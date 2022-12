Megtalálni az ünnepben az ünnepet

Vírusjárvány, szomszédban zajló háború, egekbe szökő árak... Nehéz éveken vagyunk túl, és a jövő talán minden eddiginél bizonytalanabb. Éppen ezért sokak fejében megfordul, hogyan is legyenek idén az ünnepek?

A rohanáson és az ajándékhegyeken túl azért a legtöbbünk még hordoz magában kedves emlékeket a gyerekkori karácsonyokról, ami segítségünkre lehet abban, hogy az idei ünnepekben is megtaláljuk a szépet, és meghit környezetet teremtsünk.

Az ünnepek fontossága

Sok ember életében az ünnepek vallási szempontból fontosak, ugyanakkor bizonyos ünnepek megtartása pszichológiai szempontból is nagyon jelentős lehet. Ezek az alkalmak – legyen az egy születésnap, húsvét vagy karácsony – lehetőséget adnak arra, hogy megtörjük a hétköznapi rutint, míg mindeközben egyfajta biztonságot is nyújtanak, hiszen ezek az események minden évben ismétlődnek. Ahogyan Halász Judit is énekli: „Tavasz után eljön a nyár és ősz után a tél. De minden évben eljön a nap, amikor születtél.” Azonban nemcsak a születésnapok, hanem az összes ünnep ismétlődik, így minden évben kapunk egy új esélyt az ünneplésre és arra, hogy valamit ugyanúgy vagy ha a helyzet úgy kívánja, akkor éppen máshogy csináljunk.

Hagyományok és szokások

Külföldön élve vagy távol a szeretteinktől különösen hangsúlyos lehet, ki hogyan ünnepel. Hagyományaink és szokásaink nemzeti identitásunk fontos részét képezik, amit akár egy távoli országban is érdemes folytatni, esetleg ötvözni az új környezetünkből felvett elemekkel. Különböző nemzetiségű pároknál ez például nagyon izgalmas, kevert hagyományokat teremthet, ahol mindkét fél becsempészheti egy kicsit a saját kultúráját. Néha persze nem árt a konszenzus, hiszen nem mindegy, hogy a Mikulás, a Jézuska vagy a Három királyok hozzák-e az ajándékokat, ahogyan az sem, hogy csak 24-én vagy akár már jóval előtte felállítjuk-e a karácsonyfát. Ám a halászlé, a töltött káposzta és a bejgli mellett megférhet a panettone és a töltött pulyka is, és hiába nem szokás feltétlen máshol, de mi akkor is készíthetünk adventi koszorút, amihez valószínűleg minden eszköz rendelkezésünkre áll.

Közös idő

Az ünnepek egy másik nagyon fontos előnye, hogy összehozza az egyes közösségeket és a családot. A karácsonyt a legtöbb munkahelyen megünneplik egy céges bulival vagy közös vacsorával, a templomban mindig van karácsonyi mise, de a gyerekek is általában készülnek valamilyen műsorral az óvodában és az iskolában. Ebből kifolyólag már viszonylag korán megismerkednek az ünnepléssel, hiszen az intézményeket általában feldíszítik, és rengeteg tematikus éneket és mondókát tanulnak ilyenkor.

A tágabb és szűk család is ilyenkor legalább egyszer összejön, ami együtt járhat közös sütés-főzéssel, társasozással, beszélgetéssel. Az ünnepek során otthon is átadhatjuk a gyerekeknek a készülés szeretetét. Mentálisan jót tehet a lelkünknek, ha mi is ünnepi díszbe öltöztetjük a lakást, és ez nem feltétlen pénz kérdése, azaz nem feltétlenül szükséges, hogy az amerikai filmekből ismert fényáradattal borítsuk be az egész házat. Néhány dologból, mint a szárított narancs, a szegfűszeg, a fenyőág és a papír, olló segítségével csodás díszeket készíthetünk különösebb kézügyesség nélkül is, ami nem mellesleg remek időtöltés és stresszoldó is lehet. Emellett hallgathatunk karácsonyi dalokat, megtervezhetjük a menüt vagy kilátogathatunk egy karácsonyi vásárba is.

A magány kezelése

Nem szabad azonban elmenni amellett a tény mellett sem, hogy sokakban az ünnepek fokozzák az egyedüllét érzését. Különösen nehéz lehet a karácsony, ha elvesztettünk egy hozzátartozót, hiszen ez alapvetően változtatja meg az eddigi szokásokat a családban, amihez nem mindig könnyű alkalmazkodni. Bár erősen függ attól, ki hol tart a gyász feldolgozásában, mégis fontos lehet, hogy az elhunyt családtagot is becsempésszük valahogy az ünnepekbe és tovább vigyünk valamit a szokásaiból. Gyújthatunk egy mécsest az emlékére, vagy továbbra is főzhetjük az ő specialitásait (még akkor is, ha nem pont ugyanolyan lesz, mint amikor ő csinálta).

Látogassuk meg vagy hívjuk meg az egyedül élő nagymamát, de ha ez nem megvalósítható, akkor az online tér is óriási segítség lehet. Telefonáljunk, használjuk a skype-ot karácsonykor és legyen online forralt borozás a családdal vagy a barátokkal. A COVID azért ilyen szempontból sokat tanított nekünk. Legyünk megértőek a szeretteinkkel, fogadjuk el, hogy sokaknak ez igenis egy nehéz ünnep. Ne erőltessünk semmit, de a jelenlétünkkel biztosítsunk róla másokat, hogy elérhetőek vagyunk.

Az ajándékozási stressz

Napjainkban, amikor az árak és a kiadások drasztikusan nőnek, sok családban igen megterhelő lehet az ajándékvásárlás. Ugyanakkor az ajándékozás nem véletlen, az öt szeretetnyelv egyike, mert „adni jó” és sokakat feltölt, ha megajándékozhatnak másokat vagy ők maguk kapnak valamilyen ajándékot, legyen az akár egy apró figyelmesség. Ez nem mindig pénz kérdése. Lehet kedveskedni saját készítésű ajándékkal vagy valamilyen programmal is, ami egyben közösen eltöltött, minőségi időt is jelent. A másokra való odafigyelés és a tőlük kapott szeretet alapvetően boldogságforrás, aminek az ajándékozás egy remek kifejezési formája. Az is előfordul, hogy a család megbeszéli, hogy nem ajándékoznak, hanem esetleg inkább közösen csinálnak valamit, és pl. elutaznak, vagy húznak a családon belül, hogy kit ajándékozzanak meg, ami jelentősen csökkentheti a kiadásokkal járó frusztráltságunkat.

Rohanás

Sok családban az ünnepek együtt járnak az állandó ingázással egyik családtól a másikig, vendégvárással, utazással, ami szintén sokat elvehet az ünnepi készülődés öröméből. Érdemes ebben is határokat húzni. Amennyiben ez lehetséges, próbáljunk meg összevonni bizonyos családtagokat, amivel akár az ő helyzetüket is megkönnyíthetjük. A terhek is megosztódnak, ha mondjuk nem kell külön háromfogásos menüvel vendégül látnia minket a nagymamának, hanem bevonódhat valamelyik családi összejövetelbe, ahol mondjuk ő készíti a süteményeket, ráadásul így nekünk is kevesebb helyre kell mennünk. Az utazással töltött időt pedig szintén feldobhatjuk közös játékokkal, zenehallgatással, karácsonyfa-számolással, ami akár még hagyománnyá is válhat.

A múlt felidézése

Valószínűleg sokunkban kelt kedves érzéseket gyermekkorunk karácsonyainak a felidézése. De az is több mint valószínű, hogy nem a többfunkciós tűzoltóautó ugrik be elsőre, amit ajándékba kaptunk. Persze nincs abban semmi kivetnivaló, ha egy régóta dédelgetett álmot megvalósítunk, és a gyerek ajándékot kap. Mégis a legtöbbünknek jó eséllyel anyagi és tárgyi dolgok helyett sokkal inkább érzések, szokások, illatok, ízek és beszélgetések jutnak eszébe. Gondolatban menjünk vissza a múltba, nézzük meg, hogy mit szerettünk anno vagy éppen mi volt az, amit soha nem kaptunk meg, de mindig elképzeltük, ha egyszer felnővünk, majd máshogy csinálunk. Találjuk meg a szépet ezekben az apróságokban, és törekedjünk arra, hogy az év utolsó napjait békében és szeretetben tölthessük.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus