Kerékpározás és aranyeres panaszok

Az ülő életmód az aranyér kialakulásának egyik rizikófaktora. Emiatt felmerülhet a kérdés, hogy a kerékpározás is növeli-e a kockázatot, illetve már kialakult aranyeres panaszok esetén szabad-e biciklizni? Cikkünkben ezekre a kérdésekre kaphat választ.

A kerékpározás nem vezet aranyér kialakulásához. Épp ellenkezőleg. A kerékpározásnak szerepe lehet az aranyér megelőzésében, mivel erősíti a láb-, a far- és a medence izomzatát. Mindez csak a megfelelően kialakított versenybiciklivel történő edzésre vonatkozik. Aki csak alkalmanként ül biciklire, hogy bevásárolni menjen, az nem számolhat az említett pozitív hatással.

Hirdetés

Mi okozza az aranyér kialakulását?

Az aranyér leggyakoribb közvetlen oka a végbél környéki kötőszövetek gyengülése, mely kialakulhat túlsúly, ülő munka, mozgásszegény életmód, túl kevés folyadékfogyasztás, helytelen táplálkozás miatt. A puffasztó ételek (pl. hagyma, káposzta), a sok cukor és állati zsiradék fogyasztása, valamint a rostokban szegény étrend növeli a kockázatot. A gyakori székrekedés is hozzájárul a végbélrepedés és aranyér kialakulásához.

A végbél környéki artériákat és vénákat is tartalmazó érgomolyag kitágul, vérellátása zavart szenved, súlyosabb esetben vérezhet és kisebesedhet. Az aranyeres csomók elhelyezkedésétől függően beszélhetünk külső és belső aranyérről. Tipikus tünet a viszkető, égő érzés, esetenként a széklettel kevés friss, élénk, világos piros vér is távozhat, ám ez a tünet súlyos betegség velejárója is lehet! Minden esetben forduljon orvoshoz, ha székletében vért észlel, vagy fekete színű a széklete. Ez utóbbi a szurokszéklet, amelyet általában a gyomorból származó vérzés okoz. A külső aranyér gyulladással jár, kórokozókkal fertőződhet, ezért gyógyszeres kezelésre van szükség, amennyiben ezzel nem érhető el javulás, műtétre van szükség.

Külső aranyér esetén nem szabad kerékpározni!

A kerékpározás nem okoz aranyeret, sőt enyhe tünetek esetén akár csillapíthatja is a panaszokat. Ehhez azonban teljesülnie kell bizonyos alapvető feltételeknek: a biciklinyereg legyen kényelmes, se túl keskeny, se túl széles, és megfelelő formájú.

A kerékpározás szerepe az aranyér megelőzésében

A biciklizés remek lehetőség az aranyér megelőzésére, mivel erősíti az izmokat és a kötőszöveteket. Emellett természetesen az aranyér kialakulásának többi rizikófaktora is kerülendő! Figyeljen oda a megfelelő folyadékpótlásra, az egészséges, rostokban gazdag táplálkozásra. Kezelje a kezdődő aranyeres panaszokat is, erre a célra megfelelnek a gyógyszertárakban vény nélkül is kapható kenőcsök, kúpok. Ha a panaszok tartósan fennállnak vagy vért észlel a székletében, sürgősen forduljon orvoshoz!

Kerékpározás: a bukósisak kiválasztása és használata A kerékpáros sisak csak akkor óv, ha helyesen viselik. Íme mindaz, amire a kerékpáros bukósisak választásánál figyelni kell, hogy elkerülje a leggyakoribb hibákat és esetleges sérüléseket. Kerékpározás: a bukósisak kiválasztása és használata

Szerző: WEBBeteg - B. M., szakfordító

Forrás: trainingsworld.com

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó