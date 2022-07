Szemüvegválasztási útmutató a megfelelő látáshoz

A megfelelő szemüveg megtalálása nem csak a dioptrián múlik. Befolyásolják szokásaink, hobbink, életkorunk, de személyes preferenciáink is, hogy milyen az ideális szemüveglencse a számunkra. Útmutató a leggyakoribb mérlegelendő szempontokhoz, és a választási lehetőségekhez.

A szemüveg kiválasztásakor a gyakorlati szempontokkal kezdjünk. Ha hajlamosak vagyunk összetörni a táskánkban lévő dolgokat, ne feledjük, hogy a fémből készült keretek hajlanak (és javíthatók), a műanyagok azonban törnek. Soha nem lenne szabad a forró autóban hagyni a szemüvegünket, de lehet, hogy ez velünk is előfordul? A műanyagból készült keretek eldeformálódnak, és nem javíthatók. A fémből készült keretek csak nagyon felforrósodnak. Ha nem szeretünk szemüveget viselni, vagy a sportolás során perifériás látásra van szükségünk, a kontaktlencse remek alternatíva.

A képernyőhasználat ártalmai ellen: kékfény szűrős szemüveglencsék

A képernyő előtt töltött idő manapság kulcsfontosságú tényező lehet a szemüveg kiválasztásakor, mivel a napi szinten számítógépet használók 70%-a számol be a szemek megerőltetéséről. A monitorok előtt gyakran órákat ülünk, mindennap használjuk okostelefonunkat, online tanulunk, vásárolunk, dolgozunk. Ne feledkezzünk meg a LED lámpákról sem, hiszen azok is mesterséges fényt bocsátanak ki. Egyre gyakrabban olvashatunk az ún. számítógépes látás szindrómáról (computer vision syndrome), amely a monitor előtt dolgozók gyakori szemészeti és mozgásszervi problémák összefoglaló elnevezése.

A kékfény - egyes kutatások szerint - képes homályos látást is okozni, valamint gyakran ennek tulajdonítják azt, hogy hamarabb elfárad a szemünk. A kékfény a cirkadián ritmust is befolyásolhatja (a melatonin termelés befolyásolásán keresztül), ezért a túlzott képernyőhasználat rossz hatással lehet az alvásunkra is.

Egyre több gyártó kínál megoldást erre a (sajnos kevésbé kutatott) problémára és kínál tükröződésmentes, valamint kékfény szűrő bevonattal rendelkező szemüveget. Ezek a rétegek kiszűrik a káros kékfényt, valamint sokkal “kellemesebbé” teszi a monitor előtti munkát - a színek tónusa kissé változik. (Érdekesség, hogy a szürkehályog műtétek során beültetett műlencsék is rendelkeznek már kékfény szűrővel.)

Gyermekeinket vigyük ki minél többször a szabadba! Egyes vizsgálatok szerint azoknál a gyerekeknél, akik sok időt töltenek a számítógép előtt, nagyobb arányban fordul elő rövidlátás. Azon gyermekek körében ellenben, akik sok időt töltenek a szabadban, és nem mesterséges, hanem természetes fényben töltik idejüket, alacsonyabb a rövidlátók aránya.

Öregszeműség (presbiópia): olvasószemüvegek

Az apró betűs részek a kor előrehaladtával egyre kisebbnek tűnnek. Amiről valójában szó van az a presbiópia, a szem öregedése, amikor szemünk elveszíti a fókuszváltás képességét. A szemlencse rugalmassága csökken, így nehezebben tudunk fókuszálni közelre. Az olvasószemüveg segíthet az elmosódott szöveget éles fókuszba helyezni.

Sok - nem optikai - üzletben vásárolhatunk „olvasószemüveget”, azonban ezek dioptriái eltérhetnek attól, ami rá van írva. Ha azonban szemenként eltérő erősségű szemüvegre, vagy bifokális/multifokális/progresszív szemüvegre lenne szükségünk, vagy astigmatizmussal (cilinderes szem, astigmia) küzdünk, akkor keressünk fel egy optikai szaküzletet.

Rövid- és távollátás

Ha úgy vesszük észre, hogy egyre többen viselnek szemüveget fiatalabb korban, akkor igazunk van. A rövidlátás (myopia), azaz a homályos távolra látás aránya a 70-es évek óta egyre növekszik. Különböző kutatások szerint 2050-re a világ lakosságának kb 60%-a lesz rövidlátó. A távollátás (hypermetropia) kevésbé gyakori, és sok esetben csupán rutin szemészeti vizsgálaton derül ki, hogy javasolt a “pluszos” (hypermetrop) látáskorrekció.

Mindkettő esetében javasolt az állandó jellegű szemüveg/kontaktlencse viselés, hiszen így érhető el a tökéletes és megfelelő minőségű látás. Tévhit, hogy a szemüveg viselése gyengíti a szemet, vagy az, hogy a szemüveg viselése “rontja” a látást. Általában elmondható, hogy a kor előrehaladtával az embereknek erősebb látáskorrekcióra lehet szükségük. Ez azonban attól függetlenül megtörténik, hogy visel-e az illető szemüveget, vagy sem.

"Szódásüveg" szemüvegek? Léteznek újabb technológiák is Romló szem esetén sokan kerülik az új szemüveg felírását, mert félnek a vastag szemüveglencsétől és a „bogárszem” kinézettől. Kérdezzük meg szemészünket, vagy keressünk fel egy optikát, ahol optometrista segítségével választhatunk vékonyított lencsét/kontaktlencsét. A gyártók egyre újabb és újabb technológiákkal állnak elő, azért, hogy a magas dioptriákkal rendelkezők is esztétikailag megfelelő lencsét viselhessenek.

Bifokális, multifokális és progresszív lencsék

Különböző szemüvegekre van szükségünk a tévénézéshez és az olvasáshoz? Esetleg gyakran ülünk monitor előtt, de az apró szöveget már nem látjuk magunk előtt? Sokat vezetünk? Elképzelhető, hogy bifokális/multifokális/progresszív lencsékre lenne érdemes váltani.

A bifokális szemüvegek alján van egy rész, ami az olvasáshoz használatos, a többi rész a távollátást szolgálja. A multifokális szemüveg egy középső zónát biztosít a 40-60 centiméter közötti látótávolsághoz, ami a számítógépek használata esetén praktikus. A progresszív lencsék, vagy „választóvonal nélküli bifokális szemüveglencsék” fokozatos erősségbeli átmenetet kínálnak – mások számára láthatatlan módon.

Kockázatos sportok, veszélyes foglalkozások: védőszemüvegek

A legtöbb szemsérülést okozó sportágak közé tartozik az összes ütős sport, a baseball/softball, a jégkorong, a különböző labdajátékok és kontakt sportok. Egy squash-labda 100 és 150 km/h közötti sebességgel repül!

A védőszemüvegek a sporttal kapcsolatos szemsérülések 90%-át megelőzhetik, ezért használatuk erősen ajánlott. A legjobb védelmet a polikarbonát műanyag lencsékkel ellátott keretes sportszemüvegek nyújtják. Ezek 10-szer erősebbek, mint más anyagok, és a polikarbonát anyag előnye a beépített UV-védelem is.

A kutatások szerint évente több ezer embernél fordul elő szemsérülés munka közben is. Ezen esetek mintegy 90%-a megelőzhető lenne szemüveg viselésével. A szemsérülések többségét vegyi anyagok (lúgok, savak), szembe kerülő idegen tárgyak, esetleg gőz okozta égés okozza. A vény nélkül kapható védőszemüvegek megfelelő védelmet nyújtanak.

Színezett lencsék

Amennyiben sportoláshoz, vezetéshez viselünk napszemüveget, érdemes megfontolni a színes lencsék használatát, amelyek javíthatják a kontrasztot, illetve sokkal komfortosabbá tehetik a szabadtéren való látás komfortot.

A sárga lencsék gyenge fényviszonyok vagy köd esetén segíthetnek élesebb képet biztosítani - különösen autóvezetők, síelők, kerékpárosok körében javasolt használatuk.

A zöld lencsék növelhetik a kontrasztot, miközben a színek egyensúlya megmarad.

Az, hogy személyre szabottan kinek melyik lencse javasolt nehéz ilyen formában megmondani, ezért mindenképpen javasolt kikérni egy optometrista véleményét is a témában.

Mikor van szükség szemvizsgálatra? Általános szabály, hogy 40 év alatt kétévente, 40 év felett évente javasolt szemészeti vizsgálaton részt venni. Gyermekek esetében javasolt újszülöttkorban (ezt a szülést követően rutinszerűen el is végzik), csecsemőkorban (1 éves kor), 3 és 5 évesen, illetve iskolakezdés idején szemészeti vizsgálaton részt venni, mindezek mellett pedig a gyermekszemész javaslata alapján akár évenként kontrollálni a gyermekek látását. A rutin szemészeti vizsgálatok (pl. menedzser szűrés, iskolai szűrővizsgálat, kampányszerű szemészeti akciók, stb.) során fény derülhet olyan betegségekre, amelyek az adott pillanatban még nem, de a kásőbbiekben okozhatnak látásproblémát. Gyakran az adott betegségre utaló jelek már jóval a tünetek megjelenése előtt láthatók lehetnek a szemben, a szemen vagy a szem környékén - így könnyen és hamarabb tudjuk kezelni az adott eltérést. Azonnal keressünk fel szemész szakorvost, ha az alábbi tünetek bármelyike előfordul: hirtelen jelentkező fényvillanások, ill. úszkáló homályok a látóterünkben,

részleges vagy teljes látásvesztés,

hirtelen fellépő szemfájdalom, vagy szemvörösség,

látótérkiesés. Keressen fel egy optikát, amennyiben az alábbi panaszok fordulnak elő: fokozatosan kialakuló látásprobléma közelre, monitor távolságban és távolra,

kontaktlencse viselés során kialakuló panaszok.

Napszemüvegek: felhős napokon is kötelező viselet

A káros ultraibolya (UV) sugarak átjuthatnak a felhőkön, ezért a napszemüveg használata nélkülözhetetlen - napsütéses és felhős napon egyaránt. A homok, a hó, a víz és az autónk szélvédője mind plusz fényt ver vissza, és emiatt a szemeink védelmére van szükség.

Keressünk olyan napszemüveget, ami 99 vagy 100%-os UV-A és UV-B elleni védelemmel rendelkezik. További előnyként a napszemüveg segít megvédeni a szem körüli érzékeny bőrt, és segíthet megelőzni a szürkehályog kialakulását. Ráadásul a vezetés során is komoly UV-sugárzásnak vagyunk kitéve, ezért érdemes megfontolni egy átlátszó UV-védő fólia beszerzését az autónk oldalsó ablakaira.

Polarizált lencsék

A polarizált lencsével ellátott napszemüvegek azok körében népszerűek, akik vízen vagy hóban töltenek időt, mivel csökkentik a tükröződő felületekről eredő fényvisszaverődést. Sokan mások is használják ezeket, akik szeretik a tükröződésmentes látványt.

A tükröződésgátló bevonatok segítenek megakadályozni a fényvisszaverődést. A tükör-bevonatú lencséknek azonban más funkciójuk is van: korlátozzák a szembe jutó fény mennyiségét, ami nagyon fényes körülmények között kiváló megoldás. Fontos kiemelni, hogy egyes gépjárművek head-up-display funkciója ilyen szemüvegek mellett nem láthatóak.

Fényre sötétedés: fotokromatikus lencsék

Ha szemüvegre van szükségünk, de nem akarunk dioptriás napszemüveget is vásárolni, a fotokromatikus lencsék megfelelő alternatívát jelentenek. Beltérben átlátszók, míg erős napfényben automatikusan sötétednek. A káros UV-sugarak 100%-át blokkolják, és praktikusak a gyerekek számára is, akik sokat játszanak a szabadban. Egy hátrányuk van: autóban nem sötétednek el.

Hogyan károsítja a napfény a szemeinket? Ahogy öregszünk, a szürkehályog - azaz a szemlencse elhomályosodás - kialakulásának esélye növekszik. A kutatások szerint azoknál, akik nagyon sok időt töltenek a szabadban, és magas UV-sugárzásnak vannak kitéve, hamarabb alakul ki szürkehályog. A napszemüveg viselés ezek alapján késleltetheti a szürkehályog kialakulását. A napszemüveg védelmet nyújthat a makuladegeneráció (a központi éleslátást károsító öregedéssel együttjáró betegség), továbbá a szem jó- és rosszindulatú daganatai ellen is. A gyerekeknek ugyanolyan nagy szükségük van napszemüvegre, mint a felnőtteknek, sőt, talán még nagyobb, mert gyakrabban vannak a szabadban, mint a felnőttek, és a szemük érzékenyebb. Győződjünk meg róla, hogy a gyermekek napszemüvege ugyanolyan UV-védelmet nyújt, mint amilyet egy felnőtt napszemüvegtől is elvárnánk. Bővebben Több szembetegség hátterében állhat az UV-sugárzás

