Az utóbbi, valamivel több mint egy évben számos szakember igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy a rendszeres testmozgás lehet a COVID-19 elleni hatékony védekezés egyik legfőbb eszköze, hisz a fizikai aktivitás kiemelkedően pozitív hatást gyakorol az immunrendszer működésére.

Azok, akik rendszeresen sportolnak, jóval kevésbé fogékonyak a különféle fertőző megbetegedésekre, esetükben jellemzően enyhébb a betegség lefolyása és ritkább a halálos kimenetel (1-3). Érthető tehát, hogy a szakemberek világszerte erősen hiányolták az egészségügyi hatóságok kommunikációjából a lakosság testmozgásra való erőteljes biztatását.

Ugyanakkor mostanáig nem állt rendelkezésre konkrét tudományos adat azzal kapcsolatban, hogyan függ össze a rendszeres fizikai aktivitás a COVID-19 kimenetelével. Nem véletlen tehát, hogy hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki az az április 13-án a BMJ-ben (British Juornal of Sports Medicie) megjelent kutatás, amely bizonyítja, hogy a testmozgás hiánya lehet a súlyos lefolyású COVID-19 legfőbb rizikófaktora, nagyobb eséllyel vezet súlyos állapothoz, mint a dohányzás, az elhízás, a diabétesz, a magas vérnyomás, a kardiovaszkuláris problémák és daganatos megbetegedések.

A rendszeres testmozgás kulcsszerepet játszhat a COVID-19 elleni védekezésben

A néhány nappal ezelőtt publikált tanulmányban (4) több mint 48 ezer páciens adatait feldolgozva az amerikai Kaiser Permanente Orvosi Központ Családi és Sportorvosi Központjának kutatói arra a kérdésre keresték a választ, hogy van-e összefüggés a fizikai aktivitás szintje és a COVID-19 fertőzés lefolyásának súlyossága közt. Olyan 18 év fölötti személyeket vontak be a felmérésbe, akiknél 2020 január 1. és október 21. között diagnosztizáltak COVID-19 fertőzést.

Három paramétert vizsgáltak, a kórházi ellátásra és az intenzív ellátásra szorulás, valamint a halálozás mértékét. Az adatok feldolgozását követően kiderült, hogy azok, akik semmilyen fizikai aktivitást nem végeznek (0-10 perc/hét), több mint kétszeres eséllyel szorultak kórházi ellátásra, 1,7-szer nagyobb eséllyel kerültek intenzív osztályra, és több mint 2,5-szeres eséllyel hunytak el, mint azok, akik rendszeresen mozognak (több mint 150 perc/hét).

A kutatás szerint a testmozgás hiánya jelentősebb rizikófaktor a COVID-19 lefolyásának súlyossága szempontjából, mint a világszerte előszeretettel kiemelt dohányzás, elhízás, diabétesz, magasvérnyomás, kardiovaszkuláris problémák és daganatos megbetegedések. Mindez azt jelenti, hogy a rendszeres testmozgás kulcsszerepet játszhat a COVID-19 elleni védekezésben.

A fizikai aktivitás a bezártság miatt még inkább visszaesett

A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a világjárvány kitörése óta a hatóságok és egészségügyi szervezetek világszerte azt tanácsolják, hogy a lakosság maradjon otthon és kerülje az érintkezést másokkal. A bezárások és korlátozások értelemszerűen érintik a fitnesztermeket, parkokat és minden olyan létesítményt, ahol az emberek sportolni szoktak.

Az USA-ban (ahogy hazánkban is) teljes mértékben hiányzik a rendszeres testmozgás előnyeit hangsúlyozó kommunikáció, illetve a lakosság biztatása, hogy továbbra is aktívan sportoljon. Bár a fizikai aktivitás szintje már a járvány előtt is rendkívül alacsony volt (5), nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a bezártság miatt még inkább visszaesett (6-8). A kutatók azt javasolják, hogy az egészségügyi hatóságok világszerte tájékoztassák a lakosságot arról, hogy az oltás és a biztonsági előírások (szociális távolságtartás és maszkviselés) mellett a fizikai aktivitás lehet a legfőbb segítség a súlyos lefolyású fertőzés megelőzésében.

Segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével! Annak érdekében, hogy ne csak nemzetközi, hanem hazai adatok is rendelkezésre álljanak, illetve hozzájárulhassunk a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez, első lépésként a Feövenyessy Medical Fitness Akadémia és a Feövenyessy Gerinc- és Sportrehabilitációs Központ a WEBBeteggel, illetve a MAFORSZ-szal (Magyar Fitnesztermek Országos Szövetsége) karöltve szeretné felmérni, hogyan változtak a hazai lakosság egészséggel (azaz az étkezéssel és a testmozgással/sportolással) kapcsolatos szokásai a világjárvány alatt. Jövő héten közzéteszünk egy rövid, anonim kérdőívet, és arra kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Feövenyessy Krisztina, mozgásterapeuta, okl. rehabilitációs szakember, a Feövenyessy Gerinc- és Sportrehabilitációs Központ, illetve a Feövenyessy Medical Fitness Akadémia vezetője

