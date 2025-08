Kerékpározás: a bukósisak kiválasztása és használata

A kerékpáros sisak csak akkor óv, ha helyesen viselik. Mindaz, amire a kerékpáros bukósisak választásánál figyelni kell, hogy elkerülje a leggyakoribb hibákat és az esetleges fejsérülést.

Miért viseljen védősisakot?

A kerékpáros balesetek harmadában a fej (is) sérülést szenved. Ha esetleg felborulna a biciklivel, az ütés a védősisakot éri a feje helyett, így a koponyát és az agyat csak jelentősen tompított behatás éri. Kerékpározás közben a védősisak viselése a leghatékonyabb módja az életveszélyes fejsérülések elkerülésének.

Egy amerikai nagyvárosokban elvégzett felmérés eredményei szerint (Annals of Emergency Medicine, 2012) a sisak viselése a fejsérülések 65-88 százalékát kivédi, a halálos balesetek háromnegyed része pedig az agy visszafordíthatatlan károsodásának következménye.

Magyarországon a bukósisak lakott területen kívül, 40 km/h sebesség fölött kötelező. Ezt a sebességet jellemzően csak versenyzők érik el, de a hivatalos előírásoktól függetlenül mindenki számára ajánlott a viselése. A felnőttekre is ugyanazok a veszélyek leselkednek, mint a gyerekekre. Egy felmérés szerint, a körültekintő, óvatos kerékpározó is minden 7000 km után karambolozhat.

A szakemberek minden környezetben ajánlják a sisak használatát, nem csak közúton. Noha az autókkal való ütközés a legsúlyosabb, még a kerékpárúton történő, kis sebességű ütközés is veszélyes lehet. Más biciklisekkel, gyalogosokkal történő ütközések, egy kerékpárosra rányitott ajtó, lejtős terep, vagy úthiba miatti bukások esetén is nagy a komoly fejsérülések kockázata. Gondoljon arra, hogy a baleset mások hibájából is bekövetkezhet.

Hirdetés

A kerékpáros sisak kiválasztása

A kerékpáros védősisakok kényelmesebbek és könnyebbek, mint valaha. Rengeteg elfogadható árú választási lehetőség van gyermekek és felnőttek számára is, ám fontos, hogy kiválasztásánál betartsa az alábbi szabályokat:

Bizonyosodjon meg arról, hogy a sisakot bevizsgálták és biztonságosnak nyilvánították. Keresse az erre vonatkozó címkét!

Győződjön meg arról, hogy pontosan illeszkedik a fejre! A sisak akkor jó, ha nem tudja 2,5 centiméternél jobban semmilyen irányba elmozdítani. A méretre állítható pántokkal sokkal biztonságosabban, kényelmesebben állíthatja be a sisak illeszkedését. Amennyiben hosszú haja van, olyan sisakot válasszon, melynek van lófarok kivezetésére szolgáló része.

Ha a sisak csak kicsit is gátolja a megfelelő kilátásban, válasszon egy másik típust.

Fontos, hogy az autósok és a többi kerékpáros is jól láthassa Önt, ezért válasszon élénk színű sisakot!

A kerékpározás haszna A kardiovaszkuláris hatások mellett a kerékpározás több más jótékony hatást is közvetít. Az izomzatra erőteljes szálkásító hatást gyakorol: vagyis nem az izom tömege nő meg jelentősen (mint például a súlyemelőknél), hanem az izomtónus javul nagymértékben, ennek köszönhető a rendszeresen nyeregbe pattanók izomzatának jellegzetes rajzolata, főleg az alsó végtagon. Az ízületekhez kíméletes, jóval kisebb terhet ró az azokra, mint a futás. Miért jó a kerékpározás?

Hogyan viselje a sisakot?

A kerékpáros sisak viselésére vonatkozó szabályok ugyanazok a gyermekek és a felnőttek esetében is.

A sisak egyenesen álljon a fején, és fontos, hogy megfelelően védje a homlokot. A sisak és a szemöldök között 2 ujjnyi távolság legyen, így megfelelően véd, de nem akadályozza a látást.

A méret és a beállítás tesztelhető úgy, hogy kikapcsolt pánt nélkül előrehajol: ha így sem esik le a fejről, megfelelő.

Rögzítse a sisakot az álla alatt úgy, hogy az ne csúszhasson el semmilyen irányban. Állítsa a pántokat olyan szorosra, ami még éppen nem kényelmetlen.

A leggyakoribb hibák

Amennyiben a sisak előrecsúszik, a tarkó sokkal sebezhetőbbé válik egy esetleges baleset során. Ennek elkerülése érdekében a sisak bekapcsolásakor húzza meg szorosan az állán a pántot. Ha még ennek ellenére is mozog a fején a sisak, válasszon eggyel kisebb méretűt.

Komoly veszélyeket rejt magában az is, ha a védősisak hátrafelé csúszik, mivel ilyenkor egy esetleges baleset során a homlok és a halánték van sérülés kockázatának kitéve. Az eljárás ebben az esetben is a fentebb említetthez hasonló.

A sisak szíja könnyen beakadhat valamibe, és ez fulladásveszélyt jelent. Tanítsa meg gyermekének, hogy minden esetben vegye le a sisakot magáról, ha játszik, különösen, mielőtt mászókázni vagy fára mászni kezdene.

Amennyiben kerékpáros balesetet szenvedett, dobja el az ott használt sisakot és vásároljon újat! Ez még abban az esetben is fontos, ha a sisak sértetlennek tűnik, mert lehet, hogy egy újabb ütközés erejétől már nem tud kellő védelmet nyújtani.

Ha kerékpárkölcsönzés alkalmával kapja a sisakot, használat előtt minden esetben vizsgálja meg alaposan, nem lát-e azon sérülést, horpadást, repedést vagy aszimmetriát. Ha a bérelt sisak túl viseletesnek tűnik, vagy nem megfelelően illeszkedik, kérjen helyette másikat!

Baleset esetén

Ha mégis baleset történik, azonnal forduljunk orvoshoz! Fejsérülések, ízületi- és csontsérülések esetén a késlekedés hosszabb rehabilitációt, sőt akár maradandó károsodást idézhet elő.

Nagyobb baleset esetén a fejvédő használata mellett, tompított erőbehatás esetén is bekövetkezhet agyrázkódás, vagy súlyosabb traumás agyi sérülés. Az enyhe agyrázkódás a tünetek gyors javulásával jár, ám bármilyen rövid ideig tartó eszméletvesztés, súlyos neurológiai tünetek (zavartság, koordinációs problémák, aluszékonyság), nem múló vagy fokozódó panaszok (pl. fejfájás) jelentkezése esetén mielőbb sürgősségi osztályra kell juttatni a sérültet.

Egyéb felszerelések kerékpározáshoz Kesztyű: a kéz lehorzsolása bukás esetén

Kerékpáros szemüveg: bogarak, felpattanó kavicsok és az ezekből eredő balesetek ellen

Láthatóság: a ledes izzók és a neonszínű ruházat az autók mellett biciklizők épségét nagy mértékben védik

(WEBBeteg - Cs. K., fordító, Forrás: Mayo Clinic; lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)