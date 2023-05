Hogyan jelezheti testünk, ha túl sok a stressz?

Lelki egészségünk, mentális jóllétünk, pszichés állapotunk hatással van az egész szervezetünkre. Ezért is nagyon fontos odafigyelnünk testünk jelzéseire, és komolyan vennünk a figyelmeztető jeleket, melyek közül a legtipikusabbakat vesszük sorra ebben a cikkben.

Megváltozott élethelyzetben (pl. előléptetés, munkahely- vagy iskolaváltás, anyagi gondok, költözés stb.) időről időre jelentkező gyomorfájdalom, gyomorgörcs, gyakori fejfájás, ami a koncentrálóképességet és a hétköznapokban közérzetünket is befolyásolja, esetleg bőrkiütés, alvásproblémák, tartós köhécselés, hátfájás üzenheti, hogy valami nincs rendben. De ilyen jel lehet az is, ha egyik felső légúti betegségből a másikba esünk.

Sok esetben ilyen tünetekben nyilvánul meg a test-lélek-szellem egyensúlyának megbomlása. A tartós stressz, lelki megterhelés, állandó túlterheltség, vagy éppen a kikapcsolódásnak, lazításnak, relaxációnak az elhanyagolása jelentősen megnehezíti a mindennapokat.

Ismert tény, hogy a stressz befolyásolja egészségünket. Bizonyos mértékig a legtöbben jól toleráljuk, megbirkózunk a hétköznapi terheléssel, ám a tartósan fennálló vagy súlyos lelki megterhelés már sok esetben megbetegíthet. Ilyen szituáció például egy tartós vitás helyzet a szomszéddal, válás-szakítás, vagy az az érzés, hogy már nem tudunk megfelelni a hétköznapi kihívásoknak.

A túl nagy fizikai vagy lelki megterhelések bizonyítottan gyengítik az immunrendszert, aminek következtében gyakrabban kaphatunk el fertőző felső légúti megbetegedéseket. A felnőttek normál esetben évente legfeljebb kétszer náthásak (megfázás), de túlhajszolt embertársaink úgy érezhetik, hogy végigbetegeskedték az egész telet. Ha Ön is ezt tapasztalja, vegye komolyan és forduljon orvoshoz, sok esetben elegendő néhány életmódbeli változtatás, hogy immunrendszere újra kifogástalanul működjön.

A bőr is a lélek tükre. Gyakorta megtörténik, hogy a bőr is reagál a stresszre, aggodalmakra. Nemritkán előfordul, hogy pszichés megterheléskor pattanások jelennek meg rajta. Van néhány bőrbetegség, melynek állapota a lelki egyensúly megbomlásakor romlik, erre tipikus példa az ekcéma, amelyben a viszketés fokozódik, ha a beteg érzelmi problémáktól szenved.

Nemcsak a pszichés problémák vannak kihatással a bőrre, hanem a bőrbetegségek is megterhelőek lehetnek mentálisan. Ezért is kiemelten fontos a bőrbetegségek mielőbbi, alapos és szakszerű kezelése. A megfelelő terápia tehát nem csupán a bőr gyógyszeres kezelésére terjed ki, hanem lelki támogatást is magában kell, hogy foglaljon.

Az orvosi vizsgálat elengedhetetlen!

Valamennyi említett panasz hátterében állhatnak akár súlyos, mielőbbi kezelést igénylő testi betegségek is, ezért ezen tünetek jelentkezésekor forduljon orvoshoz, aki a szükséges vizsgálatok elvégzése után meg tudja állapítani, hogy szervi eltérés áll-e panaszai mögött. Amennyiben orvosa a testi betegség fennálltának lehetőségét kizárta, életmódváltással (odafigyelve az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, elegendő és pihentető alvásra), relaxációs technikák elsajátításával sokat tehet mentális állapota javítása érdekében, illetve ha ezek önmagukban nem hoznak kellő eredményt, érdemes pszichológus, pszichoterapeuta segítségét kérni, aki a problémák, krízisek megoldásához tud hasznos tanácsokat adni, hatékony megküzdési módszereket tanítani az érzelmileg megterhelő szituációk kezeléséhez.

Még ha úgy is gondolja, hogy az Önnél jelentkező panaszt bizonyára a stressz váltotta ki, akkor sem elkerülhető az orvos felkeresése

egyrészt azért, mert azt, hogy tüneteit valóban a stressz okozza-e, minden kétséget kizáróan csak orvos tudja megállapítani,

másrészt azért, mert bármely testi betegség első jelei jelentkezhetnek éppen stresszhelyzetben, de valójában függetlenül attól, véletlenül egybeesve azzal

harmadrészt pedig azért, mert mint láthattuk, a stressz is képes fizikai betegségeket (pl. gyomorfekély) kiváltani (pszichoszomatika), amik feltétlenül orvosi kezelést igényelnek.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Warnsignale des Körpers (gesundheit.de)