifejezés elárasztó mértékű szexuális tartalmú gondolatokra, vágyakra, késztetésekre vagy viselkedésekre utal, amelyek nem kontrollálhatóak, szorongást okoznak, és ellehetetlenítik az intim kapcsolatokat, és egyes esetekben komoly anyagi problémákat is okozhatnak.

A szexfüggőséget hiperszexualitásnak vagy kényszeres szexuális viselkedésnek is nevezik, kezelése egyes gyógyszerekkel, pszichoterápiával és az önsegítő csoportokkal lehetséges. Az alábbiakban erről az állapotról olvashat bővebben.

Pontosan mi is az a szexfüggőség?

A szexfüggőség olyan szexuális fantáziákra, késztetésekre vagy tevékenységekre való intenzív összpontosítás, amely nem kontrollálható, és szorongást okoz, vagy károsíthatja az egészséget, társas kapcsolatokat, sőt akár a karrier rovására is mehet. A szexfüggőség igazából a leggyakrabban használt laikus kifejezés. Tudományosabban kényszeres szexuális viselkedésnek, problémás szexuális viselkedésnek, hiperszexualitásnak, hiperszexualitási zavarnak vagy impulzív szexualitásnak is nevezik.

Bár a szexfüggőség olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek a szexuális életben amúgy jellemzőek lehetnek – például önkielégítés, pornográfia, telefonos szex, kiberszex, több partner, stb. –, amikor ezek a szexuális tartalmú gondolatok és tevékenységek felemésztik az életet, akkor az már szexfüggőségnek számít.

A szexfüggőség hasonló a többi függőséghez?

Igen. A „függőség érzése” teszi hasonlóvá. A szex utáni vágy hasonló az alkohol vagy a kábítószer utáni vágyhoz, amelyet azok éreznek, akik ezektől az anyagoktól függenek. Ezt úgy jellemezhetnénk, mint egy elsöprő kényszer, vagy kísértés, egyfajta kontrollálhatatlan érzés. Aki ettől szenved, soha nem érzi az elégedettséget, vagy állandó harcot vív magával, hogy átvegye az irányítást önmaga felett. Sajnálatos jellemző még, hogy a negatív következmények ellenére viszont újra és újra visszatér a viselkedéshez.

Mennyire gyakori a szexfüggőség, és kit érint a leginkább?

Úgy tűnik, hogy a hiperszexualitás férfiaknál gyakoribb, mint nőknél. Körülbelül minden 2-5. hiperszexualitásban szenvedő férfira jut egy, a problémában érintett nő. A szexuális függőség átlagosan 18 éves korban kezdődik. A statisztikák szerint legtöbben 37 éves korukig nem fordulnak szakemberhez.

Legtöbbjük (88%-uk) egyéb pszichés zavartól is szenved, úgymint:

A szexfüggőség vagy a hiperszexualitás pszichés zavarnak minősül?

Jelenleg vita folyik arról, hogy a hiperszexualitás a pszichiátriai problémák közé sorolható-e. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság elutasította azt a javaslatot, hogy a hiperszexuális zavart állapotként vegyék fel a mentális rendellenességek felmérésére és diagnosztizálására szolgáló kézikönyvébe, Magyarországon is a jelenleg érvényben lévő DSM-5-be (A mentális betegségek diagnosztikus és statisztikai kézikönyve – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ötödik kiadás). Indokuk a bizonyítékok hiánya és a túlzott szexuális tevékenység „patológiának” (betegségnek vagy rendellenességnek) nevezésének lehetséges következményei voltak.

Mit gondolhat vagy érezhet egy szexfüggő a szexuális megszállottságával kapcsolatban?

A felmérések szerint a szexfüggők gyakran éreznek bűntudatot, élnek meg szégyent vagy lelkiismeret-furdalást, reménytelenséget, és gyakran tehetetlennek érzik magukat az addiktív viselkedéssel szemben. Mivel ez az addikció sokszor az intim, közeli kapcsolatok elmélyülését lehetetleníti el, sokuk depressziós vagy magányos, esetleg szorongó, egyeseknek öngyilkossági késztetéseik is vannak.

Mik a szexfüggőség jelei és tünetei?

Bár a hiperszexualitásnak jelenleg nincsenek meghatározott kritériumai, a szexfüggőknél megfigyelhető jelek a következők lehetnek:

A szex megszállottjai. Sok időt töltenek szexuális tartalmú fantáziálgatással, szexualitással kapcsolatos tevékenységekkel.

Gyakran maszturbálnak (naponta egyszer vagy akár többször is).

Gyakran néznek pornót: videókat, felnőtt magazinokat, weboldalakat, webkamerákat. Ilyenkor gyakran maszturbálnak is.

Túl sok időt töltenek a szexuális tevékenység tervezgetésével, és azzal, hogy kitalálják, hol és hogyan érhetik el a következő szexuális „magasságot”.

Gyakran vesznek igénybe különféle szexuális szolgáltatásokat.

Viselkedésük gyakran meggondolatlan szexuális tevékenységgé fajul.

A szexfüggők sokszor olyan szexuális viselkedést folytatnak, amely szembemegy személyes értékeikkel, vallási meggyőződésükkel, vagy azzal, amit a társadalom megfelelőnek tart. Ezek közül egyes tevékenységek sokszor akár komoly, büntetőjogi következményeket is maguk után vonhatnak. Ilyen lehet például az exhibicionizmus (a nemi szervek feltárása idegenek számára), a kukkolás=voyeurizmus (szexuális tevékenységek meglesése), a szado-mazochizmus (másoknak okozott fájdalom vagy megaláztatás okoz nekik szexuális élvezetet) és a pedofília (gyermekek iránti szexuális vonzalom).

Nem tudja abbahagyni a szexualitással való túlzó foglalkozását annak ellenére, hogy az negatív következményekkel jár a pénzügyeire, kapcsolataira, egészségére, érzelmeire, társadalmi helyzetére vonatkozóan.

Milyen következményei lehetnek a hiperszexualitásnak?

Normális egészséges kapcsolat hiánya partnerével és családjával.

Csökkenő munkateljesítmény, akár a munka elvesztése abból adódóan, hogy képtelen a munkára összpontosítani, vagy pl. pornót néz a munkahelyen.

Pénzügyi problémák a szexuális szolgáltatások miatt.

Egészségügyi következmények, beleértve a nem kívánt terhességet, és a szexuális úton terjedő fertőzéseket (STD), mint például a HIV, hepatitis B és C, szifilisz vagy gonorrhoea.

Droghasználat, vagy túlzott mennyiségű alkohol fogyasztása.

Pszichés problémák kialakulása, például stressz és szorongás, depresszió vagy öngyilkossági gondolatok.

Lehetséges börtönbüntetés szexuális bűncselekményekért.

Mi okozza a szexfüggőséget?

Jelenleg párhuzamosan többféle elmélet is fennáll a kialakulás okának hátterét magyarázandó.

Egyes szakemberek szerint a neurotranszmitterek egyensúlya felborul az agyban: a noradrenalin és szerotonin magas szintje, vagy túlműködése az agyban fokozott szexuális vágyhoz és viselkedéshez vezethet.

Olyan állapotok is okozhatják, amelyek befolyásolják vagy károsítják az agy azon területeit, amelyek szabályozzák a szexuális viselkedést. A demencia, epilepszia, bipoláris zavar és a homloklebenynek, az amygdalának vagy az agy prefrontális gátló kéregterületeinek a károsodása mind-mind bizonyítottan hozzájárulhatnak a hiperszexualitáshoz.

Megváltozott agyműködés, amely az addiktív viselkedés új idegpályáit hozza létre.

Kábítószerrel való visszaélés, különösen a kokain- és amfetaminhasználat, valamint a túlzó alkoholfogyasztás is vezethet szexaddikcióhoz.

Egyes gyógyszeres kezelések mellékhatása is okozhat hiperszexualitást, példaul a levodopa, a Parkinson-kórban gyakran használt gyógyszer is okozhat ilyen problémát.

Egyes esetekben lehet korai kapcsolati zavar – kötődési sérülés is a háttérben.

Hogyan diagnosztizálják a hiperszexualitást?

Jelenleg nincs elfogadott diagnosztikai kritérium a hiperszexualitásra. Ennek ellenére a szenvedélybetegségekben jártas mentálhigiénés szakemberek, addiktológusok, pszichiáterek felismerik a hiperszexualitást, és megfelelő kezelési lehetőségeket tudnak kínálni.

Kikérdezhetik az aktuális egészségi állapotról, családi kórtörténetről, szedett gyógyszerekről, étrend-kiegészítőkről és gyógynövénykészítményekről, drog- és alkoholfogyasztásról, a szexuális gondolatokról, késztetésekről és cselekedetekről, valamint feltérképezik az ezek feletti kontroll szintjét, és egyéb szexuális tüneteket.

Lehetséges, hogy kezelője vizsgálatokkal kizárat más olyan állapotokat is, amelyeknél a hiperszexualitás tünet lehet, mint például a bipoláris zavar (mániás epizód), a hiperandrogenizmus, szorongás, személyiségzavar, kényszerbetegség és a Tourette-kór.

Hogyan kezelik a szexfüggőséget?

A szexfüggőséget gyógyszerek, pszichoterápia és önsegítő csoportterápia kombinációjával kezelik.

Gyógyszerek

Egyetlen gyógyszer sem engedélyezett kifejezetten a szexfüggőség kezelésére. Kipróbálhatók azonban olyan gyógyszerek, amelyek illeszkednek az egyéni tünetekhez, és az ingerületátvivő anyagokra (neurotranszmitterekre) hatnak. A pszichiáter vagy addiktológus olyan gyógyszereket fog felírni, amelyek a legmegfelelőbbek, figyelembe véve esetleges más meglévő pszichés problémát is.

Antidepresszánsok

A szelektív szerotoninújrafelvétel-gátlók (SSRI-k) a szexuális függőség első vonalbeli kezelésének számítanak.

Antiandrogének

Ezek a gyógyszerek a férfi nemi hormonokat célozzák. Hasznosak a rögeszmés gondolatok csökkentésében. A szexuális cselekedetek szélsőséges eseteiben alkalmazzák, amikor a viselkedés veszélyes másokra.

Naltrexon

Ez az a gyógyszer, amelyet alkohol- és opioidfüggőség kezelésére használnak, de hasznosnak bizonyult a szerencsejáték-függőség kezelésében, és hasznos lehet a szexfüggőség esetén is.

Hangulatstabilizátorok

Ezek a gyógyszerek főleg akkor hatásosak, ha a szexfüggő mániás vagy impulzív tünetekkel járó bipoláris zavarban szenved és hiperszexualitás is jellemző.

Szorongás elleni gyógyszerek

Ezeket a gyógyszereket akkor lehet kipróbálni, ha a szexuális viselkedést szorongás váltja ki. A buspirone az egyik olyan hatóanyag, amely hatásos lehet.

Egyéb gyógyszerek

Az antipszichotikumok akkor jöhetnek szóba, ha a gondolkodási zavarok vagy a súlyos izgatottság kiemelkedően jelen van. Ezek a gyógyszerek csökkenthetik a szexuális vágyat, az izgalmat és az orgazmust. Ha a szexfüggő figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban szenved (amely szexuális kockázatvállaláshoz kapcsolódik), a metilfenidát és a dextroamfetamin lehet jó választás.

Pszichoterápia

A pszichoterápia különféle technikákat foglal magában. Egyének, családok és párok egyaránt igénybe vehetik, mivel a tágabb társas kapcsolatrendszert is érinti az egyén szexuális függősége.

Kognitív viselkedésterápia

Ez a fajta pszichoterápia a negatív gondolatok és viselkedések más módszerekkel való helyettesítésére összpontosít, hogy a szexfüggők jobban megbirkózzanak és csökkentsék a szexuális késztetésüket.

Bővebben Mi az a kognitív viselkedésterápia és miben segíthet?

Elfogadás és elkötelezettség terápia

Ennek a pszichoterápiás módszernek a célja, hogy az egyének elfogadják a szorongást, és megváltoztassák gondolataikkal való kapcsolatukat, ahelyett, hogy magukat a gondolataikat megváltoztatnák.

Önsegítő csoportok

Az önsegítő csoportok nagyon nagy szerepet játszanak a függőséggel kapcsolatos szorongás csökkentésében, a társas támogatásban és főleg az absztinencia tartásában. Ezek az Anonim Alkoholisták 12 lépésből álló programja alapján épülnek fel, Magyarországon is elérhető az Anonim Szex- és Szerelemfüggők (SLAA - Sex and Love Addicts Anonymous) csoportja, gyűlései.

Ha szexuális étvágya és tevékenysége szorongást okoz önnek, felemészti az életét és problémákat okoz személyes, szakmai és/vagy családi életében, keressen fel egy pszichiátert. Sokan azért nem keresnek megfelelő ellátást vagy terápiát, mert szégyellik magukat vagy bűntudatot éreznek. A szakemberek azonban nem ítélkeznek. A javulás pedig akkor érhető el, ha őszinte és nyitott mindenkivel – családjával, partnerével, kezelőorvosával és ami a legfontosabb, önmagával. Számos kezelési lehetőség áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek Önnek.

Szerző: WEBBeteg

Forrás: Mi az SLAA? (Anonim Szex- és Szerelemfüggők); Sex Addiction, Hypersexuality and Compulsive Sexual Behavior (Cleveland Clinic)