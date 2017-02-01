Kukkolás (voyeurizmus) - Mikortól perverzió?

A voyeurizmus az exhibicionizmus ellentéte. Nem megmutatni, hanem meglesni szeret. Míg az előbbi színre lép, az utóbbi elbújik, les, szemlélődik, megfigyel, kívül marad. Közösülő párokat, vetkőző nőket figyel rejtekhelyéről, ebben leli kizárólagos szexuális kielégülését.

A voyeurizmus fogalma és diagnózisa

A Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve (DSM-5) szerint a voyeurizmus zavar a parafíliás zavarok közé sorolandó. Legalább 6 hónapon át visszatérő szexuális készenlét, amelyen gyanútlan meztelen, vetkőző vagy szexuális aktusban részt vevő személy megfigyelése okoz. Fantáziákban, vágyakban és viselkedésben is megjelenhet. Fontos kritérium, hogy az illető a szexuális késztetéseit olyan személlyel éli meg, aki ehhez nem járult hozzá. A szexuális késztetések és vágyak klinikailag jelentős problémát okoznak és hatással vannak a mindennapi életre.

Normál esetben ezen helyzetek észlelése, szemlélése pl. pornográf filmek, képek útján, okozhatnak nemi izgalmat, de ezeket inkább előjátékként használják. A perverzió perverz jellegét az biztosítja, hogy kizárólagosság jellemzi, vagyis a személy csak ilyen módon jut el a szexuális kielégülésig.

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A voyeurizmus háttere

A gyermeki fejlődésben ennek a tulajdonságnak van létjogosultsága, ebben a szakaszban elfogadott, a gyermeki kíváncsiság része. Felnőtt korban ez a tulajdonság már betegségnek, szexuális regressziónak, perverziónak tekinthető. Az életútelemzéssel, pszichológiai anamnézissel, személyiség vizsgálatokkal deríthető ki az, hogy kinél miért ez a fajta szexuális aberráció alakult ki, és ez milyen személyiségbe ágyazottan működik.

A voyeurnek (leskelődőnek) a közösüléshez nincs bátorsága. Sokszor mégis ilyen torz módon próbál kapcsolódni, közelséget keresni valakihez. A távolból történő leselkedés nemcsak ingerlő a számára, hanem pontosan ez vezeti el a kéjérzés legmagasabb fokára. Ha észreveszik, igen gyakran az élete is veszélybe kerülhet, de ezt a veszélyt felvállalja, vagy eszébe se jut. Ez a szexuális perverzió kizárólag férfiaknál fordul elő. Érdekes még, hogy nem minden esetben a szexuális izgalom a hajtóerő. Sokszor maga a lebukás veszélye az, ami izgalmat okoz, ez a fajta adrenalin és izgalom sokszor nagyobb motivációt jelent számukra.

Kiknél jelenik meg?

Nem igazán lehet meghatározni egyetlen közös okot, ami a kialakulásának hátterében áll. Lister és Gannon (2024) egy kutatásban 17 voyeurizmus miatt elítélt férfival készítettek interjút. Ezek alapján sokan számoltak be negatív életeseményekről, rossz kapcsolatokról, érzelmi problémákról, illetve rossz megküzdési stratégiáról. Ezek kockázati tényezők lehetnek, de nem vezetnek egyenesen a klinikai diagnózishoz.

Mindannyian szeretünk kukkolni

Hétköznapi értelemben voyeur-ök vagyunk akkor, ha a televízió előtt, vagy bármely esemény külső szemlélésekor részletekbe menően, szinte kéjesen figyeljük mások fájdalmát, kínlódását, vagy exhibicionizmusát. Az emberi személyiségnek ezt a titkolt énjét aknázzák ki a nagy nézettségű valóságshow-k, amelyeket jóval többen élveznek, mint amennyien ezt bevallják.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Kazimir Ágnes, pszichológus

Aktualizálta: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus

Felhasznált irodalom: Listerm V.P.M., Gannon, T.A. (2024). A descriptive model of voyeuristic behavior. Pub Med, 2024 Apr;36(3):320-348.