Exhibicionizmus - A magamutogatás vágya

Az exhibicionizmus olyan viselkedésre utal, amikor egy személy szexuális izgalmat él át annak hatására, hogy a nemiszervét egy gyanútlan másik ember előtt felfedi, aki ehhez nem járult hozzá.

Az exhibicionizmus zavar és diagnózisa

Az exhibicionizmus zavart a Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve (DSM-5) a parafíliás zavarok közé sorolja. Ezek a viselkedések általában önkielégítéssel kísérik a mutogatást. Különböző formái ismertek, van, aki kifejezetten pubertáskor előtti gyerekek előtt él át szexuális izgalmat, míg van, aki testileg érett személyek előtt vagy mindkét esetben. Az ilyen fajta szexuális késztetés vagy vágy klinikailag jelentős szenvedést okoz, valamint az egyén társas és munkahelyi kapcsolataira is hatással lehet.

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (ICD-10) csak azokra a viselkedésekre utal, amelyek során valaki ismétlődően vagy tartósan hajlamos a nemi szerveit mutogatni, anélkül hogy közelebbi kapcsolatot akarna vagy próbálna kialakítani. Ha ez csupán egyszer vagy kétszer fordul elő, pl. pszichoaktív szer hatása alatt, akkor az nem minősül annak. A DSM-5 meghatározása szerint legalább 6 hónapon keresztül fennáll. Sokszor bizonyos esetekben érzelmi stressz idején jelentkezik, majd hosszabb időszakokra akár teljesen el is tűnhet.

Alapvetően a férfiakra jellemző, egyes kutatások szerint azonban nőknél is előfordulhat. Az exhibicionizmust gyerekeknél és tinédzsereknél nem lehet diagnosztizálni, hiszen ebben az életkorban még alapvetően kísérleteznek a szexualitással.

Kialakulásának okai

A kialakulásának háttere viszonylag homályos, de a legfrissebb kutatások szerint több tényező kölcsönhatása is szerepet játszik benne. Az idegtudományi kutatások alapján a kialakulásában szerepe lehet az impulzuskontrollnak és a dopaminerg rendszernek. Nagyobb arányban fordulhat elő azoknál, akik gyerekkori érzelmi és szexuális bántalmazást éltek át, valamint a hiperszexualitással is összefüggésbe hozható. Egyes esetekben a másik megdöbbenését az exhibicionista személy szexuális érdeklődésként értelmezi, ami egyfajta kognitív torzítás. Kezelésében elsősorban kognitív viselkedésterápiát vagy gyógyszeres kezelést alkalmaznak.

A korábbi pszichoanalitikus magyarázatok szerint kapcsolatban áll a kasztrációs szorongással és az önértékelési kompenzációval. Adler és az individualista pszichológusok szerint a csökkentértékűség érzés kompenzálása mutatkozik meg ebben a viselkedésben. Az exhibicionizmus a legegyszerűbb módja annak, hogy valaki fitogtassa, mutogassa férfiasságát, amihez még az az öröm is társul, hogy megijesztette a nőt, és ezáltal fölényt is érezhet felette. Minél nagyobb riadalmat kelt, annál nagyobb nemi izgalmat vált ki. Önértékelési zavara miatti szorongásának okán, vagyis, hogy azt érzi, hogy ő kicsi és jelentéktelen, azzal kompenzál, hogy megnövekedett nemi szervét mutogatja. Ugyanakkor a legújabb szakirodalmak inkább a fent említett biopszichoszociális modellt részesítik előnyben, azaz a kialakulása nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem biológiai, pszichológiai és szociális tényezők is befolyásolják.

A mindennapok exhibicionistái

Mindennapjainkban az exhibicionizmus hétköznapi jeleként megfigyelhetjük az egyre gyakoribb szereplési vágyat, amely a magamutogatásnak egyik válfaja. Természetesen ez a hétköznapi értelemben vett exhibicionizmus nem perverzió.

Vannak olyan szakmák, hivatások, amelyhez exhibicionizmus, önmegmutatási vágy szükséges, de ezt csak akkor tekinthetjük művészetnek, művelőjét pedig művésznek, ha önmegmutatási vágya mellé tehetség, valamint a közönségnek való tetszeni vágyás is társul, vagyis a másik szempontjának figyelembe vételének képességével és empátiájával is párosul.

Szerző: Kazimir Ágnes, pszichológus

Aktualizálta: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus

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